Sektionschef - Systems Engineering
2025-12-16
Vill du påverka och göra skillnad på riktigt? Här bidrar du till att skapa trygghet för människor och samhällen. Det du gör spelar roll.
Product Unit (PU) Avionics befinner sig på en spännande tillväxtresa och behöver förstärkas med ytterligare en chef till avdelningen Systems Engineering. Avionics har en lång erfarenhet av expertis inom säker, hållbar och effektiv flygning, och har ett brett produktutbud som täcker in både civila- och militära plattformar. Enkelt uttryckt, utan oss flyger det inte!
Din roll
I din roll kommer du att ha ansvaret för sektionen Systems Engineering som är navet för systemutveckling och verifikation i våra utvecklingsprojekt. Dina främsta uppgifter kommer att vara att rekrytera, leda och utveckla din personal. Då mycket av medarbetarnas arbete sker i projektform, så är en viktig del av rollen att skapa och vidmakthålla ett sammanhang inom sektionen samt driva utveckling inom kompetensområdet Systems Engineering. Fokus kommer även att läggas på strategisk riktning och funktionellt ansvar för sektionen.
Du rapporterar till Head of Systems Engineering och kommer att vara delaktig i System Engineerings ledningsgrupp. Eftersom vi befinner oss i en förändringsfas kommer rätt person ges stor möjlighet att sätta egen prägel på rollen.
Vi tror att du är en erfaren ledare som är trygg i sig själv, vet vad du vill och kan förmedla det på ett tydligt och ödmjukt sätt. Du agerar proaktivt i din roll och ditt ansvar, du söker samförstånd i de sammanhang du är delaktig i och lägger fokus på att bygga starka, trygga team.
För att lyckas bra i den här rollen tror vi att du har en teknikorienterad bakgrund, som grundar sig en ingenjörsexamen eller motsvarande erfarenhet. Meriterande är erfarenhet inom flygindustrin, säkerhetskritisk industri eller motsvarande systemingenjörsområde.
Därtill har du minst 5 års erfarenhet av att chefsuppdrag i form av personal- och resultatansvar. Du talar dessutom flytande svenska och engelska, i tal och skrift samt är en duktig kommunikatör.
Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där Saab har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap.
Vänligen observera att vi arbetar med löpande urval och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum har gått ut.
Vad du blir en del av
Upptäck oändliga möjligheter. Anta utmaningar, skapa smarta innovationer och uppgradera dina förmågor. Det här är en plats för kluriga tänkare, modiga pionjärer och alla däremellan. Tillsammans uppnår vi det extraordinära, var och en tar med sitt unika perspektiv. Varje bidrag räknas.
Saab är ett ledande försvars- och säkerhetsföretag med uppdrag att hjälpa nationer att skydda sin befolkning och bidrar till trygghet för människor och samhällen. Med 26,100 talangfulla medarbetare utvecklar Saab teknik och lösningar för en säkrare och mer hållbar värld.
Saab utvecklar, tillverkar och underhåller avancerade system inom flygteknik, vapen, ledningssystem, sensorer och undervattenssystem. Saab har sitt huvudkontor i Sverige men en global verksamhet där Saab är en del av många nationers försvarsförmåga.
