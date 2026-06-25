Sektionschef ILS till BAE Systems Bofors
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2026-06-25
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AxÖ Consulting rekryterar nu en sektionschef inom ILS till BAE Systems Bofors – en möjlighet för dig som vill kombinera teknik, ledarskap och utveckling i en verksamhet som verkligen gör skillnad.
Det här är en roll för dig som vill vara med och bygga något långsiktigt – både i form av team, arbetssätt och en hållbar organisation. Du kliver in i ett skede där mycket är på plats, men där du också får stort utrymme att påverka framåt.
Detta är en direktrekrytering, vilket innebär att du blir anställd direkt hos BAE Systems Bofors.
Om uppdraget
BAE Systems Bofors utvecklar, producerar och levererar avancerade försvarssystem och befinner sig just nu i en spännande tillväxtfas. Utvecklingsavdelningen har vuxit stadigt de senaste åren – och resan fortsätter.
Som en del av denna utveckling formas nu organisationen inom enheten System (KES) vidare, med ambitionen att skapa rätt förutsättningar för både människor och verksamhet att växa hållbart över tid.
Om ILS och teamets arbete
ILS (Integrated Logistics Support) handlar om att säkerställa att våra system fungerar effektivt, säkert och hållbart över hela sin livscykel – från utveckling till drift, underhåll och vidareutveckling.
ILS är en integrerad del av utvecklingsarbetet och dina medarbetare bidrar i nära samarbete med andra teknikområden och projekt – med fokus på att skapa lösningar som fungerar i praktiken, inte bara på ritbordet.
Din roll
Som sektionschef för ILS (Integrated Logistics Support) får du ett tydligt ansvar för din egen sektion – där du leder, utvecklar och bygger upp verksamheten i takt med att organisationen växer.
Verksamheten bedrivs i stor utsträckning i projektform, vilket innebär att du och ditt team bidrar in i flera parallella projekt kopplade till olika produktområden. En central del av din roll är att säkerställa att rätt kompetens finns på rätt plats – genom att planera, prioritera och tillföra resurser till projekten utifrån behov och långsiktiga mål.
Det här är en roll där du både får arbeta nära människor och samtidigt bidra till helheten. Du samarbetar tätt med en annan sektionschef inom ILS, liksom med övriga chefer och din ledningsgrupp inom enheten. Tillsammans driver ni utvecklingen framåt, samtidigt som du har fullt ansvar för din grupp.
Initialt är gruppen relativt liten, vilket innebär att du kommer att spela en viktig roll i att rekrytera, forma och utveckla ditt team.
Dina medarbetare finns främst i Karlskoga och Karlstad, men även på andra orter.
Du kommer bland annat att:
Leda och utveckla din sektion
Rekrytera och bygga teamet i takt med verksamhetens tillväxt
Ansvara för resursplanering, arbetsmiljö och kompetensutveckling
Säkerställa rätt kompetens – både här och nu och på längre sikt
Driva förändring och bidra till organisationsutveckling
Samverka med andra sektionschefer, projektledare och ledning
Vara med och utveckla arbetssätt, processer och samverkansforum
Placeringsort: KarlskogaPubliceringsdatum2026-06-25Profil
Vi söker dig som både vill och trivs med att ta ansvar – för människor, verksamhet och utveckling.
Du har:
Teknisk eftergymnasial utbildning, eller erfarenhet vi bedömer likvärdig
Erfarenhet inom ILS, underhåll, eftermarknad eller liknande
Ledarskapserfarenhet, exempelvis som chef eller projektledare
Erfarenhet av förändring, tillväxt eller uppbyggnad av verksamhet
God förståelse för tekniska processer och kvalitetsarbete
Goda kunskaper i svenska och engelskaDina personliga egenskaper
Vi tror att du är en person som vill göra skillnad som ledare.
Du är:
Trygg i dig själv och tydlig i ditt ledarskap
Engagerad och bra på att få andra att växa Lyhörd och relationsskapande
Strukturerad – men också nyfiken och utvecklingsinriktad
Bekväm i förändring och motiverad av att bygga något över tid
Att arbeta hos oss
BAE Systems Bofors är en del av en stor global koncern, vilket skapar goda möjligheter till arbete i en internationell miljö. Dina kollegor finns inte bara i Sverige utan också i länder som USA och Storbritannien. Tillsammans är vi BAE Systems.
Som tillsvidareanställd får du ta del av flera förmåner, som vårt aktieprogram, friskvårdsbidrag och föräldralön. Dessutom arrangerar vi uppskattade sociala aktiviteter och ger dig tillgång till ett modernt och välutrustat gym. Utöver det har vi ett tryggt och närvarande ledarskap där medarbetarskapet står i centrum.
Vi är stolta över vår familjära atmosfär där professionalism och gemenskap går hand i hand. Vi ser och stöttar varandra vilket skapar en arbetsplats där expertis och relationer samspelar. På BAE Systems Bofors blir du en del av ett innovativt och professionellt företag som gör skillnad på riktigt.Så ansöker du
I denna rekrytering samarbetar BAE Systems Bofors med AxÖ Consulting. Har du frågor om tjänsten är du varmt välkommen att kontakta ansvarig rekryteringskonsult – vi berättar gärna mer om rollen, teamet och den resa du kan bli en del av.
Lisa Beckmanlisa.beckman@axoconsulting.se
• 46723885383
BAE Systems Bofors eftersträvar en jämnare könsfördelning och ser därför gärna kvinnliga sökande. Befattningen innebär arbete i säkerhetskänslig verksamhet och kräver godkänd säkerhetsprövning enligt §1 kap. 3 Säkerhetsskyddslagen (2018:585). I förekommande fall kan även krav om visst medborgarskap förekomma.
Under sommarmånaderna är många av oss på plats i lite olika omfattning, vilket kan innebära något längre svarstider. Vi gör vårt bästa för att återkomma så snart vi kan – och ser fram emot att höra från dig när du känner att det här kan vara ditt nästa steg.
Fler möjligheter
BAE Systems Bofors rekryterar även sektionschefer inom andra områden, bland annat:
Provning (LÄNK)
Systemarbete (LÄNK)Facklig kontakt
Fredrik Thuvander, Akademikerföreningen, 0586-733 362
Ulf Johansson, Unionen, 0586-733 357
Varmt välkommen med din ansökan. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare AxÖ Consulting AB
(org.nr 559099-7531), https://axoconsulting.se/
Dammbroplan 4 (visa karta
)
691 50 KARLSKOGA Arbetsplats
AxÖ Consulting Kontakt
Lisa Beckman lisa.beckman@axoconsulting.se 0723-838853 Jobbnummer
9979875