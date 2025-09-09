Segment Manager med fokus på internationella hållbara affärer!
Paragera AB / Säljarjobb / Norrköping Visa alla säljarjobb i Norrköping
2025-09-09
, Söderköping
, Finspång
, Linköping
, Katrineholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Paragera AB i Norrköping
, Linköping
, Katrineholm
, Nyköping
, Motala
eller i hela Sverige
Segment Manager med fokus på internationella hållbara affärer
Vill du leda ett segment i en hållbar riktning och vara navet mellan marknad, försäljning och produktion? Vill du ta täten i att forma framtidens papperslösningar? Då är det kanske dig vi söker som vår nya Segment Manager för Magazine & Merchants.
På Holmen får du inte bara en viktig roll i ett globalt bolag - du får ett meningsfullt uppdrag där du bidrar till en grönare framtid.
Din nya arbetsplats
Holmen är ett svenskt skogsbolag med cirka 3 500 medarbetare. Vi skapar hållbara produkter från våra förnybara svenska skogar och levererar dem till kvalitetsmedvetna kunder över hela världen.
Ett av våra fyra affärsområden är Holmen Board and Paper, där över 2 000 medarbetare arbetar med innovativa och klimatsmarta lösningar. På vårt huvudkontor, vackert beläget vid Strömmen i Norrköping - bara några minuters promenad från resecentrum - arbetar cirka 90 kollegor inom affärsutveckling, marknadsanalys, försäljning, inköp, produktion- och logistikplanering samt kundservice. Tillsammans skapar vi optimerade pappers- och kartonglösningar för våra kunder.
Din framtida utmaning
Som Segment Manager för Magazine & Merchants ansvarar du för att utveckla och leda vårt försäljnings- och marknadsarbete inom produktsegmentet. Du agerar både operativt och taktiskt, med tydligt fokus på lönsamhet, kundvärde och tillväxt.
Exempel på vad du kommer att göra:
Driva och utveckla segmentets affärsplan tillsammans med Sales och bruk.
Sätta marknadspriser och hantera prislistor.
Optimera volymplanering i nära samarbete med produktionsplanering.
Leda cross-funktionella initiativ och marknadsaktiviteter.
Vara med vid viktiga kundmöten - både i Sverige och internationellt.
Du kommer att ha en nyckelroll med breda kontaktytor inom bolaget: säljteam, marknad, produktion, BI, teknisk försäljning och logistik. Rollen innebär frekventa resor och ett nära samarbete med våra internationella marknader.
För att lyckas i rollen
Vi söker dig som har flera års erfarenhet av B2B-försäljning och av att framgångsrikt drivit affärer, gärna inom process- eller pappersindustrin, såväl nationellt som internationellt. Vi tror att du:
Är en naturlig ledare i samarbete - du driver möten, leder utan formellt personalansvar och får saker att hända.
Har god kunskap om kartong- eller pappersegmentet, gärna med erfarenhet av grossister.
Talar och skriver flytande engelska.
Har en eftergymnasial utbildning inom ekonomi, teknik eller motsvarande erfarenhet.
Du är affärsdriven, organiserad och målmedveten - men också kommunikativ, prestigelös och samarbetsinriktad. Du vet hur man skapar engagemang och långsiktiga relationer, både internt och externt.
Vi erbjuder dig
Hos oss blir du en del av en värderingsstyrd organisation där hållbarhet och långsiktighet är grundpelare. Vi erbjuder: Ett meningsfullt uppdrag i en hållbar och framtidsinriktad bransch. En internationell roll där du får påverka affären på riktigt. Engagerade kollegor och en prestigelös kultur. Möjlighet till personlig och professionell utveckling.Publiceringsdatum2025-09-09Så ansöker du
Urval och intervjuer sker löpande, så vänta inte med att skicka in din ansökan! Har du frågor? Tveka inte att höra av dig - vi ser fram emot att lära känna dig.
Vi samarbetar med Paragera i denna rekrytering. Skicka in din ansökan nedan senast den 30/9!
Har du frågor om tjänsten? Kontakta Rekryteringskonsult Annelie Haevaker via e-post: annelie.haevaker@paragera.se
Välkommen till Holmen. Ett smart och meningsfullt val. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Paragera AB
(org.nr 556784-3668), https://www.paragera.se/ Kontakt
Annelie Haevaker annelie.haevaker@paragera.se 013-470 40 51 Jobbnummer
9500299