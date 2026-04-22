Sektionschef inom digital utveckling
2026-04-22
Är du en trygg ledare med förmåga att visa riktningen framåt? Drivs du av att påverka samhället på riktigt? Då kan det här vara en roll för dig.

Om tjänsten
I rollen som sektionschef hos oss ansvarar du för en sektion som idag består av två enheter. Varje enhet leds av en enhetschef och omfattar flera utvecklingsteam. Du leder sektionens verksamhet och ledningsgrupp. Du rapporterar till avdelningschefen och ingår i avdelningens ledningsgrupp.
Rollen som sektionschef införs med anledning av vår tillväxt, vilket ger dig möjlighet att påverka hur det nya chefsledet ska utvecklas. Kontaktytorna i jobbet är många och du nätverkar både internt och externt för att driva verksamheten framåt. Du har en central roll i vår samhällsviktiga verksamhet där vi erbjuder digitala lösningar för hälsa, vilket ger medarbetare i vården bättre förutsättningar och ökar patientsäkerheten.
Sektionen för Digital utveckling ansvarar för utveckling och förvaltning av infrastrukturtjänster. Alla team arbetar agilt och tillhör myndighetens agila nätverksorganisation. Sektionen är en del av avdelningen för Digital infrastruktur med cirka 130 medarbetare. Avdelningen ansvarar för att samordna en nationell digital infrastruktur, utvecklingen av hälso- och sjukvårdens, socialtjänstens och tandvårdens gemensamma digitala informationsförsörjning nationellt och internationellt.
Om dig
Vi söker dig som är trygg och tydlig i ditt ledarskap. Du är samarbetsinriktad och skapar relationer på alla nivåer i organisationen. Du leder i förändring och kommer med idéer på hur verksamheten och individer kan utvecklas. I din förändringsledning är du strategisk och tar ett helhetsperspektiv. Det är en självklarhet för dig att ta ansvar för såväl ditt eget arbete som för fattade beslut.
Vi söker dig som har:
akademisk utbildning om lägst 180hp (120p enligt det tidigare systemet) inom relevant område
flerårig aktuell erfarenhet som chef med ansvar för digital utveckling, personal och budget
aktuell erfarenhet av att leda andra chefer
aktuell erfarenhet av att driva digitalisering på strategisk nivå
mycket god förmåga att uttrycka dig på svenska i såväl tal som skrift
Det är meriterande för tjänsten om du har:
aktuell erfarenhet som chef inom offentlig sektor
aktuell erfarenhet som chef i en organisation med agilt arbetssätt
aktuell erfarenhet av extern samverkan och kunddialog.
Vad erbjuder vi?
E-hälsomyndigheten är en myndighet i tillväxt och vi driver utvecklingen av nationell digital infrastruktur inom hälsa, vård och omsorg. Vi skapar förutsättningar för digitala tjänster och lösningar för både privatpersoner och professioner inom hälso- och sjukvård, apotek och socialtjänst. Vi arbetar för att hälsodata ska bli tillgängliga i hela vårdkedjan.
Vi är cirka 600 medarbetare i Kalmar och Stockholm. Hos oss finns möjlighet att göra skillnad i en innovativ miljö med trevliga och kompetenta arbetskamrater. Alla medarbetare har förtroendearbetstid och kan arbeta delvis på distans. Läs mer om E-hälsomyndigheten som arbetsplats: Jobba hos oss
Är du intresserad?
Frågor angående tjänsten besvaras av:
Rekryterande chef Sofie Neckman Arvidsson: sofie.neckmar.arvidsson@ehalsomyndigheten.se
Frågor angående rekryteringsprocessen besvaras av:
HR-specialist Gabriela Plachecka: gabriela.plachecka@ehalsomyndigheten.se
Välkommen att skicka in din ansökan och cv via vårt rekryteringsverktyg senast den 13 maj 2026. Ladda gärna upp examensbevis, betyg och intyg som är relevanta för tjänsten i samband med din ansökan.
Urvalsfrågorna utgår från kravprofilen för den här rekryteringen och dina svar ligger till grund för det urval som sker i processen. Att besvara urvalsfrågorna är en förutsättning för att din ansökan ska anses komplett.
Anställningen är tillsvidare med sex månaders provanställning. Tillträde snarast eller enligt överenskommelse. Placeringsort för anställningen är Stockholm eller Kalmar. Arbetet kan innebära tjänsteresor, främst mellan dessa orter.
En anställning hos oss kan innebära placering i säkerhetsklass. Därför kan vi komma att behöva genomföra en säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585). För en del arbetsuppgifter i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap.
Om du har beslut om skyddade personuppgifter, kontakta den HR-specialist som finns namngiven i annonsen.
Läs mer om oss på www.ehalsomyndigheten.se
