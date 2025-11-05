Sektionschef - kundtjänst körkort
2025-11-05
Vi får samhället att fungera för människor på väg, på spår, i luften och på sjön.
Därför behöver vi den bästa kompetensen. Vårt uppdrag är viktigt och har betydelse i vardagen - både för privatpersoner och företag. Hos oss tar vi ansvar, behandlar alla på ett bra sätt och har respekt för olikheter. Som medarbetare bidrar du till en hållbar framtid.
Om jobbet
Som sektionschef för körkortsavdelningens kundtjänst kommer du följa upp och stötta medarbetarna i deras arbete. Hela kundtjänstenheten finns samlad i Örebro och du kommer att vara del av en ledningsgrupp och arbeta tillsammans med ytterligare sektionschefer inom samma område. Inom vår enhet för kundtjänst arbetar ca 100 personer fördelat på 5 sektioner. Sektionen har cirka 20 medarbetare och arbetar med handläggning av körkortsärenden både i telefon och manuell ärendehandläggning.
Personalansvaret innebär att du planerar för sektionens kompetensförsörjning genom kompetensutveckling och rekrytering. Du bedriver ett systematiskt arbetsmiljöarbete och uppmärksammar tidiga behov av arbetsanpassning och rehabilitering. I rollen ansvarar du för att arbetet utförs på ett kostnadseffektivt sätt, där du tar operativa beslut i enlighet med sektionens ekonomiska förutsättningar.
Som sektionschef ansvara du för dina sektion men kommer ha ett nära samarbete med övriga sektionschefer på enheten. Ditt uppdrag som chef på Kundtjänstenheten innebär att du tillsammans med medarbetarna på din sektion ska serva kunderna i deras körkortsfrågor. Genom ett coachande ledarskap med tydliga ramar skapar du de bästa förutsättningar för dina medarbetare att utföra ett bra arbete. Sektionscheferna och enhetschefen inom enheten blir ditt stöd och bollplank. Enhetschefen är placerad i Örebro.
I anställningen ingår resor inom Sverige.
Ditt ledarskap
Som chef ansvarar du för verksamheten inom din [avdelning, enhet, sektion] och du arbetar aktivt med personal-, budget- och arbetsmiljöfrågor. Du leder och skapar goda förutsättningar för medarbetarna i deras arbete och företräder arbetsgivaren. Som chef på Transportstyrelsen deltar du aktivt i ledningsgrupparbete där du ska bidra till att både den egna verksamheten och Transportstyrelsen utvecklas på ett positivt sätt inom ramen för vårt uppdrag med medborgare och näringsliv i fokus.
Du kommer att
- ha resultat och arbetsmiljöansvar
- följa upp och coacha dina medarbetare
- delta i enhetens ledningsgrupp
- ansvara för rekrytering av handläggare.
Du måste ha
- relevant akademisk utbildning eller annan motsvarande kunskap/erfarenhet som vi bedömer likvärdig
- erfarenhet av att under de senaste två åren ha arbetat som chef med personal-, arbetsmiljö-, budget- och verksamhetsansvar
- erfarenhet av att leda utvecklings- och förändringsarbete
- arbetat inom verksamhet med kundservice.
Det är meriterande om du också har
- arbetat inom verksamhet med kundservice med kombinerat uppdrag myndighetsutövande handläggning och telefoni
- erfarenhet av arbete med resursplanering för en större medarbetargrupp
- arbetat som chef i statlig förvaltning eller myndighet
- erfarenhet av att arbeta i en ledningsgrupp.
Vi vill att du
- är förändringsinriktad och mål- och lösningsfokuserad
- är drivande och har en helhetssyn
- är strategisk, strukturerad och analytisk i ditt arbetssätt
- är initiativrik och entusiasmerande
- har god förmåga att fatta beslut
- är lyhörd, har en god kommunikativ förmåga och vågar ta diskussion för verksamhetens bästa
- har lätt för att ta kontakter, skapa och behålla goda relationer både inom Transportstyrelsen och utanför myndigheten
- har god förmåga att skapa engagemang hos medarbetarna
- har öppet sinne, nyfikenhet och vilja att utveckla och utvecklas i takt med verksamhetens förändring.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Mer information
Anställningen är tillsvidare med ett chefsförordnande på fyra år, med placering i Örebro. Tillsättning enligt överenskommelse. Vi tillämpar normalt provanställning. Som medarbetare hos oss finns möjlighet att arbeta på distans upp till tre dagar i veckan. Det är verksamhetens behov och karaktären på arbetsuppgifterna som avgör om och i vilken utsträckning det är möjligt.
En anställning hos oss kan innebära placering i säkerhetsklass. En säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) kan därför komma att genomföras. För en del av våra arbetsuppgifter i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap.
Vid frågor är du välkommen att kontakta Magnus Johansson, 010 - 495 61 52
.
ST, Gunilla Ejeskog och Saco-S, Peter Backe nås via vår växel på 0771-503 503.
Vi vill inte att annonsörer och bemanningsföretag kontaktar oss.
Ansök via vår webbplats och bifoga ett komplett CV samt ett personligt brev märkt med referensnummer TSG 2025-11255.
Vi behöver din ansökan senast den 25 november 2025.
Har du skyddade personuppgifter, ska du skicka in din ansökan per post, kontakta rekryterande chef för information hur du går tillväga. I dina ansökningshandlingar behöver du beskriva på vilket sätt du uppfyller efterfrågade kvalifikationer och meriter kopplat till aktuell rekrytering. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid utbildnings-/examensbevis samt tjänstgöringsintyg som styrker de kunskaper och erfarenheter som är relevanta för tjänsten uppvisas.
Välkommen att bli vår nya kollega!
Kort om Transportstyrelsen
Antal anställda:
Ca 2000.
Verksamhetsområden:
Transportstyrelsen arbetar för att uppnå god tillgänglighet, hög kvalitet, säkra och miljöanpassade transporter inom järnväg, luftfart, sjöfart och väg. Vi tar fram regler, ger tillstånd och följer upp hur de efterlevs. Med hjälp av våra register arbetar vi bland annat med avgifter, tillstånd och ägarbyten.
Verksamhetsorter:
Vi har medarbetare på 12 orter i landet. Den största delen av verksamheten finns i Borlänge, Norrköping och Örebro.
Huvudkontoret ligger i Norrköping.https://www.transportstyrelsen.se/
Kort om avdelning Körkort
Avdelning Körkort prövar och ger tillstånd inom körkortsområdet. Vi besvarar frågor från allmänheten och handlägger ärenden som körkortstillstånd, handledarskap, högre behörigheter och utbyte av utländska körkort. Vi är cirka 370 medarbetare och finns i Härnösand, Kristianstad, Mariestad, Örebro och Kista. Ersättning
