Sektionschef IT-utveckling Brottsbekämpning
2026-02-26
Vill du vara med och driva utveckling av både verksamhet och ledarskap för att skapa värde åt Skatteverkets kunder? Som sektionschef hos oss har du en central roll och ditt bidrag är väsentligt för att vi ska lyckas på bästa möjliga sätt.
Var med och gör samhället möjligt!
Om jobbet
Som chef och ledare på Skatteverket ser du till helheten och du skapar förutsättningar genom att agera medvetet i vardagen. Med grund i vårt samhällsuppdrag och fokus på kunden arbetar du tillsammans med andra för att leverera största möjliga värde. I ditt ledarskap möjliggör du utveckling och lärande genom att ge mandat och skapa stort handlingsutrymme; du förstärker och följer upp de beteenden och den kultur som behövs för att vi tillsammans ska kunna genomföra vårt uppdrag. Med mod och insikt utmanar du våra invanda tankesätt och arbetssätt och är själv öppen för att låta dig utmanas.
Vår verksamhet är i ständig utveckling och förändring. Vi har en gemensam syn på hur ledarskapet bidrar till det, hur vi når resultat och främjar en förändringskultur. Som chef och ledare hos oss är du med och driver utveckling av både verksamhet och ledarskap. Vi har flexibel arbetstid samt möjlighet att arbeta på distans upp till två dagar i veckan utifrån verksamhetens krav. Det är en självklarhet för oss att du ska ha balans mellan arbete och fritid.
Som sektionschef på it-utvecklingsenhet Brottsbekämpning är du chef för agila team med fokus på systemutveckling inom internationellt och nationellt informationsutbyte samt grundregister. Du kommer ingå i IT-utvecklingsenhet Brottsbekämpnings ledningsgrupp och rapporterar till enhetschefen, det finns även möjlighet att agera som stöd till Business Owner inom området.
Din placeringsort är Malmö. Kontoret har idag ca 90 IT-medarbetare inom olika områden.
Om dig
För att göra ett bra jobb och trivas hos oss på Skatteverket behöver du vara lyhörd, tänka nytt och ta ansvar. I arbetet är gott omdöme och förståelse för rättssäkerhet och säkerhet viktigt. Du ska också leva upp till vår https://skatteverket.se/medarbetarpolicy.
I det här jobbet ska du:
- ha förmåga att se helheten med fokus på kundvärde
- ha förmåga att skapa rätt förutsättningar utifrån din förståelse för verksamhet och uppdrag
- ha förmåga att agera medvetet i vardagen utifrån en god självinsikt
- kunna hantera och analysera informationsflöden, se samband, avgränsa och förmedla information
- ha förmåga att kommunicera tydligt på svenska och skapa ett klimat där vi lyssnar på varandra.
Du ska även ha:
- en akademisk utbildning inom IT/datavetenskap eller annan relevant utbildning i kombination med flerårig arbetslivserfarenhet som vi bedömer som relevant för befattningen.
- flerårig, aktuell och relevant erfarenhet från ledande roller inom något av följande områden: IT-förvaltning, tjänsteutveckling, verksamhetsutveckling eller förändringsledning.
Det är önskvärt att du har flerårig och relevant arbetslivserfarenhet inom systemutveckling. Det är även önskvärt att du har aktuell och relevant erfarenhet från stora och komplexa IT-miljöer.
Bra att veta
Anställningen är tillsvidare och kan inledas med provanställning i sex månader. Inom Skatteverket tillämpar vi chefsförordnanden som är på max fem år, och som kan förlängas ett obegränsat antal gånger.
Skatteverkets IT-avdelning arbetar aktivt för att främja en inkluderande arbetsplats som präglas av jämställdhet och mångfald där alla medarbetare får lika möjligheter att bidra och utvecklas.
En anställning hos oss kan innebära placering i säkerhetsklass. En säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) kan därför komma att genomföras före beslut om anställning. För en del av våra arbetsuppgifter i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap.
På https://skatteverket.se/jobb
kan du exempelvis läsa om vår samhällsbärande roll, vår syn på ledarskap och hur det går till när du söker våra jobb.
När du ansöker bifogar du ditt cv. Vi använder inte personligt brev i våra rekryteringar och du ska därför inte bifoga det i din ansökan.
Välkommen med din ansökan!
Skatteverket har en samhällsbärande roll. Vårt arbete berör alla privatpersoner och företag och genom vårt uppdrag bidrar vi till ett väl fungerande samhälle. Vår utveckling är kunddriven och vi samverkar med andra för att skapa effektiva lösningar. Tillsammans gör vi samhället möjligt.
