Sektionschef inköp
Skatteverket / Inköpar- och marknadsjobb / Sundbyberg
2026-02-17
Hos oss är du med och driver utveckling av både verksamhet och ledarskap för att skapa värde för Skatteverkets kunder.
Du har en avgörande roll i vår förändringsresa. Vill du leda medarbetare och utveckla Skatteverkets inköpsverksamhet? Vill du bidra till samhällsnytta och vara med att tillsammans göra samhället möjligt? Du som har ledarerfarenhet och arbetat med inköpsarbete från offentlig förvaltning kan bli vår nästa sektionschef. Var med och gör samhället möjligt!
Om jobbet
Som sektionschef på inköpsenheten innebär det att du utifrån en tydlig arbetsgivarroll leder, planerar och följer upp arbetet på sektionen så att det bedrivs effektivt och kvalitetssäkert mot verksamhetsmålen. Du uppmuntrar till samarbete och nytänkande samt skapar förutsättningar för ett aktivt medarbetarskap som leder till resultat, utveckling och en god arbetsmiljö. Du bidrar och medverkar i Skatteverkets utvecklingsarbete.
Du har verksamhets-, personal- och budgetansvar och leder samt driver arbetet på sektionen. Du ingår i inköpsenhetens ledningsgrupp, rapporterar till enhetschefen och har tillsammans med övriga chefer ett helhetsansvar för verksamheten.
Placeringsort för tjänsten är Sundbyberg.
Inköpsenheten på Skatteverket stödjer verksamheten genom att på ett effektivt, användarvänligt och korrekt sätt se till att rätt varor och tjänster upphandlas och avropas. Inköpsenheten ansvarar för och driver inköpsverksamheten affärsmässigt genom kategoristyrning och i enlighet med gällande regelverk. Lagen om offentlig upphandling gäller de flesta av Skatteverkets upphandlingar.
Inköpsenheten består av cirka 45 medarbetare fördelade på tre sektioner och huvudsaklig geografisk placering är i Sundbyberg. Vi söker en chef till sektionen Inköp 2 som ansvarar för inköp av tjänster och varor. Du kommer att vara direkt personalansvarig för 12-13 medarbetare som är placerade i Malmö och Sundbyberg.
Om dig
För att göra ett bra jobb och trivas hos oss på Skatteverket behöver du vara lyhörd, tänka nytt och ta ansvar. I arbetet är gott omdöme och förståelse för rättssäkerhet och säkerhet viktigt. Du ska också leva upp till vår https://skatteverket.se/medarbetarpolicy.
I det här jobbet ska du:
- ha förmåga att se helheten med fokus på kundvärde
- ha förmåga att skapa rätt förutsättningar utifrån din förståelse för verksamhet och uppdrag
- ha förmåga att agera medvetet i vardagen utifrån en god självinsikt
- kunna hantera och analysera informationsflöden, se samband, avgränsa och förmedla information
- ha förmåga att kommunicera tydligt och skapa ett klimat där vi lyssnar på varandra.
Du ska även ha:
- högskoleutbildning om 180 högskolepoäng (120 poäng) och/eller aktuell och relevant erfarenhet av kvalificerat inköpsarbete
- aktuell erfarenhet av ledarskap t ex som kategoriledare
- aktuell och relevant erfarenhet av upphandling, beställning och avtalsförvaltning
- erfarenhet av kravställning som säkerhetsskydd, försörjningsberedskap och hållbarhet
- flerårig och aktuell erfarenhet av inköpsarbete i offentlig förvaltning
Det är önskvärt att du har aktuell erfarenhet av kategoristyrning i offentlig förvaltning. Det är också önskvärt att du har erfarenhet av att leda på distans.
Bra att veta
Anställningen är tillsvidare och kan inledas med provanställning i sex månader. Inom Skatteverket tillämpar vi chefsförordnanden på upp till fem år, med möjlighet till förlängning i perioder om högst tre år, utan begränsning i antal förlängningar. En anställning hos oss kan innebära placering i säkerhetsklass. En säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) kan därför komma att genomföras före beslut om anställning. För en del av våra arbetsuppgifter i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap.
På https://skatteverket.se/jobb
kan du exempelvis läsa om vår samhällsbärande roll, vår syn på ledarskap och hur det går till när du söker våra jobb.
När du ansöker bifogar du ditt cv. Vi använder inte personligt brev i våra rekryteringar och du ska därför inte bifoga det i din ansökan.
Välkommen med din ansökan!
Skatteverket har en samhällsbärande roll. Vårt arbete berör alla privatpersoner och företag och genom vårt uppdrag bidrar vi till ett väl fungerande samhälle. Vår utveckling är kunddriven och vi samverkar med andra för att skapa effektiva lösningar. Tillsammans gör vi samhället möjligt. Ersättning
Månadslön
Sista dag att ansöka är 2026-03-08
Detta är ett heltidsjobb.
Skatteverket
(org.nr 202100-5448) Kontakt
Ingrid Nilsson, enhetschef 010-5745291
9746236