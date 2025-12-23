Sektionschef IT-serviceteam
Kriminalvården, Enheten för IT-servicecenter / Chefsjobb / Norrköping Visa alla chefsjobb i Norrköping
2025-12-23
, Söderköping
, Finspång
, Linköping
, Katrineholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Kriminalvården, Enheten för IT-servicecenter i Norrköping
, Linköping
, Södertälje
, Huddinge
, Stockholm
eller i hela Sverige
Kriminalvården växer - vi bygger nytt, bygger om och bygger till och söker nu fler medarbetare. Vårt viktigaste mål är att minska återfall i brott - att bryta den onda cirkeln. Lyckas vi med det blir samhället tryggare och säkrare för alla. Vi är den myndighet som ansvarar för anstalter, frivård, häkten och klienttransporter.
Vill du vara med och bidra till ett tryggare samhälle? Vår IT-avdelning genomför en stor satsning med fokus på en digital Kriminalvård. Tillsammans jobbar vi för att skapa förutsättningar och lösningar som gör skillnad i vår verksamhet. IT-avdelningen är under stark tillväxt. Hos oss får du goda möjligheter att växa och kompetensutvecklas efter dina förutsättningar och intresseområden. Vi söker dig som har ett stort IT-intresse, kunskaper som kan berika vår digitaliseringsresa och som vill vara med och göra skillnad i samhället inom just din profession.Publiceringsdatum2025-12-23Arbetsuppgifter
Som sektionschef på IT-avdelningen får du möjlighet att utvecklas som ledare i en av landets största myndigheter. Inom rollen som Sektionschef har du ett helhetsansvar för personal, verksamhet och budget. I uppdraget som Sektionschef har du ett utmanade och utvecklande uppdrag framför dig, där du tillsammans med övriga chefer ansvarar för IT-avdelningens totala leverans i en starkt växande myndighet. Du rapporterar till Enhetschefen och ingår i enhetens ledningsgrupp där ni tillsammans tar ett gemensamt ansvar för enhetens utveckling. Du bidrar till att skapa goda förutsättningar för verksamheten genom att stödja utvecklingsinitiativ och driver förändringsarbetet inom ditt ansvarsområde. Du har en egen ledningsgrupp där ett antal gruppchefer ingår, som ditt stöd att leda sektionen.
Sektionens grunduppdrag är att leverera IT-service och användarstöd ute på fält med hög kvalité och effektivitet till användarna av IT-avdelningens IT-tjänster. Sektionen innefattar 6 grupper uppdelade utifrån geografiska regioner och täcker hela landet. Du bidrar till att skapa goda förutsättningar för verksamheten genom att stödja utvecklingsinitiativ och driver förändringsarbetet inom ditt ansvarsområde. Som sektionschef har du ett helhetsansvar för personal, verksamhet och budget för en sektion med cirka 70 medarbetare. Du ansvarar för sektionens arbete med kontinuerliga förbättrings- och förändringsarbeten och är delaktig i att skapa en attraktiv arbetsplats med god arbetsmiljö. Du har en egen ledningsgrupp som ditt stöd att leda sektionen i det dagliga arbetet.
Ditt uppdrag omfattar bl.a. att inom eget leveransområde:
skapa förutsättningar för att öka kärnverksamhetens produktivitet och effektivitet samt bidra till visionen Bättre ut,
leverera IT-service och användarstöd med hög kvalité och effektivitet nära användarna
bidra till att öka verksamhetskunskapen hos alla som arbetar med IT,
vårda och utveckla IT-verksamhetens relationer med verksamheten,
Som chef är du är en förebild som engagerar och tar tillvara medarbetarnas initiativ. Du ansvarar för gruppens arbete med kontinuerliga förbättrings- och förändringsarbeten och är delaktig i att skapa en attraktiv arbetsplats med god arbetsmiljö. Stort fokus ligger på att utveckla personal och skapa tydlighet i arbetssätt och uppdrag.
Resor nationellt till Kriminalvårdens verksamheter förekommer i uppdraget regelbundet.Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
• Akademisk utbildning företrädesvis inom systemvetenskap, högskole- eller civilingenjör alternativt likvärdig utbildning i kombination med erfarenhet som Kriminalvården bedömer relevant.
• Dokumenterad chef-/ledarskapsutbildning
• Flerårig erfarenhet som chef med budget, personal och verksamhetsansvar
• Erfarenhet från chefsuppdrag med ansvar att leverera IT-tjänster inom större komplexa organisationer
• Erfarenhet av att driva större förändringsprocesser och verksamhetsutveckling både inom det egna området men också med det egna området som utgångspunkt, mot andra områden
• Erfarenhet av It-support inom offentlig verksamhet
• Erfarenhet av ITIL
• Erfarenhet av indirekt ledarskap
• Kunskap och praktisk erfarenhet av förändringsledning och projektledning
• God förmåga att uttrycka dig väl i tal och skrift på svenska och engelska.
• God kunskap och erfarenhet av ITIL som ramverk samt att kunna tillämpa det i praktiken
• God kunskap om Kriminalvårdens kärnverksamhet
Det meriterar om du har:
• Utbildning inom ITIL, PPS och DevOps
• Erfarenhet av DevOps och PPS
• Erfarenhet av att leda en mobil IT-fältteknikerorganisation
• Kunskap och erfarenhet av förvaltningsstyrning inom komplex organisation
ÖVRIGT
Kriminalvården har valt att ta bort det personliga brevet och ersatt det med urvalsfrågor som är relevanta för tjänsten. Svaren i urvalsfrågorna och CV ligger till grund för om du är kvalificerad att gå vidare i processen.
För att bli aktuell för anställning inom Kriminalvården krävs att du motsvarar högt ställda krav gällande lämplighet, omdöme, säkerhets- och sekretessmedvetande och att du följer gällande lagar. Det innebär att du står upp för demokratiska värderingar och den statliga värdegrund som gäller för Kriminalvårdens verksamhet.
Vissa befattningar är placerade i säkerhetsklass och då kommer en säkerhetsprövning med registerkontroll att genomföras innan beslut om anställning fattas. För vissa säkerhetsklassade tjänster krävs svenskt medborgarskap. Kriminalvården välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Läs mer om säkerhetsprövningen på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/sakerhetsprovning-vid-rekrytering/
Befattningen kan innebära krigsplacering vid Kriminalvården. Läs mer om krigsplacering på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/krigsplacering/
Individuell lönesättning tillämpas. Placeringsort Norrköping, Malmö eller Göteborg. B-körkort krävs.
Provanställning kan komma att tillämpas.
Kriminalvården strävar efter en jämn könsfördelning och ökad mångfald.
För att skicka in din ansökan, klicka på ansökningslänken i annonsen. Frågor om hur du ansöker och lägger in ditt CV ställer du direkt till Visma Recruit. Frågor om specifika jobb besvaras av den kontaktperson som anges i annonsen.
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av rekryteringsannonser. Kriminalvården har upphandlade avtal. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-13 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C296750". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kriminalvården
(org.nr 202100-0225) Arbetsplats
Kriminalvården, Enheten för IT-servicecenter Kontakt
Enhetschef IT-Servicecenter, tillgänglig v 2
Aren Gharibashvily 011-4963699 Jobbnummer
9661858