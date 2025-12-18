Sektionschef inom IT med leveransledarerfarenhet
Kronofogdemyndigheten / Chefsjobb / Sundbyberg Visa alla chefsjobb i Sundbyberg
2025-12-18
, Solna
, Danderyd
, Stockholm
, Lidingö
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Kronofogdemyndigheten i Sundbyberg
, Solna
, Stockholm
, Täby
, Botkyrka
eller i hela Sverige
Har du ett brinnande intresse för ledarskap, teknik samt intresserad av ett arbete som räknas för dig och för andra? Då kan det här vara rätt jobb för dig! Just nu söker Kronofogden IT en sektionschef som också agerar som ledare i vår leverans till vår enhet IT verksamhetsstöd.
Hos oss bidrar du till ett välfungerande samhälle för allmänhet och företag samtidigt som du får möjlighet att bidra och utveckla dina kunskaper! Kronofogden erbjuder ett modernt och hållbart arbetsliv där t.ex. distansarbete är en möjlighet i den omfattning verksamheten beslutar.
Vänligen läs mer om rollen och ansök på vår hemsida nedan.
När du ansöker bifogar du ditt cv. Vi använder inte personligt brev i våra rekryteringar och du ska därför inte bifoga det i din ansökan.
Lär känna oss bättre genom att besöka vår webbplats och följa oss på Linkedin.
Kronofogden.se: Jobba hos oss
Kronofogden på Linkedin
Välkommen med din ansökan senast 2026-01-12!
Vi samarbetar med Skatteverket i våra rekryteringar, vilket innebär att Skatteverkets hr-avdelning kommer att hantera din ansökan.
Kronofogden använder det statliga ramavtalet för annonsförmedling. Vi undanber oss därför vänligen samtal från annonsförmedlare eller försäljare. Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/348". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kronofogdemyndigheten
(org.nr 202100-5646) Arbetsplats
Kronofogden Kontakt
Camilla Johansson, chef 010-5790452 Jobbnummer
9651124