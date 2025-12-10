Securus söker ordningsvakter för kommande uppdrag
Securus Säkerhet I Sverige AB / Väktarjobb / Stockholm Visa alla väktarjobb i Stockholm
2025-12-10
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Securus Säkerhet I Sverige AB i Stockholm
, Solna
, Täby
, Norrtälje
, Uppsala
eller i hela Sverige
Securus är ett auktoriserat bevakningsföretag med verksamhet i stora delar av Sverige och en arbetskultur präglad av mod, engagemang och tempoväxling.Vi fortsätter att växa och söker nu ordningsvakter som vill arbeta i en verksamhet där samarbete, tydlighet och professionalitet står i centrum. Vi erbjuder uppdrag i olika miljöer och ser till att du alltid får rätt förutsättningar för att lyckas i rollen. Hos oss arbetar du nära arbetsledning och kollegor i team där man stöttar varandra och löser situationer tillsammans!
Vad du kan förvänta dig hos oss
Inför varje uppdrag får du en tydlig introduktion som ger dig rätt förutsättningar från början. Arbetet innebär nära samarbete och en strukturerad vardag med regelbunden dialog med såväl arbetsledning som kollegor runtom dig. Du har även goda möjligheter att utvecklas och bredda din roll över tid baserat på din erfarenhet och ambition.
Vi söker dig som
har relevant ordningsvaktsutbildning
har giltigt ordningsvaktsförordnande
kommunicerar tydligt och professionellt på både svenska och engelska
är stabil, lösningsorienterad samt brinner för att skapa ordning och trygghet för människor i deras vardag.
Vi erbjuder
lön och villkor enligt kollektivavtal mellan Säkerhetsföretagen och Svenska Transportarbetarförbundet
ett meningsfullt arbete där du gör skillnad varje dag
ett stöttande team med lång erfarenhet inom säkerhetsbranschen
möjlighet att utvecklas i ett seriöst, växande och säkerhetsklassat företag
Ta chansen att bli en del av vår växande organisation
Securus Säkerhet i Sverige AB är ett säkerhetsklassat företag som till stor del arbetar mot offentliga myndigheter. Därför genomförs en säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen innan anställning.
Vi tar inte emot ansökningar via e-post. Urval och intervjuer sker löpande. Skicka in din ansökan redan idag genom att klicka på "Skicka ansökan".
Observera att detta är en allmän annons för kommande uppdrag, vi återkommer till dig om vi ser att din erfarenhet och kompetens passar för något av våra kommande uppdrag.
Vi ser fram emot att höra från dig! Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-29 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Securus Säkerhet i Sverige AB
(org.nr 556585-9310), https://www.securus.se/ Arbetsplats
Securus Kontakt
Jorian Hipp jorian.hipp@securus.se Jobbnummer
9638359