Sektionschef inom mjukvarufunktion, Gripen C/D
2025-09-04
Vill du påverka och göra skillnad på riktigt? Här bidrar du till att skapa trygghet för människor och samhällen. Det du gör spelar roll.
Din roll
Vi söker en sektionschef till sektionen "Avionic Platform & Tools" där du kommer att arbeta som sektionschef med operativt ansvar att göra ett plattformslyft på Gripen CD systemdator samt att därefter vidmakthålla systemdatorn. Sektionen ingår i området Avionics Systems CD, ett område med fyra sektioner.
I rollen ingår både personal- och verksamhetsansvar. I det operativa arbetet ingår att styra, leda och rapportera pågående projekt och uppdrag inom sektionens ansvar. Sektion "Avionic Platform & Tools" består av cirka 15 medarbetare och arbetsuppgifterna är varierande. I ditt ansvar ingår även arbetsmiljö och kompetensutveckling av medarbetare men också drivning av pågående projekt och studier. Till din hjälp har du erfarna och duktiga systemingenjörer, mjukvaruutvecklare samt teknisk chef. Som sektionschef har du även ansvar för arbetssätt och teknikstrategier.
Du kommer även ingå i Avionics Systems CDs ledningsgruppsarbete och vara en del av ledningsgruppen. Området ansvarar bland annat för datakommunikation, uppdragsstöd och anpassningsutrustning samt systemdatorn i Gripen CD. Område har sin verksamhet på två orter, Tannefors, Linköping och Järfälla, Stockholm. Vi kommer tillsammans forma hur vi arbetar som ledningsgrupp och stöttar varandra både i ledarskapsfrågor och i det operativa arbetet. Vi verkar i en miljö med trevliga och stöttande medarbetare/chefskollegor där vi har ett gemensamt mål - att vässa Gripens förmåga varje dag!Publiceringsdatum2025-09-04Profil
Vi tror att du, för att passa i rollen, behöver:
* en grundläggande teknisk utbildning (civil-/högskoleingenjörsutbildning eller motsvarande)
* tycka om att jobba operativt och drivas av att verksamheten uppnår sina mål och leveranser
* vara en prestigelös lagspelare som glatt delar med dig av erfarenheter och kunnande i vår ledningsgrupp
* tidigare erfarenhet av att driva verksamhet (t ex som linjechef, projektledare eller teamledare)
Meriterande:
* kunskap om Flygvapnet och/eller Gripen-systemet
Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där Saab har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap.
Vänligen observera att vi arbetar med löpande urval och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum har gått ut.
Vad du blir en del av
Saab är ett ledande försvars- och säkerhetsföretag med uppdrag att hjälpa nationer att skydda sin befolkning och bidrar till trygghet för människor och samhällen.
Med 26 000 talangfulla medarbetare utvecklar Saab teknik och lösningar för en säkrare och mer hållbar värld. Våra värderingar kan du läsa om här.
Saab utvecklar, tillverkar och underhåller avancerade system inom flygteknik, vapen, ledningssystem, sensorer och undervattenssystem.
Saab har sitt huvudkontor i Sverige men en global verksamhet där Saab är en del av många nationers försvarsförmåga. Ersättning
Not Specified Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-02
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "REQ_36190". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Saab AB
