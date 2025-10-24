Sektionschef inom IT Plattformstjänster
2025-10-24
Kriminalvården växer - vi bygger nytt, bygger om och bygger till och söker nu fler medarbetare. Vårt viktigaste mål är att minska återfall i brott - att bryta den onda cirkeln. Lyckas vi med det blir samhället tryggare och säkrare för alla. Vi är den myndighet som ansvarar för anstalter, frivård, häkten och klienttransporter.
Vill du vara med och bidra till ett tryggare samhälle? Vår IT-avdelning genomför en stor satsning med fokus på en digital Kriminalvård. Tillsammans jobbar vi för att skapa förutsättningar och lösningar som gör skillnad i vår verksamhet. IT-avdelningen är under stark tillväxt. Hos oss får du goda möjligheter att växa och kompetensutvecklas efter dina förutsättningar och intresseområden. Vi söker dig som har ett stort IT-intresse, kunskaper som kan berika vår digitaliseringsresa och som vill vara med och göra skillnad i samhället inom just din profession.
Enheten för Drift och infrastruktur ansvarar för att:
* Utveckla och förvalta de infrastrukturella IT-tjänster som erbjuds Kriminalvårdens verksamhet. Detta görs med rätt kompetens, stort engagemang och hög servicemedvetenhet.
* Upprätthålla robust, säker och skalbar IT-miljö som möjliggör effektiv verksamhetsutveckling.
* Utveckla och behålla medarbetare för att möta kompetens- och resursbehov sett till myndighetens uppdrag och digitalisering
Enheten består av tre sektioner; sektionen för plattformstjänster, sektionen för infrastrukturtjänster och sektionen för arbetsplatstjänster. Vi söker nu en sektionschef till sektionen för Plattformstjänster med placering vid huvudkontoret i Norrköping.
Som chef på IT-avdelningen får du möjlighet att arbeta med ett samhällsviktigt uppdrag och bidra till Kriminalvårdens utveckling mot en mer digital och effektiv verksamhet. I rollen som sektionschef har du ett helhetsansvar för personal, verksamhet och budget inom en sektion med ca 40 medarbetare. Du leder en grupp tillsammans med dina gruppchefer och ansvarar för att skapa goda förutsättningar för både medarbetare och verksamhet.
Du blir en del av enhetens ledningsgrupp och samarbetar nära övriga chefer för att utveckla både enheten och IT-avdelningens totala leverans. Rollen innebär ett utmanande och utvecklande uppdrag där du driver förändrings- och utvecklingsarbete inom ditt område. Sektionens grunduppdrag är att leverera plattformstjänster till Kriminalvården för att skapa en stabil och framtidssäker IT-miljö med hög tillgänglighet. Du verkar i en miljö där samarbete, tillit och helhetssyn är avgörande för att nå våra gemensamma mål.
Arbetet kommer till mindre del innebära resor till bland annat regionkontor. Distansarbete kan erbjudas till viss del av arbetstiden. Hos Kriminalvården får du vara med och skapa förutsättningar för ett tryggare och säkrare samhälle, där ditt ledarskap gör skillnad.Kvalifikationer
Vi söker dig som är trygg i dig själv, har hög integritet och en god personlig mognad. Du behåller lugnet och agerar professionellt även i utmanande situationer.
Med stark analytisk förmåga kan du snabbt sätta dig in i komplexa situationer och hittar lösningar som skapar värde för verksamheten. Du följer utveckling i omvärlden, identifierar trender och ser möjligheter till förbättringar.
Som ledare tar du ansvar, leder tydligt och är resultatinriktad, vilket bidrar till att ni arbetar tillsammans mot gemensamma mål. Du inspirerar och motiverar dina medarbetare och ger dem befogenhet och stöd för att driva utvecklingen framåt. Du trivs i en miljö där utveckling är i fokus och en naturlig del av ditt uppdrag. Genom ditt engagemang och kommunikativa förmåga skapar du delaktighet och får medarbetarna att vilja vara en del av förändringsresan. Du värdesätter goda relationer och bygger förtroende genom närvaro, lyhördhet och en genuin vilja att förstå andras perspektiv.
Du delar Kriminalvårdens värderingar om en human människosyn, respekt för individen och tro på människans utvecklingsförmåga. Du omsätter värdegrunden i handling och är en förbild i ditt ledarskap. Vi lägger stor vikt vid din personliga lämplighet och tillämpar ett tillitsbaserat ledarskap där alla möts likvärdigt.
* Akademisk utbildning företrädesvis inom systemvetenskap, datavetenskap eller annan civilingenjörsutbildning, alternativt annan utbildning i kombination med erfarenhet som Kriminalvården bedömer relevant.
* Erfarenhet av chefsuppdrag med ansvar för leverans av IT-tjänster i större komplexa organisationer
* Erfarenhet av indirekt ledarskap
* God kunskap om förändringsledning samt erfarenhet av verksamhetsutveckling och att driva större förändringsprocesser
* Erfarenhet av IT-drift och Infrastrukturutveckling i större verksamhet
* Erfarenhet av PPS och ITIL samt förmåga att tillämpa dessa ramverk i praktiken
* Goda kunskaper om de övergripande förutsättningar (regelverk, budget, arbetsgivarepolitik) för större verksamheter
* God förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska och engelska
* B-körkort
Meriterande
* Dokumenterad chef-/ledarskapsutbildning
* Erfarenhet att leda i en verksamhet i stark tillväxt
* Certifieringar inom Infrastruktur och ITIL
ÖVRIGT
För att bli aktuell för anställning inom Kriminalvården krävs att du motsvarar högt ställda krav gällande lämplighet, omdöme, säkerhets- och sekretessmedvetande och att du följer gällande lagar. Det innebär att du står upp för demokratiska värderingar och den statliga värdegrund som gäller för Kriminalvårdens verksamhet.
Vissa befattningar är placerade i säkerhetsklass och då kommer en säkerhetsprövning med registerkontroll att genomföras innan beslut om anställning fattas. För vissa säkerhetsklassade tjänster krävs svenskt medborgarskap. Kriminalvården välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Läs mer om säkerhetsprövningen på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/sakerhetsprovning-vid-rekrytering/
Befattningen kan innebära krigsplacering vid Kriminalvården. Läs mer om krigsplacering på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/krigsplacering/
Tjänsten innebär förtroendearbetstid.
Kriminalvården strävar efter en jämn könsfördelning och ökad mångfald.
