Sektionschef inom uppdrag och samordning
E-Hälsomyndigheten
2025-10-23
, Stockholm
eller i hela Sverige
Är du en trygg ledare med förmåga att visa riktningen framåt? Drivs du av att påverka samhället på riktigt? Då kan det här vara en roll för dig.Publiceringsdatum2025-10-23Om tjänsten
Som sektionschef inom uppdrag och samordning ansvarar du för en sektion som i dag består av tre enheter. Du leder sektionens verksamhet, rapporterar till avdelningschefen och ingår i avdelningens ledningsgrupp.
Rollen som sektionschef införs med anledning av vår tillväxt, vilket ger dig möjlighet att påverka hur det nya chefsledet ska utvecklas. Kontaktytorna i jobbet är många och du nätverkar både internt och externt för att driva verksamheten framåt. Du har en central roll i vår samhällsviktiga verksamhet där vi erbjuder digitala lösningar för hälsa, vilket ger medarbetare i vården bättre förutsättningar och ökar patientsäkerheten.
Om sektionen
Sektionen ansvarar för att samordna och driva strategiska utvecklingsfrågor inom avdelningens ansvarsområde. Den säkerställer att myndighetens uppdrag genomförs effektivt och i samverkan med relevanta aktörer inom hälsa, vård och omsorg.
Sektionen är en del av avdelningen Hälsa, vård och omsorg, som arbetar för att möjliggöra digitala lösningar som stärker hälso- och sjukvården, socialtjänsten och tandvården. Vi bidrar till E-hälsomyndighetens uppdrag att driva utvecklingen av den nationella digitala infrastrukturen.
Om dig
Vid rekryteringen lägger vi stor vikt vid dina personliga egenskaper, då de är avgörande för hur du kommer att trivas och lyckas i rollen. Vi söker dig som är trygg och tydlig i ditt ledarskap. Du är samarbetsinriktad och skapar relationer med våra externa parter samt på alla nivåer i organisationen. Du leder i förändring och kommer med idéer på hur verksamheten och individer kan utvecklas. I din förändringsledning är du strategisk och tar ett helhetsperspektiv. Det är en självklarhet för dig att ta ansvar för såväl ditt eget arbete som för fattade beslut.
Vi söker dig som har:
• akademisk examen inom relevant område (minst 180 hp eller 120 p enligt det tidigare systemet)
• minst 5 års aktuell erfarenhet av chefskap med ansvar för verksamhet, personal och budget
• aktuell erfarenhet av att leda andra chefer
• mycket god förmåga att uttrycka dig på svenska i tal och skrift.
Det är meriterande för tjänsten om du har:
• aktuell erfarenhet av strategiskt utvecklingsarbete inom komplexa organisationer
• aktuell erfarenhet av samverkan med regioner, kommuner eller andra myndigheter
• aktuell erfarenhet av chefskap inom statlig sektor
• erfarenhet av arbete inom hälsa, vård, omsorg och digitalisering.
Vad erbjuder vi?
E-hälsomyndigheten är en myndighet i tillväxt med flera samhällsviktiga tjänster för vård och apotek som alltid ska fungera. Vi driver utvecklingen av den nationella digitala infrastrukturen för hälso- och sjukvård och skapar förutsättningar för digitalisering.
Hos oss finns möjlighet att göra skillnad i en innovativ miljö med trevliga och kompetenta arbetskamrater. Du blir en del av en arbetsplats där vi jobbar med viktiga samhällsuppdrag.
Alla medarbetare har förtroendearbetstid och kan arbeta delar av tiden på distans. Läs mer om E-hälsomyndigheten som arbetsplats: Jobba hos oss
Är du intresserad?
Frågor angående tjänsten besvaras av:
Avdelningschef Max Herulf: max.herulf@ehalsomyndigheten.se
Frågor angående rekryteringsprocessen besvaras av:
HR-specialist Gabriela Plachecka: gabriela.plachecka@ehalsomyndigheten.se
Välkommen att skicka in din ansökan och cv via vårt rekryteringsverktyg senast den 13 november 2025. Ladda upp examensbevis, betyg och intyg som är relevanta för tjänsten i samband med din ansökan.
Urvalsfrågorna utgår från kravprofilen för den här rekryteringen och dina svar ligger till grund för det urval som sker i processen. Att besvara urvalsfrågorna är en förutsättning för att din ansökan ska anses komplett. Det är därför viktigt att du svarar tydligt och utförligt på urvalsfrågorna och inte hänvisar till andra handlingar t.ex. CV.
Anställningen är tillsvidare med sex månaders provanställning. Tillträde snarast eller enligt överenskommelse. Placeringsort för anställningen är Stockholm eller Kalmar. Arbetet kan innebära tjänsteresor, främst mellan Kalmar och Stockholm.
En anställning hos oss kan innebära placering i säkerhetsklass. Därför kan vi komma att behöva genomföra en säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585). För en del arbetsuppgifter i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap.
Om du har beslut om skyddade personuppgifter, kontakta den HR-specialist som finns namngiven i annonsen.
Om E-hälsomyndigheten
E-hälsomyndigheten driver utvecklingen av den nationella digitala infrastrukturen inom hälsa, vård och omsorg. Vi skapar förutsättningar för digitala tjänster och lösningar för privatpersoner och professioner inom hälso- och sjukvård, apotek och socialtjänst. Vi arbetar för att hälsodata ska bli tillgängliga i hela vårdkedjan, oavsett var individer får vård.
Hos oss arbetar cirka 600 medarbetare fördelat på två orter, Kalmar och Stockholm. Läs mer om oss på www.ehalsomyndigheten.se
