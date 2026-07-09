Sektionschef för Hårdvarukonstruktion
Saab Aktiebolag / Maskiningenjörsjobb / Arboga Visa alla maskiningenjörsjobb i Arboga
2026-07-09
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Vill du påverka och göra skillnad på riktigt? Här bidrar du till att skapa trygghet för människor och samhällen. Det du gör spelar roll!
Din roll
Vi på avdelningen Communication Solutions söker nu en sektionschef till vår verksamhet i Arboga. Som sektionschef har du ett operativt verksamhetsansvar, ekonomiansvar och personalansvar för en sektion med 15-20 medarbetare. Sektionen är i en expansiv fas och kommer att växa framöver.
Du kommer att leda en sektion bestående av konstruktörer och teknisk projektledning inom mekanik, el och telekommunikation. Huvudfokus i rollen är att utveckla och ta fram konstruktions- och systemlösningar inom mekanik, el och telekom utifrån projektens krav och tekniska förutsättningar. Rollen ansvarar för att säkerställa att lösningarna är tekniskt genomförbara samt uppfyller gällande specifikationer och kvalitetskrav, samt driva utveckling av arbetssätt, processer och metoder inom sektionen.
Vår avdelning som idag är en del av affärsområdet Surveillance består av drygt 120 medarbete med placering i Arboga, Solna, Göteborg och Linköping. Verksamheten är specialiserad på integration av olika systemlösningar till kunder, både nationellt och internationellt. Idag består sektionen endast av medarbetare med placeringsort Arboga. Publiceringsdatum2026-07-09Profil
Vi söker dig som har en högskoleingenjörs- eller civilingenjörsutbildning, eller motsvarande erfarenhet från liknande roller, samt erfarenhet av chefs- och ledarroller.
Som person är du lösningsorienterad och vill vara med och utveckla vår verksamhet där du tar ansvar för sektionens fortsatta tillväxt och projektåtaganden. Du behöver ha ett stort driv och engagemang för utveckling av verksamhet och personal. Vi ser att du som ledare är flexibel med högt åtagande gentemot personalen och projekten.
Att ha en hög nivå av kommunikation och samverkan är grundläggande i vår verksamhet då vi jobbar med kundanpassade system och måste jobba tvärfunktionellt mellan sektionerna för att nå våra mål och leveranser.
Meriterande:
Erfarenhet att leda och styra utvecklingsarbete
Erfarenhet från verksamhetsutveckling
Erfarenhet från försvarsindustri eller andra teknikbranscher som t.ex. fordons- eller tillverkande industri
Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där Saab har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap.
Vad du blir en del av
Upptäck oändliga möjligheter. Anta utmaningar, skapa smarta innovationer och uppgradera dina förmågor. Det här är en plats för kluriga tänkare, modiga pionjärer och alla däremellan. Tillsammans uppnår vi det extraordinära, var och en tar med sitt unika perspektiv. Varje bidrag räknas.
Saab är ett ledande försvars- och säkerhetsföretag med uppdrag att hjälpa nationer att skydda sin befolkning och bidrar till trygghet för människor och samhällen. Med 26,100 talangfulla medarbetare utvecklar Saab teknik och lösningar för en säkrare och mer hållbar värld.
Saab utvecklar, tillverkar och underhåller avancerade system inom flygteknik, vapen, ledningssystem, sensorer och undervattenssystem. Saab har sitt huvudkontor i Sverige men en global verksamhet där Saab är en del av många nationers försvarsförmåga. Läs mer om oss här.
Vänligen observera att annonsen kommer att ligga ute över sommaren och återkoppling kan komma att dröja. Vi arbetar med löpande urval och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum har gått ut. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Saab Aktiebolag
(org.nr 556036-0793)
Kungsörsvägen 60 (visa karta
)
732 47 ARBOGA Arbetsplats
Saab Jobbnummer
9998797