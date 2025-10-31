Sektionschef - sektionen för sjöfartstillsyn Göteborg
Vi får samhället att fungera för människor på väg, på spår, i luften och på sjön.
Därför behöver vi den bästa kompetensen. Vårt uppdrag är viktigt och har betydelse i vardagen - både för privatpersoner och företag. Hos oss tar vi ansvar, behandlar alla på ett bra sätt och har respekt för olikheter. Som medarbetare bidrar du till en hållbar framtid.
Ditt ledarskap
Vi får samhället att fungera för människor på väg, på räls, i luften och på sjön. Därför behöver vi den bästa kompetensen. Vårt uppdrag är viktigt och har betydelse i vardagen - både för privatpersoner och företag. Vi är en arbetsplats där våra olika kompetenser samarbetar för att utveckla vår verksamhet.
Är du intresserad av ett spännande, intressant och utvecklande chefsjobb, med engagerade medarbetare och mycket varierande arbetsuppgifter? Vi letar efter en sektionschef att bli en del av vårt team på enheten.
Ditt framtida arbete
Sektionen för sjöfartstillsyn Göteborg/Malmö består av ca 16 medarbetare och ansvarar bland annat för tillsyn av fartyg, dess utrustning och rederier, i den omfattning som författningarna föreskriver genom besiktning, inspektion eller kontroll, tillsyn och åtgärder vid tillbud, haverier och olyckor rörande fartyg samt medverkan i enhetens regelutvecklingsarbete.
Du blir en av fyra sektionschefer på enheten för fartyg och sjövärdighet. Sektionerna på enheten har ett starkt beroende av varandra och ett gott samarbete är en förutsättning för att vi ska kunna utnyttja våra resurser på ett optimalt sätt. Vi arbetar för en kultur där alla strävar mot gemensamma mål och bidrar med sin pusselbit i enhetens totala verksamhet, där tillit till varandra och att vi har stor respekt för varandras roller och kompetens är viktigt.
Dina framtida arbetsuppgifter
Som chef ansvarar du för verksamheten inom din sektion och du arbetar aktivt med personal-, budget- och arbetsmiljöfrågor. Du leder och skapar goda förutsättningar för medarbetarna i deras arbete och företräder arbetsgivaren. Som chef på Transportstyrelsen deltar du aktivt i ledningsgrupparbete där du ska bidra till att både den egna verksamheten och Transportstyrelsen utvecklas på ett positivt sätt inom ramen för vårt uppdrag med medborgare och näringsliv i fokus.
Läs mer om hur det är att vara chef på Transportstyrelsen här.
Du måste ha
- akademisk examen, inom sjöfartsnäringen
- erfarenhet av att arbete med fartygstekniska frågor
- erfarenhet av att ha arbetat som chef med personal-, arbetsmiljö-, budget- och verksamhetsansvar
- erfarenhet av att leda utvecklings- och förändringsarbete
- arbetat som chef i statlig förvaltning eller myndighet.
Vi vill att du
- är förändringsinriktad och mål- och lösningsfokuserad
- är drivande och har en helhetssyn
- är strategisk, strukturerad och analytisk i ditt arbetssätt
- är initiativrik och entusiasmerande
- har god förmåga att fatta beslut och är lyhörd,
- har en god kommunikativ förmåga och vågar ta diskussion för verksamhetens bästa
- har lätt för att ta kontakter, skapa och behålla goda relationer både inom Transportstyrelsen och utanför myndigheten
- har god förmåga att skapa engagemang hos medarbetarna samt
- har öppet sinne, nyfikenhet och vilja att utveckla och utvecklas i takt med verksamhetens förändring.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Eftersom du är vårt ansikte utåt ska du kunna representera vår verksamhet professionellt. Vi vill att du tar ansvar, behandlar alla på ett bra sätt och visar respekt för våra olikheter.
Mer information
Anställningen är tillsvidare med ett chefsförordnande på fyra år, med placering i Göteborg.
Tillsättning enligt överenskommelse.
Vi tillämpar normalt provanställning.
Som medarbetare hos oss finns möjlighet att arbeta på distans upp till tre dagar i veckan. Det är verksamhetens behov och karaktären på arbetsuppgifterna som avgör om och i vilken utsträckning det är möjligt. En anställning hos oss kan innebära placering i säkerhetsklass. En säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) kan därför komma att genomföras. För en del av våra arbetsuppgifter i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap.
Vid frågor är du välkommen att kontakta enhetschef Pernilla Wallin, 010 - 495 33 30 mailto:pernilla.wallin@transportstyrelsen.se
.
ST, Mats Anderzén och Saco-S, Carola Sander nås via vår växel på 0771-503 503.
Vi vill inte att annonsörer och bemanningsföretag kontaktar oss.
Ansök
Ansök via vår webbplats och bifoga ett komplett CV samt ett personligt brev märkt med referensnummer TSG 2025-11000.
Vi behöver din ansökan senast den 23 november 2025.
Har du skyddade personuppgifter, ska du skicka in din ansökan per post, kontakta rekryterande chef för information hur du går tillväga. I dina ansökningshandlingar behöver du beskriva på vilket sätt du uppfyller efterfrågade kvalifikationer och meriter kopplat till aktuell rekrytering. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid utbildnings-/examensbevis samt tjänstgöringsintyg som styrker de kunskaper och erfarenheter som är relevanta för tjänsten uppvisas.
Välkommen att bli vår nya kollega!
Kort om Transportstyrelsen
