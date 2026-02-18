Sektionschef HR-digitalisering och förvaltning
Kriminalvården växer - vi bygger nytt, bygger om och bygger till och söker nu fler medarbetare. Vårt viktigaste mål är att minska återfall i brott - att bryta den onda cirkeln. Lyckas vi med det blir samhället tryggare och säkrare för alla. Vi är den myndighet som ansvarar för anstalter, frivård, häkten och klienttransporter.Publiceringsdatum2026-02-18Arbetsuppgifter
Sektionen ansvarar för att myndighetens systemstöd för personalprocesser fungerar i vardagen och utvecklas för framtiden. Tillsammans med HR avdelningen tar vi fram långsiktiga strategier för digitalisering och säkerställer att HR systemen är aktuella och anpassade efter verksamhetens behov. Sektionen har ett brett förvaltningsansvar från användarsupport, incidenthantering, behörighetsadministration, HR data och dokumentation, men också behovsinventering, planering och omvärldsbevakning. Sektionen består i dag av 17 medarbetare.
Uppdraget som sektionschef spänner över både operativt arbete och strategisk utveckling. Du ansvarar för att medarbetarna har rätt förutsättningar att förvalta och utveckla systemen och att säkerställa kompetens för de olika utvecklingsuppdrag/-projekt som bedrivs. Du driver det långsiktiga utvecklingsarbetet tillsammans med sektionens experter och är en aktiv del av HR avdelningens gemensamma riktning för digitalisering.
I rollen ingår också att stödja och coacha de medarbetare som har ledarroller inom förvaltningsobjekt HR. Då myndigheten arbetar enligt PM3 samarbetar du nära objektägare och andra funktioner i matrisen. Du bidrar till att arbetet hänger ihop och fortsätter att stärka samarbete både inom och utanför sektionen. Sektionen tillkom under 2025 och en viktig del av uppdraget är att fortsätta forma arbetssätt och kultur tillsammans med gruppen. Distansarbete kan erbjudas till viss del.Kvalifikationer
Du som ledare skapar tydliga ramar och trygghet i uppdraget. Du är närvarande och inger förtroende genom lugn och stabilitet. Du stöttar medarbetare i deras arbete och hjälper till att prioritera när mycket sker samtidigt. Ditt ledarskap handlar om att skapa förutsättningar, ge utrymme och hålla ihop helheten.
Du skapar samarbeten som rör sig framåt och där delaktighet faller sig naturligt. Relationer hjälper dig att se samband, skapa samspel och hålla ihop sektionens arbete med resten av HR avdelningen. Du möter andra med tydlighet och värme och skapar kontakt som fungerar oavsett arbetsform.
Du arbetar analytiskt och långsiktigt. Du ser mönster och konsekvenser, gör uppdrag hanterbara och hjälper gruppen att hålla kursen i föränderliga lägen. Du har erfarenhet av att leda i komplexa sammanhang, hantera tempoväxlingar och du är trygg i matrisstrukturer. Du gör riktningen tydlig genom god kommunikation och initierar utveckling av nya arbetssätt när verksamheten behöver det.
Du delar Kriminalvårdens värderingar om en human människosyn, respekt för individen och tro på människans utvecklingsförmåga. Du omsätter värdegrund i handling och är en förbild i ditt ledarskap. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Kvalifikationer
* Universitets- eller högskoleutbildning inom HR, samhällsvetenskap eller IT eller annan eftergymnasial utbildning tillsammans med erfarenhet som bedöms relevant
* Flerårig chefserfarenhet med ansvar för operativ förvaltning och utveckling av digitala lösningar inom HR området
* Flerårig erfarenhet av kvalificerat arbete i större offentlig organisation inom exempelvis lön, anställningsvillkor, bemanning, rekrytering, kompetensutveckling eller arbetsmiljö
* Erfarenhet av att arbeta i förvaltningsmodell eller ramverk som PM3
* Goda kunskaper om HR och lönesystem, förändringsledning och digitalisering
* Kunskap om modeller och metoder för objekt och projektledning
Meriterande
* Dokumenterad ledarskapsutbildning
* Erfarenhet av operativt och strategiskt arbete i organisation i förändring
* Erfarenhet av att ingå i ledningsgrupp
* God kunskap om styrning, uppföljning, regelverk och budget i offentlig verksamhet
ÖVRIGT
Kriminalvården har valt att ta bort det personliga brevet och ersatt det med urvalsfrågor som är relevanta för tjänsten. Svaren i urvalsfrågorna och CV ligger till grund för om du är kvalificerad att gå vidare i processen.
För att bli aktuell för anställning inom Kriminalvården krävs att du motsvarar högt ställda krav gällande lämplighet, omdöme, säkerhets- och sekretessmedvetande och att du följer gällande lagar. Det innebär att du står upp för demokratiska värderingar och den statliga värdegrund som gäller för Kriminalvårdens verksamhet.
Vissa befattningar är placerade i säkerhetsklass och då kommer en säkerhetsprövning med registerkontroll att genomföras innan beslut om anställning fattas. För vissa säkerhetsklassade tjänster krävs svenskt medborgarskap. Kriminalvården välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Läs mer om säkerhetsprövningen på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/sakerhetsprovning-vid-rekrytering/
Befattningen kan innebära krigsplacering vid Kriminalvården. Läs mer om krigsplacering på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/krigsplacering/
Individuell lönesättning tillämpas.
Kriminalvården strävar efter en jämn könsfördelning och ökad mångfald.
