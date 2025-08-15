Sektionschef Brottsbekämpningsavdelningen
2025-08-15
, Boden
, Piteå
, Kalix
, Älvsbyn
, Haparanda
, Skellefteå
, Gällivare
, Lycksele
Hos oss är du med och driver utveckling av både verksamhet och ledarskap för att skapa värde för Skatteverkets kunder.
Du har en avgörande roll i vår förändringsresa. Var med och gör samhället möjligt!
Om jobbet
Som chef och ledare på Skatteverket ser du till helheten, skapar förutsättningar och agerar medvetet i vardagen. Tillsammans med andra arbetar du för att skapa värde med fokus på kunden, med grund i vårt samhällsbärande uppdrag. I ditt ledarskap möjliggör du utveckling och lärande genom att ge mandat och skapa stort handlingsutrymme; du förstärker och följer upp de beteenden och den kultur som behövs för att vi tillsammans ska kunna genomföra vårt uppdrag. Du förväntas agera och leda även om svaren inte är givna, vägvalen inte tydliga och arbetssätten inte självklara. Med mod och insikt utmanar du våra invanda tankesätt och arbetssätt och är själv öppen för att låta dig utmanas.
Du är chef för brottsbekämpningssektion 2 på enhet 1 på brottsbekämpningsavdelningen. Du har personalansvar för ca 20 medarbetare, ingår i enhetens ledningsgrupp och rapporterar till enhetschefen. Ledningsgruppen består av 10 sektioner och erbjuder en dynamisk och kreativ miljö med stora möjligheter att påverka utvecklingen. På sektionen arbetar vi med utredningar som förhindrar att företag används som brottsverktyg. Din placeringsort är Skellefteå, Luleå, Umeå eller Sundbyberg.
Vår verksamhet är i ständig utveckling och förändring. Vi har en gemensam syn på hur ledarskapet bidrar till det, hur vi når resultat och främjar en förändringskultur. Som chef och ledare hos oss är du med och driver utveckling av både verksamhet och ledarskap.
Om dig
För att göra ett bra jobb och trivas hos oss på Skatteverket behöver du vara lyhörd, tänka nytt och ta ansvar. I arbetet är gott omdöme och förståelse för rättssäkerhet och säkerhet viktigt. Du ska också leva upp till vår https://skatteverket.se/medarbetarpolicy.
I det här jobbet ska du:
- ha förmåga att se helheten med fokus på kundvärde
- ha förmåga att skapa rätt förutsättningar utifrån din förståelse för verksamhet och uppdrag
- ha förmåga att agera medvetet i vardagen utifrån en god självinsikt
- kunna hantera och analysera informationsflöden, se samband, avgränsa och förmedla information
- ha förmåga att kommunicera tydligt och skapa ett klimat där vi lyssnar på varandra.
Du ska även ha:
- högskoleutbildning inom relevant område
- aktuell erfarenhet av ledarskap, samordning eller projektledning inom myndighet.
Det är önskvärt att du har aktuell och relevant arbetslivserfarenhet från Skatteverket eller annan brottsbekämpande myndighet.
Bra att veta
Anställningen är tillsvidare och kan inledas med provanställning i sex månader. Förordnandet som chef är tidsbegränsat till max fem år, med möjlighet till förlängning.
En anställning hos oss kan innebära placering i säkerhetsklass. En säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) kan därför komma att genomföras före beslut om anställning. För en del av våra arbetsuppgifter i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap.
Skatteverket har en samhällsbärande roll. Vårt arbete berör alla privatpersoner och företag och genom vårt uppdrag bidrar vi till ett väl fungerande samhälle. Vår utveckling är kunddriven och vi samverkar med andra för att skapa effektiva lösningar. Tillsammans gör vi samhället möjligt. Ersättning
