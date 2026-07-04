Sektionschef inom Inköpsplanering
Saab Aktiebolag / Inköpar- och marknadsjobb / Linköping Visa alla inköpar- och marknadsjobb i Linköping
2026-07-04
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Vi tror att framsteg och möjligheter skapas bäst tillsammans. Välkommen till en plats där samarbete gör skillnad.
Din roll
Vill du leda ett område med stor påverkan på inköpsverksamhetens effektivitet och framtida utveckling? Vi söker nu en sektionschef inom Inköpsplanering som vill ta ansvar för att utveckla arbetssätt, processer och planeringsförutsättningar inom vår inköpsorganisation.
I rollen ansvarar du för ett team som arbetar med att säkerställa, underhålla och utveckla planeringsparametrar och strukturer som skapar förutsättningar för effektiva inköpsflöden och hög leveransprecision. Genom ett nära samarbete med inköp, produktion och andra centrala funktioner bidrar sektionen till ökad framförhållning, förbättrad styrning och en stabil försörjningskedja.
Du kommer att ha en viktig roll i att driva utveckling och förbättring inom området, samtidigt som du bygger en kultur präglad av ansvarstagande, samarbete och kontinuerligt lärande.
Ditt ansvar om sektionschef:
Strategiskt ledarskap: Leda och utveckla teamet för att säkerställa effektiva arbetssätt och robusta planeringsprocesser.
Utveckling av planeringsförmåga: Säkerställa och utveckla planeringsparametrar, processer och styrmodeller som optimerar inköpsverksamhetens effektivitet och precision.
Förbättringsarbete och förändring: Driva utvecklingsinitiativ och implementera förbättringar med fokus på kvalitet, affärsmässighet och hållbara lösningar.
Tvärfunktionellt samarbete: Samarbeta nära övriga inköpsfunktioner, produktion och huvudplanering för att skapa en effektiv och sammanhängande försörjningskedja.
Operativt ansvar: Säkerställa förutsättningar för hög servicegrad och skapa stabilitet och framförhållning i materialförsörjningen.Publiceringsdatum2026-07-04Profil
Vi söker en sektionschef som inspirerar och motiverar sina medarbetare samtidigt som du bygger en kultur präglad av samarbete, ansvarstagande och utveckling. Du har ett helhetsperspektiv, arbetar långsiktigt och vågar utmana befintliga arbetssätt för att driva verksamheten framåt. Du skapar engagemang genom tydlighet, närvaro och förmågan att omsätta strategi till konkreta resultat.
För att lyckas i rollen har du:
Har relevant högskoleutbildning inom exempelvis teknik, logistik, ekonomi eller supply chain management, alternativt motsvarande erfarenhet.
Erfarenhet av att leda team och utveckla medarbetare mot gemensamma mål.
Förståelse för supply chain, materialplanering och inköpsprocesser.
Förmåga att bygga starka relationer och samarbeten, både internt och externt.
Har erfarenhet av förändringsarbete och motiveras av att utveckla verksamheter och arbetssätt.
Mycket goda kunskaper i svenska och engelska i både tal och skrift.
Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där Saab har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap.
Vad du blir en del av
Upptäck oändliga möjligheter. Anta utmaningar, skapa smarta innovationer och uppgradera dina förmågor. Det här är en plats för kluriga tänkare, modiga pionjärer och alla däremellan. Tillsammans uppnår vi det extraordinära, var och en tar med sitt unika perspektiv. Varje bidrag räknas.
Saab är ett ledande försvars- och säkerhetsföretag med syfte att hjälpa nationer att skydda sin befolkning och bidra till trygghet för människor och samhällen. Med 28 000 talangfulla medarbetare utvecklar Saab teknik och lösningar för en säkrare och mer hållbar värld.
Saab utvecklar, tillverkar och underhåller avancerade system inom flygteknik, vapen, ledningssystem, sensorer och undervattenssystem. Saab har sitt huvudkontor i Sverige men en global verksamhet där Saab är en del av många nationers försvarsförmåga. Läs mer om oss här
Med tanke på den kommande semesterperioden kan du förvänta dig återkoppling på din ansökan efter sommaren. Om du tycker att tjänsten låter intressant är du varmt välkommen att skicka in din ansökan redan idag! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Saab Aktiebolag
(org.nr 556036-0793)
Bröderna Ugglas Gata (visa karta
)
581 88 LINKÖPING Arbetsplats
Saab Jobbnummer
9992594