Sektionschef IT/Teknisk bevakning
Försvarsmakten / Chefsjobb / Umeå Visa alla chefsjobb i Umeå
2026-06-15
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Försvarsmakten befinner sig i en expansionsfas och på en omfattande tillväxtresa. Vill du jobba med tekniken som aldrig får stanna och vara med och säkra Försvarsmaktens förmåga att kommunicera och leda? Vi utökar nu organisationen i Umeå med en Sektionschef inom IT- och Teknisk bevakningsområdet, vill du bli en av oss?
Genomförandeenhet Norr/Genomförandeavdelning Umeå
FMTIS har fem enheter som utför drift- och underhåll av Försvarsmaktens ledningssystem. Genomförandeenhet Norr är en av dem. Enheten har en geografisk spridning som i stort sett omfattar Norrland och är bemannad med både militär och civil personal. Genomförandeavdelning Umeå består av 2 sektioner med olika inriktningar, antalet anställda på sektionen uppgår i nuläget till totalt 7 medarbetare.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Du är en god arbetsgivarföreträdare som leder och fördelar arbetet inom din sektion med stöd av avdelningschefen och ansvarar för dina medarbetares individuella utveckling samt verksamhetens utveckling. Du deltar aktivt i produktionen som innefattar drift och underhåll av Försvarsmaktens olika IT-system, nätverk och Tekniska bevakningslösningar inom larm, passersystem och övervakningskameror (CCTV). Vanliga arbetsuppgifter för en Sektionschef hos oss:
Personalansvar – genomföra medarbetarsamtal, schemaläggning, utbildningsplanering etc
Svara för planering, kvalitetssäkring och uppföljning av produktion
Implementera verksamhetsstyrning och mål för den egna verksamheten
Ansvara för arbetsmiljö, elsäkerhets- och säkerhetsfrågor
Samverka med kunder, leverantörer samt andra förband och myndigheter inom totalförsvaret
Leda eller medverka i tillfälligt organiserade arbetsgrupper eller projekt (t ex vid nyinstallationer eller uppgraderingar)
Genomföra rekrytering och säkerhetsprövning av personal
Arbetet är omväxlande och utförs i huvudsak i Umeå, men även övriga delar av landet kan förekomma. Försvarsmakten är i stark tillväxt och arbetsuppgifterna kan komma att utvecklas över tid.
KRAV Publiceringsdatum2026-06-15Kvalifikationer
Minst gymnasial utbildning med teknisk inriktning eller motsvarande kunskaper som arbetsgivaren kan bedöma som likvärdiga
Erfarenhet från att vara chef med personalansvar eller annan aktuell arbetsledande eller projektledande roll inom teknik som arbetsgivaren kan bedöma som likvärdig
God förmåga att kommunicera i tal och skrift, såväl på svenska som på engelska
Körkort lägst B för manuell växellådaDina personliga egenskaper
Vi söker dig som har lätt att samarbeta, kommunicera och samverka med andra då arbetet har många kontaktytor, såväl internt som externt. Du är ansvarskännande och har ett coachande ledarskap, är strukturerad, tekniskt lagd och kvalitetsmedveten samtidigt som du har förmåga att prioritera under tidspress. Andra egenskaper vi söker hos dig är god analytisk problemlösningsförmåga, säkerhetsmedvetenhet och att du har lätt för administrativt arbete. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
MERITERANDE
God erfarenhet av administrativt arbete och förmåga att organisera och strukturera eget arbete
Erfarenhet/kunskap om underhåll på tekniska system inom IT-, el- och teleområdet eller tekniska bevakningssystem (TB)
Yrkeserfarenhet inom Försvarsmakten, helst från lednings- och sambandsfunktionen eller logistikfunktionen
Arbete i affärssystemet SAP främst inom personal, logistik och teknisk tjänst
För att myndighetens uppdrag ska vara framgångsrikt förutsätts att alla medarbetare uppträder enligt den värdegrund som finns gällande alla människors lika värde, rättvisa och jämlikhet och främjar demokrati och mänskliga rättigheter (läs mer på www.forsvarsmakten.se). Övrig information
Anställningsform tillsvidare med sex månaders provanställning för dig som inte redan är anställd chef i myndigheten.
Sysselsättningsgrad: Heltid.
Arbetsort: Umeå.
Tjänsten är en civil befattning.
Resor inom tjänsten förekommer.
Tillträde snarast eller enligt överenskommelse.
Upplysningar om befattningen
Vill du veta mer om befattningen är du välkommen att kontakta Jonas Jonsson.
Information om rekryteringsprocessen
Du är välkommen att kontakta Sandra Assisi för mer information om anställningsvillkor och rekryteringsprocessen.
Fackliga företrädare
OFR/S Martin Sparr
SEKO Matz Felix
SACO Agnetha Landquist
OFR/O Heikki Videll
Samtliga nås via växeln på 010-825 10 00. Så ansöker du
Välkommen med din ansökan senast 2026-08-12. Din ansökan bör innehålla CV, svar på angivna urvalsfrågor samt ett personligt brev där du motiverar varför du är lämpad för denna befattning.
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats. --------------------------------------------------------Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:Försvarsmaktens telekommunikations- och informationssystemförband, FMTIS, säkerställer Försvarsmaktens förmåga att kommunicera och leda - dygnet runt, året om. Förbandet har ett samlat ansvar för Försvarsmaktens tekniska ledningssystem som stödjer militära insatser till sjöss, på land och i luften – i Sverige och utomlands. Förbandet har närmare 2000 medarbetare på mer än 32 orter runt om i landet. Läs mer på https://jobb.forsvarsmakten.se/fmtisEn
anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras samt att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Försvarsmakten
(org.nr 202100-4615), https://www.forsvarsmakten.se/
903 45 UMEÅ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Försvarsmakten Jobbnummer
9963257