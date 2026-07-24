Second line support/Incident Manager
E-Hälsomyndigheten / Supportteknikerjobb / Kalmar Visa alla supportteknikerjobb i Kalmar
2026-07-24
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Vill du arbeta med samhällsviktig verksamhet där din tekniska kompetens gör skillnad varje dag? Hos oss kombinerar du avancerad support och felsökning med en central roll i incidenthantering för vård- och apoteksaktörer i hela Sverige.Publiceringsdatum2026-07-24Om tjänsten
I second line support hanterar du supportärenden relaterat till produktionsmiljö samt externa testmiljöer för att hjälpa vårdaktörer och apoteksaktörer med E-hälsomyndighetens tjänster. Du felsöker, tar fram utdrag och loggar ur databaser och loggverktyg, skapar testdata till kunder och underhåller testmiljöer.
Du ingår i ett team som schemalagt har rollen som incident manager, under och utanför kontorstid. I rollen som Incident Manager verkar du för att så snabbt som möjligt hantera och lösa incidenter som uppstår i vår it-miljö. Det gör du genom att styra, leda och koordinera arbetet som krävs för att lösa incidenten. En viktig uppgift i incidenthanteringen är att upprätthålla tydlig kommunikation till så väl externa som interna intressenter.
Enheten Applikationssupport ansvarar för teknisk support och felavhjälpning för myndighetens applikationer. Det innefattar att hantera andra linjens support för produktions- och externtestmiljöer, myndighetens process för incidenthantering, samverkan med externa aktörer för att säkerställa effektiv incidenthantering. Det innebär även dygnet runt-beredskap alla dagar om året av myndighetens incidenthantering.
Om dig
Vi söker en självgående och stabil person som tar ansvar för sina arbetsuppgifter och arbetar strukturerat även i föränderliga situationer. Du har god samarbetsförmåga och trivs med att bygga positiva relationer. Med ett starkt servicefokus är du lyhörd för andras behov och strävar alltid efter att hitta de bästa lösningarna. Du har dessutom en god analytisk och problemlösande förmåga, vilket gör att du snabbt kan identifiera utmaningar, analysera orsaker och omsätta insikter i praktiska åtgärder.
Vi söker dig som har:
eftergymnasial utbildning inom IT eller genom arbete förvärvad motsvarande kunskap
aktuell erfarenhet av att arbeta med teknisk support
aktuell erfarenhet av att formulera och göra sökningar i större databaser och loggfiler
aktuell erfarenhet av att arbeta processorienterat
god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska
god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift engelska.
Det är meriterande för tjänsten om du har:
erfarenhet av att arbeta som Incident Manager och/eller Problem Manager
erfarenhet av att arbeta med loggverktyget Splunk
erfarenhet av att arbeta med Oracle SQL developer och/eller SQL Server Management Studio
erfarenhet av drift gällande serverapplikationer med hög prestanda-, kvalitets- och tillgänglighetskrav
erfarenhet av att jobba i Unix/Linux miljöer.
Vad erbjuder vi?
E-hälsomyndigheten är en myndighet i tillväxt och vi driver utvecklingen av nationell digital infrastruktur inom hälsa, vård och omsorg. Vi skapar förutsättningar för digitala tjänster och lösningar för både privatpersoner och professioner inom hälso- och sjukvård, apotek och socialtjänst. Vi arbetar för att hälsodata ska bli tillgängliga i hela vårdkedjan.
Vi är cirka 600 medarbetare i Kalmar och Stockholm. Hos oss finns möjlighet att göra skillnad i en innovativ miljö med trevliga och kompetenta arbetskamrater. Alla medarbetare har förtroendearbetstid och kan arbeta delvis på distans. Läs mer om E-hälsomyndigheten som arbetsplats: Jobba hos oss
Är du intresserad?
Frågor angående tjänsten besvaras av:
Rekryterande chef Maria Idberg: maria.idberg@ehalsomyndigheten.se
Frågor angående rekryteringsprocessen besvaras av:
HR-specialist Gabriela Plachecka: gabriela.plachecka@ehalsomyndigheten.se
Välkommen att skicka in din ansökan och cv via vårt rekryteringsverktyg senast den 14 augusti 2026. Ladda gärna upp examensbevis, betyg och intyg som är relevanta för tjänsten i samband med din ansökan.
Observera att våra svarstider kan vara längre än vanligt under sommarperioden och att vi har begränsad möjlighet att besvara frågor via telefon och e-post. Rekryteringsprocessen återupptas i augusti.
Urvalsfrågorna utgår från kravprofilen för den här rekryteringen och dina svar ligger till grund för det urval som sker i processen. Att besvara urvalsfrågorna är en förutsättning för att din ansökan ska anses komplett.
Anställningen är tillsvidare med sex månaders provanställning. Tillträde snarast eller enligt överenskommelse. Placeringsort för anställningen är Stockholm eller Kalmar. Arbetet kan innebära tjänsteresor, främst mellan Kalmar och Stockholm.
En anställning hos oss kan innebära placering i säkerhetsklass. Därför kan vi komma att behöva genomföra en säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585). För en del arbetsuppgifter i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap.
Om du har beslut om skyddade personuppgifter, kontakta den HR-specialist som finns namngiven i annonsen.
Läs mer om oss på www.ehalsomyndigheten.se
Ansök här: http://e-halsomyndigheten.varbi.com/what:job/jobID:933803/ Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare E-hälsomyndigheten
(org.nr 202100-6552), http://e-halsomyndigheten.varbi.com
Södra Långgatan 60 (visa karta
)
392 31 KALMAR Arbetsplats
GD, Digital strategi och plattform, Applikationssupport Kontakt
HR-specialist
Gabriela Plachecka gabriela.plachecka@ehalsomyndigheten.se Jobbnummer
10010822