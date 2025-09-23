Securitas Stockholm Skyddsvakt Norrort Heltid
Företagsbeskrivning
Securitas har en viktig roll i samhället och förvaltar ett av Sveriges viktigaste uppdrag - att skydda och hjälpa människor att känna sig trygga. Nu har du chansen att bli en del av Sveriges största säkerhetsföretag. Oavsett om du vill jobba mycket eller lite, dag eller natt så behöver vi bli fler.
Som landets största arbetsgivare i vår bransch kan vi erbjuda dig utvecklingsmöjligheter och variation som få andra företag kan. Vi strävar efter ett enhetligt ledarskap med balans mellan förväntningar och förutsättningar.
Securitas Sverige krigsplacerar sin personal. Detta innebär i korthet att du som anställd kommer, i händelse av krig, ha kvar din anställning och arbetsledas av Securitas.
Du tar hand om människors säkerhet - Securitas tar hand om dig.
Om rollen
Securitas skyddsavdelning växer - och vi söker nu nya skyddsvakter på heltid till ett spännande uppdrag i centrala Stockholms nordvästra utkant -och Norrort.
Här får du arbeta i en varierad miljö som skiftar mellan öppna publika ytor och avgränsade, säkerhetsklassade områden. Tjänsten innebär både synligt trygghetsskapande arbete och uppgifter i mer avskilda miljöer där noggrannhet och diskretion är avgörande.
Anställningsform: Tillsvidareanställning
Arbetstid: Nattskift 5/4 alt Dagskift 5/2.
Arbetspass: 12-timmarspass
Plats: Stockholm nordväst och norrort.
Som skyddsvakt bemannar du bevaknings- och ledningscentral med ansvar för kamerabevakning, larmhantering och samordning av patruller. Du utför identitetskontroller och förhindrar obehörigt tillträde enligt gällande lagar och rutiner. Regelbundna inre och yttre ronder genomförs för att förebygga säkerhetsrisker, och du assisterar allmänheten med information och stöd vid behov.
Dina arbetsuppgifter
Bemanning av bevaknings- och ledningscentral
Kontroll av tillträde och hantering av obehöriga
Tillsyn (inre och yttre) av objekt
Assistera allmänheten vid behov
Karriärmöjligheter hos Securitas
Hos Securitas finns goda möjligheter att växa inom företaget. Många av våra arbetsledare och chefer har börjat sina karriärer i våra operativa team - vi tror starkt på att utveckla våra medarbetare internt och uppmuntrar intern karriärutveckling.
Militär skyddsvakt - civil giltighet
Har du genomfört skyddsvaktsutbildning inom Försvarsmaktens grundutbildning? Då kan din utbildning valideras för civilt bruk, under förutsättning att vissa krav uppfylls. Kontakta oss gärna för mer information om hur processen ser ut.
Vi är trygghet. Vi är Securitas.
KravspecifikationKvalifikationer
För att vara aktuell för tjänsten krävs att du:
Har godkända betyg i svenska och engelska från första året i gymnasiet
Godkänd vid säkerhetsprövning
Meriterande
Vapenutbildning (HAS)
Erfarenhet av att arbetat nära kund
Har flerårig erfarenhet inom säkerhetsarbete
B-körkort
Vi lägger stor vikt vid din personliga lämplighet. Du är ansvarsfull, pålitlig och får andra att känna sig trygga i din närhet. Du hanterar stressiga situationer med lugn och professionalism och har ett naturligt säkerhetsfokus i allt du gör.
Ytterligare information
Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringsverktyg. Vi jobbar med löpande urval, så om du är intresserad av tjänsten - skicka din ansökan redan idag!
Har du frågor kring rollen är du välkommen att höra av dig till kontaktperson: Joakim.Stevelind@Securitas.se
Tjänsten är en heltidstjänst på dagskift eller nattskift med tillträde enligt överenskommelse. Vi tillämpar 6mån provanställning.
Vi arbetar med urvalstester
Vi kommunicerar i första hand via mail
Sista ansökningsdag är 10/10
För anställning inom Securitas Sverige AB krävs det att du har godkända betyg från gymnasiet i svenska och engelska samt blir godkänd av Länsstyrelsen för anställning i auktoriserat bevakningsföretag enligt Lag (1974:191) om bevakningsföretag (den ansökan görs av Securitas). Beroende på befattning kan även säkerhetsprövning enligt Säkerhetsskyddslag (2018:585) bli aktuell. För att utreda och bedöma om du uppfyller kraven för att bli godkänd enligt respektive författning sker en bakgrundskontroll. Bedömningen avser laglydnad, lämplighet, pålitlighet, lojalitet samt eventuella sårbarheter. Uppgifter som inhämtas kan ex. komma från dig själv, öppna källor eller myndigheter. Vi tillämpar en helhetsbedömning vid prövning av lämplighet för respektive befattning.
