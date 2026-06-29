Sektionschef Inom Nätinfrastruktur Till Must
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2026-06-29
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Vill du ha ett meningsfullt arbete och bidra till ett säkrare Sverige i en osäker värld?
Den Militära underrättelse- och säkerhetstjänsten (Must) bedriver verksamhet inom militär underrättelsetjänst och militär säkerhetstjänst. Vill du vara med och utveckla den verksamheten?
Vi söker nu erfaren sektionschef som vill leda ett team inom IT-avdelningen som hanterar IT-infrastruktur och närverkslösningar. Tillsammans med oss inom avdelningen, bidrar du då till att en effektiv informationshantering kan bedrivas, såväl kortsiktigt som långsiktigt.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Vi erbjuder ett meningsfullt arbete där du dagligen bidrar till en ökad säkerhet åt Sverige, totalförsvaret och Försvarsmakten. Genom kontinuerlig kompetensutveckling får du goda möjligheter att utveckla dig själv och dina kunskaper. Vi kan t.ex. erbjuda dig möjlighet till utbildningar och certifieringar.
Du kommer vara sektionschef med personalansvar. Sektionen utvecklar och förvaltar IT-tjänster inom nätverk och infrastruktur med höga krav på säkerhet. Must är till stor del en kunskapsorganisation som är beroende av sina medarbetare. Som sektionschef på Must ansvarar du för att dina medarbetare har god kompetens med självbestämmande och frihet i arbetet. Du är självklart en förebild för såväl medarbetare och andra chefer.
I arbetsuppgifterna ingår arbetsledning, att utveckla personalens kompetens, rutiner och arbetssätt, produktion och leveransplanering. Tätt samarbete sker löpande med avdelningens övriga chefer funktioner och du rapporterar till avdelningschef. Arbetet är till del både administrativt och operativt, med stor vikt på medarbetarnas förmåga och förutsättningar och du kommer att leda sektionens fortsatta utveckling mot kort och långsiktig målsättning.
Arbetet är omväxlande och för att lyckas i din roll arbetar du tillsammans med erfarna chefskollegor. I arbetsuppgifterna ingår också att delta och ge stöd till avdelningen och kontorets övriga verksamhet. Beredskapstjänstgöring och resor kan förekomma.
Vem är du?
Våra medarbetare har olika bakgrund men med ett gemensamt intresse och kunskap inom nätverksteknik. Du är strukturerad, nyfiken, driven och uppskattar att både självständigt och i samarbete med andra, anta utmaningar, förmedla och omsätta planer. Det är också viktigt att vara flexibel för att kunna hantera förändrade förutsättningar. Du är proaktiv, lösningsorienterad, prestigelös med stor integritet och är naturligt säkerhetsmedvetenhet. Publiceringsdatum2026-06-29Kvalifikationer
• Aktuell erfarenhet av IT-infrastruktur med inriktning inom nätverk
• Chefserfarenhet med personalansvar i minst 5 år
• Relevant akademisk/eftergymnasial utbildning med inriktning inom nätverk, datakommunikation, systemvetenskap eller motsvarande kunskaper som av arbetsgivaren bedömmer likvärdigt
• Erfarenhet av processorienterat arbetssätt
• Goda kunskaper i svenska och engelska i såväl tal som skrift
• B-körkort
Meriterande
• Erfarenhet inom resursplanering och produktionsledning
• Erfarenhet att leda komplexa team
• Dokumenterad erfarenhet av teknisk projektledning
• Förståelse för funktion och konfiguration av routrar, switchar, brandväggar
• Erfarenhet inom informations-/ IT-säkerhet
• Erfarenhet från IT-infrastruktur från Försvarsmakten eller annan myndighet inom totalförsvaret Övrig information
Anställningsform: Tillsvidare
Sysselsättningsgrad: 100%, heltid
Arbetsort: Stockholm, på pats med mycket liten/ingen möjlighet att jobba hemifrån
Tillträdesdatum: Enligt överenskommelse
För upplysningar om befattningen eller rekryteringsprocessen kontakta:hkv-rekrytering-must@mil.se
, vänligen skriv "Sektionschef KT" i ämnesraden.
Fackliga företrädare
Fackliga representanter nås via mailto:hkv-rekrytering-must@mil.se
.
Sista ansökningsdag
Varmt välkommen med din ansökan senast 2026-09-30, vi tillämpar löpande urval så inkom gärna med din ansökan så snart som möjligt. I ditt CV och personliga brev vill vi att du beskriver på vilket sätt du uppfyller våra efterfrågade krav och meriter. Du ansöker via jobb.forsvarsmakten.se.
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
Militära underrättelse- och säkerhetstjänsten (Must) är en del av Försvarsmaktens högkvarter i Stockholm. Vi ger regeringen och Försvarsmakten kvalificerade beslutsunderlag om omvärldsutvecklingen och hot mot Sveriges och Försvarsmaktens säkerhet. Vår vision är "Ett säkrare Sverige i en osäker värld". Must är en kunskapsorganisation och erbjuder både spännande och för Sverige angelägna arbetsuppgifter. Här arbetar både officerare och civila experter inom olika områden, t ex statsvetenskap, IT, ekonomi, teknik, matematik och HR. En stor del av Must verksamhet omfattas av sekretess och vi ber dig därför att inte berätta att du sökt jobb hos Must för andra personer än dina närmaste. Läs gärna mer om Must och vår verksamhet https://www.forsvarsmakten.se/siteassets/2-om-forsvarsmakten/dokument/musts-arsoversikter/must-arsoversikt-2022.pdf
Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, och både på hemmaplan och runt om i världen. Försvarsmakten ger dig möjlighet att utvecklas som människa och växa i din professionella roll. Vi är en ansvarstagande arbetsgivare och har en öppen organisation där vi ställer upp för varandra. I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård och bra balans mellan arbete och privatliv. Försvarsmakten tillvaratar de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten. Vi välkomnar därför sökanden med olika bakgrund och erfarenheter i våra rekryteringar. En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning. Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas. Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Försvarsmakten
(org.nr 202100-4615), https://www.forsvarsmakten.se/
107 85 STOCKHOLM Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Försvarsmakten Jobbnummer
9983313