Sektionschef för universitets- och fakultetskommunikation
Välkommen till Linnéuniversitetet! Här möter du 2 200 medarbetare och 40 000 studenter som tillsammans följer visionen att sätta kunskap i rörelse för en hållbar samhällsutveckling. Hos oss bedrivs forskning och utbildning med blicken mot framtiden. Vår närhet till näringsliv, både lokalt och globalt, ger oss lång räckvidd och möjlighet till förändring som skapar avtryck. Allt som behövs är en plats där idéer får utrymme att mötas och växa. Det är det vi skapat - och du är inbjuden.
Change starts here!
Kommunikationsavdelningen arbetar strategiskt och operativt för att skapa intresse för Linnéuniversitetets utbildningar, forskning och samverkan. Vi är ca 45 engagerade medarbetare som huvudsakligen arbetar med forskningskommunikation, intern kommunikation, ledningskommunikation och studentrekrytering. Vi arbetar även med att projektleda universitetsgemensamma evenemang och högtider, med varumärkesfrågor, att förvalta och driftsäkra vår webb, samt med medieproduktion, grafisk formgivning och översättning.
Från och med mars 2026 förändrar kommunikationsavdelningen sin organisation, vilket innebär att avdelningen delas in i två sektioner (tidigare tre), där den ena har sitt fokus inom universitets- och fakultetskommunikation och den andra inom marknadsföring, studentrekrytering och visuell kommunikation. Vi arbetar på uppdrag av universitetsledningen och fakulteterna, både från Kalmar och Växjö.
Om sektionen
Sektionen arbetar med strategisk och operativ kommunikation som stödjer kärnverksamheten och universitetsledningens behov av att synliggöra forskning, utbildning och strategiska samarbeten - och av att generellt stärka lärosätets varumärke och förtroende. För att lyckas med det behöver sektionen säkerställa ett samordnat, tillgängligt och relevant kommunikationsstöd i hela organisationen.
I sektionens uppdrag ingår:
• Synliggöra utbildning, forskning och arbetsgivarvarumärke internt och externt.
• Pressarbete och mediarelationer
• Fakultetsanknutet kommunikationsstöd
• Kommunikationsstöd till strategiska samarbeten och projekt
• Kommunikationsstöd till universitetets ledning
• Intern- och kriskommunikation samt stödjande studentkommunikation
• Samordning av avdelningens support i kommunikationsfrågor
Sektionens arbete är organiserat i två funktionsområden:
• Verksamhetsnära kommunikation: Har som uppdrag att ge ett samordnat, tillgängligt och relevant kommunikationsstöd till den kärnverksamhet som bedrivs vid universitetets olika fakulteter.
• Centralt samordnad kommunikation: Har som uppdrag att samordna universitetsövergripande kommunikationsinsatser och -stöd, som bidrar till att stärka bilden av Linnéuniversitetet. Publiceringsdatum2026-03-23Dina arbetsuppgifter
Som sektionschef ansvarar du för att driva och utveckla arbetet inom sektionen.
Du har personal- och arbetsmiljöansvar för sektionens cirka 20 personer, och leder och fördelar arbetet på ett systematiskt och transparent sätt. I arbetsuppgifterna ingår också att omvärldsbevaka och representera avdelningen i kontakt med andra aktörer - internt, nationellt och internationellt. Som medlem i avdelningens ledningsgrupp bidrar du, tillsammans med kommunikationschefen och din sektionschefskollega, till avdelningens övergripande strategiska planering, styrning och kompetensförsörjning. Som del av avdelningens ledning förväntas du bidra till helhetssyn och utveckling av universitetets verksamhetsstöd.Kvalifikationer
Vi söker dig som har akademisk examen, lägst på kandidatnivå, med inriktning mot medie- och kommunikationsvetenskap eller annan likvärdig akademisk utbildning. Du har erfarenhet av kommunikationsområdet som är relevant utifrån rollen, samt flera års erfarenhet av ledarskap och av att skapa förutsättningar för en god arbetsmiljö. Det är meriterande om du har erfarenhet från arbete inom högskolevärlden och av arbete med forskningskommunikation och/eller internkommunikation
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Du gillar att leda, att skapa mening och sammanhang och att få medarbetarna att växa. Du är idérik, proaktiv och har en förmåga att få saker gjorda. Samarbete är ett naturligt och uppskattat inslag för dig i arbetsvardagen, och du verkar som en samlande kraft genom att delegera, kommunicera och skapa delaktighet, så att medarbetares engagemang och vilja till utveckling tas tillvara.
Anställning:
Tillsvidareanställning heltid med 6 månaders provanställning.
Placeringsort:
Kommunikationsavdelningen finns både i Växjö och Kalmar, du kommer att
ha din placering på en av orterna men regelbundet närvara på båda.
Mer information lämnas av:
Kommunikationschef Andreas Jansson, tel 073-830 40 40, andreas.m.jansson@lnu.se
.
HR-partner Marie Kalebsson, tel 0470-70 82 38, marie.kalebsson@lnu.se
.
Fackliga företrädare nås genom universitetets växel 0772-28 80 00.
Välkommen med din ansökan senast den 15 april 2026.
Linnéuniversitetet har ambitionen att tillvarata de kvaliteter som en jämn könsfördelning och mångfald tillför organisationen.
Registrera din ansökan via knappen "Ansök" längst ned i annonsen. De meriter Du åberopar ska Du styrka med intyg och de ska bifogas digitalt i din ansökan. Ansökan och övriga handlingar ska märkas med anställningens diarienummer. Alla handlingar som åberopas ska vara inkomna till universitetet senast kl. 23.59 sista ansökningsdagen.
Vänligen notera att legitimation ska uppvisas vid intervjutillfället
Vi undanber oss telefonsamtal från försäljare av jobbannonser. Ersättning
