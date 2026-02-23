Sektionschef Arkitektur och Signalbehandling
2026-02-23
Vill du påverka och göra skillnad på riktigt? Här bidrar du till att skapa trygghet för människor och samhällen. Det du gör spelar roll.
Din roll
Vi söker nu en sektionschef för Arkitektur och Signalbehandling med uppdraget att stärka kopplingen mellan klassisk systemingenjörskonst och modern agil mjukvaruutveckling.
Sektionen består av cirka 10 medarbetare och rymmer både systemingenjörer och signalbehandlare. Sektionen tillhör avdelningen Systems Engineering, som totalt består av sex sektioner med olika ansvarsområden inom systemutveckling och tekniskt ledarskap.
Arkitektur och Signalbehandling har en särskild roll i helheten genom att utgöra länken mellan övergripande systemdesign och den praktiska implementeringen i mjukvara. Sektionen bidrar med teknisk struktur, modellering och fördjupad analys som skapar förutsättningar för effektiva och robusta lösningar i hela produktutvecklingen.
Som sektionschef har du personal- och verksamhetsansvar för sektionen. Du ingår i Systems Engineering-avdelningens ledningsgrupp och är därmed en del av avdelningens övergripande styrning och utveckling. I rollen samverkar du nära mjukvaruutvecklingen, som organisatoriskt tillhör en annan avdelning. Det ställer krav på tydlig kommunikation, gemensamma arbetssätt och förmåga att bygga starka samarbeten över organisationsgränser. Vi värdesätter ett ledarskap som präglas av respekt, lyhördhet och förmåga att skapa psykologisk trygghet i tekniskt avancerade miljöer.
Utöver chefsansvaret förväntas du arbeta operativt som Product Owner för systemgruppen. Gruppen består av medlemmar från sektionen samt representanter från mjukvaruteamen och ansvarar för att bryta ner och strukturera funktioner, förvalta och vidareutveckla vår SysML-modell samt säkerställa att systemarbetet skapar verkligt värde för mjukvaruutvecklingen.
Du bidrar aktivt till avdelningens utveckling genom att skapa samsyn kring arbetssätt, samverkan och teknisk riktning. Tillsammans med avdelningschef och övriga sektionschefer vill vi stärka förståelsen för agila principer och utveckla samspelet mellan system, arkitektur och mjukvara.

Profil
Vi tror att du är en erfaren ledare från en agil mjukvaruorganisation och har god förståelse för hur systemarbete och arkitektur behöver anpassas för att fungera väl i exempelvis LeSS- eller SAFe-inspirerade miljöer. Samtidigt har du respekt för och förståelse av klassisk systemingenjörskonst enligt etablerade principer, exempelvis INCOSE.
Du trivs i skärningspunkten mellan struktur och förändring. Du har förmåga att utmana befintliga arbetssätt konstruktivt och skapa engagemang kring nya sätt att arbeta. Du är trygg i dialogen med både systemingenjörer, signalbehandlare och mjukvaruutvecklare, och kan översätta behov och perspektiv mellan disciplinerna.
Vi tror att du har:
* Flerårig chefserfarenhet från agil mjukvaruutveckling
* Erfarenhet av att arbeta i eller leda arbete enligt LeSS, SAFe eller liknande skalade agila ramverk
* Erfarenhet av produktutveckling i komplexa tekniska system
* Erfarenhet av kravhantering och förståelse för hur systemkrav kan brytas ner och struktureras för att stödja mjukvaruutveckling
* Förmåga att kombinera operativt arbete (t.ex. som Product Owner) med strategiskt ledarskap
* Relevant högskole- eller universitetsutbildning, exempelvis civilingenjör, eller motsvarande kunskaper förvärvade på annat sätt
* Goda kunskaper i svenska och engelska
Meriterande
* Erfarenhet av modellbaserad systemutveckling och arbete i SysML
* Erfarenhet av arbete i reglerad eller säkerhetskritisk miljö
* Bakgrund inom signalbehandling eller närliggande tekniskt område
Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där Saab har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap.
Vad du blir en del av
Upptäck oändliga möjligheter. Anta utmaningar, skapa smarta innovationer och uppgradera dina förmågor. Det här är en plats för kluriga tänkare, modiga pionjärer och alla däremellan. Tillsammans uppnår vi det extraordinära, var och en tar med sitt unika perspektiv. Varje bidrag räknas.
Saab är ett ledande försvars- och säkerhetsföretag med uppdrag att hjälpa nationer att skydda sin befolkning och bidrar till trygghet för människor och samhällen. Med 26,100 talangfulla medarbetare utvecklar Saab teknik och lösningar för en säkrare och mer hållbar värld.
Saab utvecklar, tillverkar och underhåller avancerade system inom flygteknik, vapen, ledningssystem, sensorer och undervattenssystem. Saab har sitt huvudkontor i Sverige men en global verksamhet där Saab är en del av många nationers försvarsförmåga. Läs mer om oss här Ersättning
