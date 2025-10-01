Sektionschef Ekonomi, leverantörsreskontra
Sundsvalls kommun / Chefsjobb / Sundsvall Visa alla chefsjobb i Sundsvall
2025-10-01
, Timrå
, Mark
, Härnösand
, Nordanstig
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Sundsvalls kommun i Sundsvall
, Nordanstig
, Ånge
eller i hela Sverige
Sundsvalls kommun är en av Norrlands största arbetsgivare med runt 8 000 medarbetare och över 300 yrken. Tillsammans fyller vi ett av de viktigaste uppdragen i samhället - att skapa nytta och värde för invånare, företag och framtida generationer. Oavsett verksamhet arbetar vi för samma sak, att vi ska vara en bra plats att bo, leva och verka på.
Just nu befinner vi oss i en spännande utvecklingsfas. Vi är en föregångare inom digital utveckling och artificiell intelligens, och leder arbetet med att skapa smarta lösningar för framtidens offentliga sektor.
Sundsvall har en central roll i den gröna omställningen i norra Sverige. Vi är övertygade om att de rätta platserna för den omställningen är här. Som kommun förbereder vi oss för att växa bland annat genom att bereda mark, skapa nya utbildningsplatser, marknadsföra kommunen och välkomna nya invånare från hela världen.
Servicecenter Ekonomi är en del av Sundsvalls kommuns Servicecenter. Servicecenter har hand om det interna verksamhetsstödet för både kommunens förvaltningar och kommunens bolag. Ekonomi är en del av Sundsvalls kommuns Servicecenter och består av 28 medarbetare. Vårt uppdrag är att leverera ett gemensamt och enhetligt stöd inom e-handel, leverantörsreskontra, kundreskontra och redovisning till Sundsvalls kommunkoncerns förvaltningar och bolag.
Servicecenter Ekonomi omfattar två sektioner: Leverantörsreskontra samt Kundreskontra och redovisning. Leverantörsreskontran ansvarar för e-handel och leverantörsfakturaflödet från att fakturan ankommer fram till betalning samt support till användarna som arbetar i dessa flöden.
Nu söker vi chef till sektion Leverantörsreskontra.Publiceringsdatum2025-10-01Arbetsuppgifter
Som sektionschef för Leverantörsreskontra får du ett helhetsansvar för att leda och utveckla både verksamhet och medarbetare. Rollen innebär ansvar för planering, budget, uppföljning och prognoser, liksom personal- och arbetsmiljöansvar för ett tiotal medarbetare. Du ingår i ledningsgruppen för Servicecenter Ekonomi och rapporterar till avdelningschefen.
Uppdraget omfattar bland annat att:
* leda och coacha medarbetare
* säkerställa att lagar, regelverk och interna riktlinjer följs
* driva utveckling med fokus på digitalisering och automatisering
* analysera verksamheten och genomföra förbättringar
* samverka med kommunens förvaltningar, bolag och inköpsenheten
* bidra i upphandlingar
Vi erbjuder en arbetsplats med moderna arbetssätt, hög digital kompetens och ljusa, öppna lokaler där det även finns goda möjligheter till distansarbete.
Det här är en roll för dig som trivs med att kombinera ledarskap och verksamhetsutveckling, och som vill bidra till en effektiv och framåtblickande ekonomifunktion i Sundsvalls kommun.Kvalifikationer
Vi söker dig som har en eftergymnasial utbildning inom ett område som vi bedömer relevant. Har du genomfört en ledarskapsutbildning eller utbildning inom förändringsledning ser vi det som meriterande.
Som sektionschef hos oss behöver du ha några års erfarenhet av:
* personalledande arbete och budgetansvar
* arbete inom ekonomi- eller inköpsfunktion
* att driva förändrings- och utvecklingsarbete (exempelvis effektivisering av arbetssätt, digitalisering
Du kan utrycka dig mycket väl i tal och skrift i svenska och engelska språket. Vi förutsätter att du har goda kunskaper i MS Office samt i övrigt god digital förmåga och systemförståelse.
Vi ser det som meriterande om du har erfarenhet av datadriven styrning, e-handel eller leverantörsfakturaprocesser. Likaså om du har erfarenhet och intresse för att nyttja de möjligheter som ny teknik ger. Goda kunskaper i Teams är även det meriterande.
Som sektionschef är du en trygg och erfaren ledare med förmåga att se helheten och sätta verksamhetens uppdrag i ett större sammanhang. Du leder strukturerat och tydligt, och skapar genom ditt professionella och ansvarsfulla förhållningssätt förutsättningar för både resultat och utveckling. Samarbete är en självklar del av ditt ledarskap du bygger tillit, engagerar och skapar delaktighet genom att vara lyhörd och samtidigt tydlig i dina beslut. Du trivs med att driva förändring, vågar utmana när det behövs och har förmågan att omsätta idéer i praktisk handling.
Vi kommer lägga stor vikt vid personliga egenskaper.
ÖVRIGT
Är du intresserad av att läsa mer om Sundsvall? Klicka in på www.sundsvall.se
eller är du intresserad av hur det vore att bo och arbeta i Sundsvall kan du läsa mer på www.nykommun.se/kommun/sundsvall/
Vi verkar för en drogfri arbetsmiljö och drogtest kan förekomma vid nyanställning av personal. Vi tillämpar rökfri arbetstid.
I Sundsvalls kommun gillar vi olika och välkomnar medarbetare med olika bakgrund. Vi värnar om det värde som jämn könsfördelning samt mångfald tillför våra verksamheter och arbetar för att våra arbetsplatser ska vara tillgängliga för alla.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig söka tjänsten genom länken i denna annons.
Är du även intresserad av att arbeta som räddningstjänstpersonal i beredskap/deltidsbrandman, klicka på länken: https://www.rtjmedelpad.se/om-oss/jobba-hos-oss/raddningstjanstpersonal-i-beredskap-rib
Vi undanber oss alla erbjudanden om annonsering- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C280534". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sundsvalls kommun
(org.nr 212000-2411) Arbetsplats
Servicecenter Kontakt
Avdelningschef Servicecenter Ekonomi
Disa Kastebo 070-260 96 46 Jobbnummer
9534367