Sektionschef inom IT Arbetsplatstjänster
Kriminalvården, Sektionen för arbetsplatstjänster / Datajobb / Norrköping Visa alla datajobb i Norrköping
2025-10-24
, Söderköping
, Finspång
, Linköping
, Katrineholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Kriminalvården, Sektionen för arbetsplatstjänster i Norrköping
Kriminalvården växer - vi bygger nytt, bygger om och bygger till och söker nu fler medarbetare. Vårt viktigaste mål är att minska återfall i brott - att bryta den onda cirkeln. Lyckas vi med det blir samhället tryggare och säkrare för alla. Vi är den myndighet som ansvarar för anstalter, frivård, häkten och klienttransporter.
Vill du vara med och bidra till ett tryggare samhälle? Vår IT-avdelning genomför en stor satsning med fokus på en digital Kriminalvård. Tillsammans jobbar vi för att skapa förutsättningar och lösningar som gör skillnad i vår verksamhet. IT-avdelningen är under stark tillväxt. Hos oss får du goda möjligheter att växa och kompetensutvecklas efter dina förutsättningar och intresseområden. Vi söker dig som har ett stort IT-intresse, kunskaper som kan berika vår digitaliseringsresa och som vill vara med och göra skillnad i samhället inom just din profession.
Enheten för Drift och infrastruktur ansvarar för att:
* Utveckla och förvalta de infrastrukturella IT-tjänster som erbjuds Kriminalvårdens verksamhet. Detta görs med rätt kompetens, stort engagemang och hög servicemedvetenhet.
* Upprätthålla robust, säker och skalbar IT-miljö som möjliggör effektiv verksamhetsutveckling.
* Utveckla och behålla medarbetare för att möta kompetens- och resursbehov sett till myndighetens uppdrag och digitalisering
Enheten består av tre sektioner; sektionen för plattformstjänster, sektionen för infrastrukturtjänster och sektionen för arbetsplatstjänster. Vi söker nu en sektionschef till sektionen för Arbetsplatstjänster med placering vid huvudkontoret i Norrköping.Publiceringsdatum2025-10-24Arbetsuppgifter
Som chef inom IT-avdelningen får du möjlighet att bidra till ett samhällsviktigt uppdrag och vara delaktig i myndighetens fortsatta digitalisering. Som sektionschef har du helhetsansvar för verksamhet, personal och budget inom en sektion med ca 40 medarbetare. Uppdraget är både utvecklande och strategiskt, där du tillsammans med övriga chefer ansvarar för IT-avdelningens samlade leverans i en växande myndighet.
Du rapporterar till enhetschefen och ingår i enhetens ledningsgrupp där ni gemensamt driver utvecklingen framåt. I rollen skapar du goda förutsättningar genom att stödja förändringsarbete inom ditt ansvarsområde. Som stöd i det operativa arbetet har du en egen ledningsgrupp bestående av gruppchefer. Sektionens grunduppdrag är att leverera arbetsplatstjänster till Kriminalvården för att skapa en stabil och framtidssäker IT-miljö med hög tillgänglighet. Du verkar i en miljö där samarbete, tillit och helhetssyn är avgörande för att nå våra gemensamma mål. Hos Kriminalvården får du vara med och skapa förutsättningar för ett tryggare och säkrare samhälle, där ditt ledarskap gör skillnad.
Arbetet kommer till mindre del innebära resor till bland annat regionkontor. Distansarbete kan erbjudas till viss del av arbetstiden.Kvalifikationer
Vi söker dig som inger förtroende, står stadigt även i förändring och kombinerar professionalism med omdöme. Du förmår fatta väl avvägda beslut även i pressade situationer. Din analytiska förmåga gör att du ser helhet och samband, samtidigt som du kan omsätta komplexa frågor i praktiken.
Du har en omvärldsmedvetenhet som gör att du ser möjligheter och du bidrar aktivt till utvecklingen. I ditt ledarskap är du tydlig med riktning och förväntningar, samtidigt som du är närvarande och skapar engagemang och ser till att ni når resultat tillsammans.
Du skapar arbetsglädje och delaktighet genom tydlig kommunikation och omtanke om både uppdrag och människor. Med förmåga att bygga relationer och få andra att växa skapar du en kultur där ansvar och samarbete går hand i hand. Hos dig möts andra av integritet, respekt och en genuin vilja att vara med och göra skillnad.
Du delar Kriminalvårdens värderingar om en human människosyn, respekt för individen och tro på människans utvecklingsförmåga. Du omsätter värdegrund i handling och är en förbild i ditt ledarskap. Vi lägger stor vikt vid din personliga lämplighet och tillämpar ett tillitsbaserat ledarskap där alla möts likvärdigt.
* Akademisk utbildning företrädesvis inom systemvetenskap, datavetenskap eller annan civilingenjörsutbildning, alternativt annan utbildning i kombination med erfarenhet som Kriminalvården bedömer relevant.
* Flerårig chefserfarenhet med budget, personal och verksamhetsansvar
* Erfarenhet från chefsuppdrag med ansvar att leverera IT-tjänster i större komplexa organisationer
* God kunskap om förändringsledning samt erfarenhet av verksamhetsutveckling och att driva större förändringsprocesser
* Erfarenhet av IT-drift och infrastrukturutveckling i större verksamhet
* Erfarenhet av indirekt ledarskap
* Erfarenhet av PPS och ITIL samt förmåga att tillämpa dessa ramverk i praktiken
* God förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska och engelska
* Goda kunskaper om de övergripande förutsättningar (regelverk, budget, arbetsgivarepolitik m.m.) som gäller för större verksamheter
* B körkort
Meriterande:
* Dokumenterad chef-/ledarskapsutbildning
* Erfarenhet att leda i en verksamhet i stark tillväxt
* Certifieringar inom infrastruktur och ITIL
ÖVRIGT
För att bli aktuell för anställning inom Kriminalvården krävs att du motsvarar högt ställda krav gällande lämplighet, omdöme, säkerhets- och sekretessmedvetande och att du följer gällande lagar. Det innebär att du står upp för demokratiska värderingar och den statliga värdegrund som gäller för Kriminalvårdens verksamhet.
Vissa befattningar är placerade i säkerhetsklass och då kommer en säkerhetsprövning med registerkontroll att genomföras innan beslut om anställning fattas. För vissa säkerhetsklassade tjänster krävs svenskt medborgarskap. Kriminalvården välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Läs mer om säkerhetsprövningen på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/sakerhetsprovning-vid-rekrytering/
Befattningen kan innebära krigsplacering vid Kriminalvården. Läs mer om krigsplacering på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/krigsplacering/
Tjänsten innebär förtroendearbetstid.
Kriminalvården strävar efter en jämn könsfördelning och ökad mångfald.
För att skicka in din ansökan, klicka på ansökningslänken i annonsen. Frågor om hur du ansöker och lägger in ditt CV ställer du direkt till Visma Recruit. Frågor om specifika jobb besvaras av den kontaktperson som anges i annonsen. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C285053". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kriminalvården
(org.nr 202100-0225) Arbetsplats
Kriminalvården, Sektionen för arbetsplatstjänster Kontakt
IT-direktör
Per Brogevik Jobbnummer
9572017