Sektionschef inom mät- och provtekniska system
Saab Aktiebolag / Chefsjobb / Linköping Visa alla chefsjobb i Linköping
2026-07-09
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Vi tror att framsteg och möjligheter skapas bäst tillsammans. Välkommen till en plats där samarbete gör skillnad.
Din roll
Vill du ta steget att leda och utveckla sektionen som tar fram flygprovs mät- och provtekniska system? Sök rollen som sektionschef och bli del av vårt team på Flygprov!
På sektionen ansvar vi för flygande mät- och provtekniska system som används vid flygutprovning, vi hanterar även luftvärdighetsansvaret i flera flygplan. Förutom mot Gripen jobbar vi med andra plattformar, såsom demonstratorer och Global Eye. Sektionen ansvarar för att ta fram luftvärdig provutrustning för datainsamling, video, ljud etc. för våra provflygplan och säkra effektiva och relevanta system för framtiden. Utöver de flygande systemen svarar även sektionen för de telemetrisystem som används för liveövervakning av provflygningar.
Som sektionschef leder du sektionen med ett operativt verksamhetsansvar, vilket omfattar både att driva och utveckla verksamheten samt att ansvara för gruppens och medarbetarnas utveckling och prestation. Ansvar för ekonomi och sektionens leveranser ingår också i ditt arbete.
Tillsammans med övriga sektionschefer i områdets ledningsgrupp, är du med och driver och utvecklar hela områdets förmåga.Publiceringsdatum2026-07-09Profil
Vi söker dig som har erfarenhet och intresse för ledarskap och systemutveckling. Du har lätt för att skapa förtroende, samarbeta med andra och bygga goda relationer. Du besitter ett genuint intresse för människor och deras utveckling och motiveras av att leda och utveckla både verksamhet och medarbetare.
Du kan ha erfarenhet från en tidigare chefsroll, men vi välkomnar även dig som har arbetat i en ledande roll, exempelvis som teknisk ledare eller projektledare, och nu vill ta steget vidare i ditt ledarskap.
Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där Saab har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap.
Vad du blir en del av
Upptäck oändliga möjligheter. Anta utmaningar, skapa smarta innovationer och uppgradera dina förmågor. Det här är en plats för kluriga tänkare, modiga pionjärer och alla däremellan. Tillsammans uppnår vi det extraordinära, var och en tar med sitt unika perspektiv. Varje bidrag räknas.
Saab är ett ledande försvars- och säkerhetsföretag med syfte att hjälpa nationer att skydda sin befolkning och bidra till trygghet för människor och samhällen. Med 28 000 talangfulla medarbetare utvecklar Saab teknik och lösningar för en säkrare och mer hållbar värld.
Saab utvecklar, tillverkar och underhåller avancerade system inom flygteknik, vapen, ledningssystem, sensorer och undervattenssystem. Saab har sitt huvudkontor i Sverige men en global verksamhet där Saab är en del av många nationers försvarsförmåga. Läs mer om oss här
Med tanke på den kommande semesterperioden kan du förvänta dig återkoppling på din ansökan efter sommaren. Om du tycker att tjänsten låter intressant är du varmt välkommen att skicka in din ansökan redan idag! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Saab Aktiebolag
(org.nr 556036-0793)
Bröderna Ugglas Gata (visa karta
)
581 88 LINKÖPING Arbetsplats
Saab Jobbnummer
9997684