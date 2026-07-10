Sektionschef för myndighetens övningsverksamhet
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2026-07-10
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Myndigheten för civilt försvar är den ledande, inriktande och samordnande myndigheten i det civila försvaret. Vi säkerställer att samhället är förberett för kris, höjd beredskap och krig.
Vill du vara med och leda arbetet med att göra hela Sverige redo? Då kan du vara vår nästa kollega.
Som sektionschef för övning kommer du att leda och utveckla myndighetens övningsverksamhet inom civilt försvar och totalförsvar. Verksamheten har en hög ambition och befinner sig i en expansiv fas, som kräver hög förändrings- och utvecklingstakt både avseende verksamhetens innehåll och arbetssätt. För att trivas behöver du vara målinriktad men flexibel och kunna förhålla dig till förändrade förutsättningar på ett lösningsorienterat sätt.
Ledarskapet hos oss utgår från tillit, medmänsklighet och viljan att arbeta tillsammans. Vi utgår från att vi gör vårt bästa och vill varandra väl. Att agera i linje med det innebär att medverka till ökad trygghet och ett hållbart arbetsliv.
Myndigheten fortsätter att utveckla sin verksamhet för att stärka det civila försvaret. För att säkerställa en robust och uthållig ledningsförmåga i såväl vardag som vid kris, höjd beredskap och krig har alla chefer en utsedd ställföreträdande chef.
Hos oss får du möjlighet att bidra till att stärka samhällets beredskap i en utmanande säkerhetspolitisk tid!
Ditt ansvar och dina arbetsuppgifter
Som chef hos oss ansvarar du för sektionens verksamhet, personal och budget. Du ingår i avdelningens ledningsgrupp och bidrar till verksamhetsutveckling för såväl sektionen som avdelningen och myndigheten.
Som chef ansvarar du för att driva sektionens frågor på en strategiskoch operativ nivå tillsammans med dina medarbetare. Du ska leda och styra med enhetens, avdelningens och myndighetens mål och förhållningssätt som utgångspunkt.
I sektionens ansvarsområde ingår att:
Utveckla samverkan med Försvarsmakten i syfte att gemensamt inrikta, samordna och leda en systematisk övningsverksamhet på nationell nivå, som möter såväl Sveriges som Natos behov av förmågeutveckling.
Inrikta och samordna myndighetens övningsverksamhet, inklusive att utveckla gemensamma arbetsformer för övningsverksamheten.
Planera, genomföra och utvärdera komplexa samverkansövningar inom totalförsvar och civilt försvar.
Utveckla övningsmetodik för att möta aktuella behov och krav på förmågeutveckling.
Utbilda andra aktörer i metodik för att planera, genomföra och utvärdera övningar.
Utveckla metodstöd samt tillhandahålla teknikstöd för övningsverksamhet.
Hos oss får du möjlighet att bidra till att stärka samhällets beredskap i en utmanande säkerhetspolitisk tid!
Dina kunskaper och kompetenser
Vi söker dig som har:
relevant akademisk examen
flerårig erfarenhet av att leda verksamhet inom beredskapssystemet
god kunskap om totalförsvaret
erfarenhet av att leda förändrings- och utvecklingsarbete
omfattande erfarenhet av att leda samverkan med andra beredskapsaktörer
Det är meriterande om du har:
chefserfarenhet med personalansvar
erfarenhet av övningsverksamhet
erfarenhet av operativ hantering och stabsarbete
god förståelse för Natos roll och betydelse för Sveriges totalförsvar
Du har en stark förmåga att se helheten och omsätta den i handling, bygga relationer och agera tryggt även i komplexa och föränderliga situationer. Som ledare är du ett föredöme och inspirerar andra genom ditt sätt att vara och agera.
För att lyckas i din roll behöver du vara kommunikativ och tydlig, då verksamheten kräver en omfattande samverkan både internt i myndigheten och externt med andra aktörer. Du företräder också myndigheten frekvent i olika externa sammanhang.
I allt vårt arbete, både internt och externt, ska vi agera utifrån den statliga värdegrunden. Som alla medarbetare och ledare hos oss förväntas du agera utifrån myndighetens förhållningssätt.
Förhållningssätten gäller i vardag, kris och krig. De ska ses som en helhet och bygger på varandra; samarbetsinriktad - proaktiv - handlingskraftig.
Läs mer om våra förhållningssätt
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Om anställningen
Vi erbjuder dig en anställning tillsvidare på heltid med ett tidsbegränsat chefsförordnande på fyra år. Anställningen inleds med en provanställning.
Din placeringsort kommer att vara Karlstad eller Stockholm. Det är vanligt med resor i tjänsten.
Tjänsten är placerad i säkerhetsklass och kräver svenskt medborgarskap. Vid placering i säkerhetsklass kommer säkerhetsprövning med registerkontroll att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. De flesta medarbetare på Myndigheten för civilt försvar är krigsplacerade. Publiceringsdatum2026-07-10Om företaget
Sektionen för övning är en del av Enheten för utveckling, på Avdelningen för strategisk inriktning och planering. Avdelningen ansvarar för inriktning och samordning av arbetet med civilt försvar och krisberedskap på systemnivå, samt för att stärka samhällets förmågor att förebygga och hantera kriser och krig.
Sektionen består av 17 medarbetare och finns på flera orter. På sektionen arbetar både erfarna och mer juniora kollegor med ett gemensamt fokus på att utveckla övningsverksamheten inom civilt försvar och totalförsvar.
Myndigheten har aktivitetsbaserat kontor där du kan välja arbetsplats efter egna behov. Du har möjlighet till distansarbete i viss omfattning. Vi erbjuder dig också en möjlighet att ta ut friskvårdstimme och du får även ett friskvårdsbidrag. För dig som statligt anställd finns också förmånliga semestervillkor. Alla vi som arbetar på Myndigheten för civilt försvar förväntas och ska bidra till ökad jämställdhet och likabehandling för en arbetsmiljö och ett samhälle fritt från diskriminering.
Läs mer om vår organisation, förmåner och hur det är att arbeta hos oss
Vill du veta mer?
Har du frågor är du välkommen att kontakta verksamhetschef Anna Karphammar. Fackliga företrädare är Jörgen Mähler (Saco-S), Jan Fenelius (ST) och Ann-Britt Paradis (SEKO). Samtliga nås via växelnummer 0771-240 240.
Välkommen med din ansökan senast den 17 augusti 2026 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Myndigheten för civilt försvar
(org.nr 202100-5984), https://www.mcf.se/sv/om-oss/jobba-hos-oss/lediga-jobb/
Packhusallén 2 (visa karta
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652 14 KARLSTAD Jobbnummer
10000040