Segra Söker Lärare I Sällskapsdjur, Djurhållning Och Djurens Bio - Sveriges Naturbruksgymnasium AB - Gymnasielärarjobb (yrkesämnen) i Klippan

Sveriges Naturbruksgymnasium AB / Gymnasielärarjobb (yrkesämnen) / Klippan2021-06-30Sveriges Naturbruksgymnasium AB driver Segragymnasiet i Östra Ljungby, en friskola med ca 130 elever varav ca 100 bor på skolans internat. Eleverna läser Naturbruksprogrammet med inriktningarna Lantbruk, Häst, Djurvård och Hund.En av våra medarbetare skall söka sig mot nya utmaningar och nu behöver vi en ersättare för henne.Att arbeta på Segragymnasiet innebär att du får vara med och vara en del i en verksamhet som är under tillväxt och utveckling. Du får möjligheten att arbeta med ungdomar med ett brinnande intresse för djur, natur och maskiner och i nära samarbete både med dina kollegor och med de gröna näringarna.Våra värdeord är Styrka, Entreprenörskap, Gemenskap, Resultat och Anställningsbarhet och vi arbetar ämnesövergripande mellan praktiska och teoretiska ämnen.Du har erfarenhet och utbildning inom de naturvetenskapliga ämnena, och ett brinnande intresse för djur och natur.Som lärare och handledare är du en reflekterande praktiker som hela tiden vill utveckla din undervisning utifrån de individer du har framför dig och de resultat som din undervisning ger. Du brinner för dina elever och dina ämnen och utmanar både dig själv, dina elever och varför inte skolledningen :) när det gäller arbetsformer och bedömning av kunskaper och förmågor. Du är inte rädd för att ta med dig klassrummet ut i verkligheten genom praktikbesök, studiebesök och verksamhetsnära undervisning.Arbetet är kreativt och "på riktigt" där man är med och formar framtidens arbetskraft till de gröna näringarna. Det är en speciell känsla att se dem växa och utvecklas. Du kommer få fantastiska kollegor som hjälper dig in i arbetet och yrkesrollen. Glada, sociala och intresserade elever som bjuder dig på många skratt!Du kan ta med din egen hund på jobbet i mån av plats.Vi arbetar i arbetslag utifrån inriktning, och den här tjänsten kommer ligga i Djurvårdslaget.Undervisning i kurserna Sällskapsdjur 1, Sällskapsdjur 2, Djurens biologi och Djurhållning.Universitets- eller Högskoleexamen inom relevant ämnesområde är meriterande. Yrkeslärarexamen är meriterande.Tillträdesdatum med start höstterminen 2021.Vi intervjuar och rekryterar under ansökningstiden så vänta inte till sista dagen.2021-06-30Sista dag att ansöka är 2021-07-16Sveriges Naturbruksgymnasium ABKunskapsgatan 326471 Östra Ljungby5838634