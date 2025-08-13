Sektionschef ILS Design Gripen E/F
2025-08-13
Vill du påverka och göra skillnad på riktigt? Här bidrar du till att skapa trygghet för människor och samhällen. Det du gör spelar roll.
Din roll
Inom avdelningen ILS Design Gripen E/F på Business Unit (BU) Gripen arbetar vi med att utveckla underhållssystemet både vad gäller nyutveckling och vidmakthållande av våra olika Gripensystem. Vi supporterar även våra brukare av Gripen med teknisk support i tätt samarbete med övrig utvecklingsorganisation.
Vår avdelning är i ett expansivt skede där vi nu söker två sektionschefer till ett teknikområde där alla medarbetare och chefskollegor delar ett och samma mål - att vässa Gripens förmåga varje dag. Du kommer leda en sektion på ca. 10 medarbetare där du ansvar för frågor och arbete gällande både personal- och verksamhet, såsom arbetsmiljö och kompetensutveckling. Här ges utrymme att påverka hur man tar fram underlag, utveckla nya arbetssätt och rutiner och samtidigt operativt driva innovation och förändring.
Vi söker dig som har stor passion för ledarskap och utveckling av både människa och teknik. Du har god förmåga att kombinera struktur och kreativt för att lösa utmaningar och driva förändring. Som person är du en prestigelös lagspelare som delar med dig av erfarenhet och kunnande till andra kollegor och medarbetare. Vi ser även att du trivs i en roll där du får arbeta operativt och vara en aktiv del i att verksamheten uppnår sina mål och leveranser.
För att lyckas i rollen tror vi att du har en grundläggande teknisk utbildning eller motsvarande arbetslivserfarenhet. Du behärskar svenska och engelska mycket väl både i tal och skrift. Du har dessutom tidigare erfarenhet av att driva verksamhet i en roll som linjechef, projektledare eller teamledare.
Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där Saab har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, krav på visst medborgarskap medföras.
Vad du blir en del av
Bakom våra innovationer finns alla de som har gjort det möjligt. Modiga pionjärer och kluriga tänkare. Vardagshjältar och kreativa problemlösare. De som delar djup kunskap och de som utforskar nya områden. Och alla däremellan.
Här har du chansen att påverka och bidra på ditt unika sätt. Allt från att utveckla kod och bygga imponerande försvars- och säkerhetslösningar till att ta en kaffe med en kollega. Varje bidrag räknas. Vi ger dig möjlighet att anta utmaningar och skapa smarta innovationer. I vår vänliga och tekniksmarta värld finns plats för dig att växa. Vi finns här för att tillsammans skapa trygghet för människor och samhällen.
Saab är ett ledande försvars- och säkerhetsföretag med uppdrag att hjälpa nationer att skydda sin befolkning och bidrar till trygghet för människor och samhällen. Med 25,500 talangfulla medarbetare utvecklar Saab teknik och lösningar för en säkrare och mer hållbar värld.
Saab utvecklar, tillverkar och underhåller avancerade system inom flygteknik, vapen, ledningssystem, sensorer och undervattenssystem. Saab har sitt huvudkontor i Sverige men en global verksamhet där Saab är en del av många nationers försvarsförmåga. Läs mer om oss här.
Vänligen observera att vi arbetar med löpande urval och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum har gått ut. Ersättning
Not Specified Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-03
