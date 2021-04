Sektionschef inom stora företag - Skatteverket, Storföretagsavdelningen - Hälsoskyddsjobb i Malmö

Skatteverket, Storföretagsavdelningen / Hälsoskyddsjobb / Malmö2021-04-13Hos oss är du med och driver utveckling av både verksamhet och ledarskap för att skapa värde för våra kunder.Du har en avgörande roll i vår förändringsresa. Var med och gör samhället möjligt.Om jobbetSom chef och ledare på Skatteverket ser du till helheten, skapar förutsättningar och agerar medvetet i vardagen. Tillsammans med andra arbetar du för att skapa värde med fokus på kunden, med grund i vårt samhällsbärande uppdrag. I ditt ledarskap möjliggör du utveckling och lärande genom att ge mandat och skapa stort handlingsutrymme; du förstärker och följer upp de beteenden och den kultur som behövs för att vi tillsammans ska kunna genomföra vårt uppdrag. Du förväntas agera och leda även om svaren inte är givna, vägvalen inte tydliga och arbetssätten inte självklara. Med mod och insikt utmanar du våra invanda tankesätt och arbetssätt och är själv öppen för att låta dig utmanas.På Storföretagsenhet 2 arbetar vi med att informera, beskatta och kontrollera företag som är stora skattebetalare. Till oss är storföretagsenheternas hantering av frivillig skattskyldighet för moms under uppförandeskede koncentrerad - utom för de offentliga enheterna. Vi är cirka 100 medarbetare fördelade på sex sektioner.Du blir chef för en nybildad sjätte sektion på Storföretagsenhet 2 på Storföretagsavdelningen. Då enheten växer med flera nyrekryteringar pågår just nu en översyn av sektionerna och arbetsinnehåll som förväntas vara klar innan sommaren, varför det i nuläget inte närmre går att precisera vad sektionen jobbar med. Du har personalansvar för medarbetarna på sektionen, ingår i enhetens ledningsgrupp och rapporterar till enhetschefen. Din placeringsort är Malmö.Vår verksamhet är i ständig utveckling och förändring. Vi har en gemensam syn på hur ledarskapet bidrar till det, hur vi når resultat och främjar en förändringskultur. Som chef och ledare hos oss är du med och driver utveckling av både verksamhet och ledarskap. Samtidigt får du jobba på en enhet med kompetenta kollegor där trivseln är hög.Om digFör att göra ett bra jobb och trivas hos oss på Skatteverket behöver du vara lyhörd, tänka nytt och ta ansvar. Du ska också leva upp till vår https://skatteverket.se/medarbetarpolicy. I det här jobbet ska du:- ha förmåga att se helheten med fokus på kundvärde- ha förmåga att skapa rätt förutsättningar utifrån din förståelse för verksamhet och uppdrag- ha förmåga att agera medvetet i vardagen utifrån en god självinsikt- kunna hantera och analysera stora informationsflöden, se samband och mönster, avgränsa och förmedla information vidare- ha förmåga att kommunicera tydligt och skapa ett klimat där vi lyssnar på varandra.Du ska även ha:- högskoleutbildning om 180 högskolepoäng (120 poäng) inom ekonomi eller juridik eller flera års aktuell erfarenhet av kvalificerat arbete inom Skatteverket.- några års aktuell chefserfarenhet med personalansvar inom offentlig verksamhet.Det är önskvärt med aktuell erfarenhet från beskattning.Bra att vetaAnställningen är tillsvidare och kan inledas med provanställning i sex månader. Förordnandet som sektionschef är tidsbegränsat i tre år, med möjlighet till förlängning.En anställning hos oss kan innebära placering i säkerhetsklass. En säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) kan därför komma att genomföras före beslut om anställning. För en del av våra arbetsuppgifter i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap.På https://skatteverket.se/jobb kan du exempelvis läsa om vårt uppdrag och strategiska riktning, vår syn på ledarskap och hur det går till när du söker våra jobb.När du ansöker bifogar du ditt cv. I webbformuläret svarar du också på några kompletterande frågor som bland annat ersätter ett personligt brev.Med anledning av covid-19 genomför vi tills vidare våra intervjuer via videolänk. Det är viktigt att vi tillsammans minskar risken för smittspridning.Välkommen med din ansökan!Skatteverkets uppdrag är att bidra till att säkra finansieringen av den offentliga sektorn, bidra till ett väl fungerande samhälle och att motverka brottslighet. Vi skapar förtroende genom att vara lyhörda och ge alla ett bra bemötande. Genom att använda digitaliseringens möjligheter vill vi underlätta för privatpersoner och företag i deras vardag. Tillsammans gör vi samhället möjligt.Varaktighet, arbetstid100%. Tillträde: 1 september 2021 Tillsvidareanställning2021-04-13Individuell lönesättningSista dag att ansöka är 2021-04-25Skatteverket, Storföretagsavdelningen5689429