Sektionschef Airframe 5 inom Advanced Platforms
2025-09-01
Vill du påverka och göra skillnad på riktigt? Här bidrar du till att skapa trygghet för människor och samhällen. Det du gör spelar roll.
Området Advanced Platforms inom avdelningen Engineering växer, och med det behöver även organisationen förändras. Under hösten 2024 trädde vår nya organisationsstruktur i kraft, och nu ett år senare behöver både avdelningen och området växa ännu mer vilket medför att vi skapar två nya sektioner, Engineering management och Airframe 5. Vi söker nu engagerade och motiverade chefer som vill vara med och bygga upp det nya området Advanced Platforms!
Din roll
Som chef för Airframe 5 inom Advanced Platforms kommer du att leda arbetet med att studera, definiera, demonstrera och validera framtidens airframe-utveckling inom stridsflygsystem. Inom området arbetar vi med nya material och tillverkningstekniker, snabba konstruktionslösningar samt produktionskoncept och dess framtida tekniska utmaningar. Vi har målbilden att försöka bryta traditionella strukturer och arbetssätt för att hitta mer effektiva flöden, och i din roll som verksamhetsansvarig chef, så är det din uppgift att leda arbetet och fram dessa tillsammans med ditt team. Sektionen kommer bestå av både konstruktörer och hållfasthetsingenjörer. Sektionen kommer framförallt att fokusera på att bygga upp kompetens och arbetssätt för våra flygande demonstratorer.
Våra grundläggande idéer:
* Utforskning och nyfikenhet: Vi bygger inte produkter - vi skapar idéer och prototyper genom experiment och innovation.
* Snabb väg till demonstration: Snabba tester och simuleringar för att validera nya tekniska lösningar.
* Våga prova och göra fel: Misstag ses som en lärandeprocess och en del av utvecklingen.
* Utmaning och förändring: Vi utmanar inte bara teknologiska gränser utan även etablerade arbetssätt och metoder.
Vi letar efter chefer med starka ledarskapsförmågor och ett brinnande engagemang för verksamhetsutveckling. Du ska vara en lagbyggare, modig nog att utmana och förändra, och ha en god förståelse för den verksamhet du leder.
Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där Saab har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap. Vänligen observera att vi arbetar med löpande urval och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum har gått ut.
Är du vår nya ledare? Skicka din ansökan idag och bli en del av teamet som formar framtidens stridsflygsystem!
Vad du blir en del av
Bakom våra innovationer finns alla de som har gjort det möjligt. Modiga pionjärer och kluriga tänkare. Vardagshjältar och kreativa problemlösare. De som delar djup kunskap och de som utforskar nya områden. Och alla däremellan.
Här har du chansen att påverka och bidra på ditt unika sätt. Allt från att utveckla kod och bygga imponerande försvars- och säkerhetslösningar till att ta en kaffe med en kollega. Varje bidrag räknas. Vi ger dig möjlighet att anta utmaningar och skapa smarta innovationer. I vår vänliga och tekniksmarta värld finns plats för dig att växa. Vi finns här för att tillsammans skapa trygghet för människor och samhällen.
Saab är ett ledande försvars- och säkerhetsföretag med uppdrag att hjälpa nationer att skydda sin befolkning och bidrar till trygghet för människor och samhällen. Med 25 000 talangfulla medarbetare utvecklar Saab teknik och lösningar för en säkrare och mer hållbar värld.
Saab utvecklar, tillverkar och underhåller avancerade system inom flygteknik, vapen, ledningssystem, sensorer och undervattenssystem. Saab har sitt huvudkontor i Sverige men en global verksamhet där Saab är en del av många nationers försvarsförmåga. Läs mer om oss här Ersättning
