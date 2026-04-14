Sektionschef för sektionen arbetsrätt och lön
2026-04-14
Publiceringsdatum2026-04-14Dina arbetsuppgifter
Vill du arbeta med HR i en verksamhet som gör verklig skillnad och samtidigt befinner sig i expansion? På Statens institutionsstyrelses HR-avdelning arbetar vi strategiskt och verksamhetsnära med att stödja och utveckla en organisation i tillväxt, med fokus på ledarskap, medarbetarskap och långsiktig kompetensförsörjning.
SiS befinner sig mitt i en omfattande förändring där verksamheten utvecklas på flera plan samtidigt. Vi utvecklar och anpassar vårt arbete utifrån nya och förändrade behov i såväl samhället som i vår egen verksamhet. Vi vet att utvecklande och engagerade chefer är en avgörande förutsättning för att klara dagens och framtidens uppdrag.
Sis ska under kommande år rekrytera omkring 1000 medarbetare till myndigheten, varav ca 200 till huvudkontoret i Solna.
Vi söker nu en sektionschef till sektionen för arbetsrätt och lön. Sektionen är en av HR-avdelningens tre sektioner och ansvarar för stöd och rådgivning till chefer och SiS-hemmens HR i arbetsgivarfrågor, lön, bemanning och HR-system. Sektionen har 28 medarbetare, varav 14 rapporterar direkt till sektionschefen och 14 till enhetschefen för lön, bemanning och system.
Sektionens uppgift är att, inom sitt ansvarsområde, utveckla och förvalta myndighetens strategiska arbete samt utforma processer för planering, genomförande och uppföljning. Uppdraget innebär att säkerställa förbättringsarbete, normering och praxis så att SiS arbetar likvärdigt, rättssäkert och effektivt.
Som sektionschef leder du det strategiska och operativa arbetet inom arbetsrätt, lön och HR-system. En central del är samarbetet med HR-generalister på SiS-hemmen för att säkerställa en likvärdig och rättssäker hantering av arbetsgivarfrågor. Du ansvarar för att utforma processer, rutiner och arbetssätt som stödjer samverkan och enhetlig praxis i organisationen. Du planerar, genomför, följer upp och utvecklar arbetet mot uppsatta mål och har verksamhets-, budget- och personalansvar. Du säkerställer att arbetet bedrivs effektivt och enligt gällande rätt, styrdokument och verksamhetsplan.
Du leder arbetet utifrån ett utvecklande ledarskap i enlighet med SiS ledarskapspolicy. Du ansvarar också för att medarbetare på sektionen har den kompetens och de förutsättningar som krävs för att genomföra sina uppgifter i en god och säker arbetsmiljö. Som sektionschef förväntas du ta initiativ till samarbete med övriga avdelningar och sektioner.
Sektionschefen rapporterar till avdelningsdirektören och ingår i avdelningens ledningsgrupp och tar där ett gemensamt ansvar för hela avdelningens verksamhet och utveckling ingår.Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
• Akademisk examen, t.ex. personalvetare eller beteendevetare, eller annan relevant utbildning
• Några års aktuell chefserfarenhet med verksamhets-, budget- och personalansvar
• Erfarenhet av att omsätta strategiskt mål till metoder och arbetssätt som bidrar till kärnverksamheten
• Aktuell erfarenhet inom området arbetsrätt
• Aktuell erfarenhet av operativt och strategiskt arbete med HR-frågor
• God kommunikativ förmåga och uttrycker dig väl, i såväl tal som i skrift på svenska
Det är meriterande om du har:
• Aktuell erfarenhet av att leda utvecklingsarbete och att driva förändringsprocesser i stor organisation
• Chefserfarenhet inom offentlig sektor
• Aktuell erfarenhet inom lönefrågor och HR-system
• Erfarenhet av att leda chefer och specialister
För att passa i rollen ser vi att du tar ansvar för helheten och förverkligar SiS vision och mål. Du skapar förutsättningar för goda resultat och tar tag i utmaningar och agerar med mod när det behövs. Du är en god förebild och visar tillit till dina medarbetares och kollegors kompetens och uppmuntrar dem till utveckling och att ta eget ansvar. Du involverar dina medarbetare i vårt utvecklingsarbete och skapar förutsättningar för ett aktivt medarbetarskap och för en lärande organisation. Du främjar ett gott samarbete inom SiS och med andra samarbetspartners. Du är kommunikativ och skapar dialog, delaktighet och engagemang.
På SiS månar vi om ett gott ledarskap. Det innebär att du som chef och ledare tar ansvar för helheten, agerar som en god förebild, driver utveckling, främjar ett gott samarbete och är tydlig i din kommunikation. Läs mer om https://www.stat-inst.se/jobba-hos-oss/medarbetarskap-och-ledarskap/.
Vi fäster stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Anställning:
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid och inleds med sex månaders provanställning.
SiS har 31 hem runt om i Sverige och tjänsten innebär vissa resor.
Tillträde enligt överenskommelse.
Med staten som arbetsgivare ingår en rad förmåner, läs mer om dessa här: https://www.stat-inst.se/jobba-hos-oss/formaner/Så ansöker du
Varmt välkommen att registrera din ansökan i vårt rekryteringsverktyg senast den 7 maj 2026.
Diarienummer: 2.9.1-3999-2026
Tester och arbetsprover kan komma att ingå i rekryteringsprocessen.Kontakt
Karin Rystedt, HR-direktör 010-4534003
Jenny Kingstedt, ST/OFR, 010-453 40 77
Lena Henriksson, Saco-S, 010-453 41 95
