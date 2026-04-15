Second Line IT-tekniker till spännande kund i Uddevalla
Trivs du i en roll där du får tänka själv, lösa problem på djupet och följa ärenden hela vägen i mål? Här får du arbeta nära tekniken i varierade kundmiljöer där din kompetens verkligen gör skillnad varje dag.
Om rollen
Som Second Line IT-tekniker blir du en viktig del av teamet med fokus på mer avancerad felsökning och tekniska lösningar. Du tar vid där first line slutar och driver ärenden hela vägen från första analys till färdig lösning.
Rollen är bred och praktisk, där du arbetar nära både teknik och kund. Du hanterar allt från felsökning i klienter, servrar och nätverk till mer komplexa ärenden som kräver analys, struktur och uthållighet. Du har direktkontakt med kunder och spelar en viktig roll i att säkerställa stabila, säkra och välfungerande IT-miljöer.
Utöver det dagliga supportarbetet arbetar du också med att förbättra och effektivisera kundernas miljöer genom mindre tekniska åtgärder och förbättringar. En naturlig del av arbetet är även att dokumentera lösningar, förändringar och strukturer för att skapa långsiktigt hållbara arbetssätt.
Du kommer att arbeta i en modern IT-miljö där tekniken är varierad och utvecklande, med fokus på:
Microsoft 365 (Exchange, Teams, SharePoint och Intune)
Windows Server och RDS
Nätverkslösningar som VPN, VLAN och brandväggar
Grundläggande säkerhetslösningar som MFA, policies och endpoint-skydd
Om dig
Vi söker dig som har några års erfarenhet inom IT-support eller drift och som trivs när det blir lite mer tekniskt utmanande. Du är självgående i din felsökning och ger dig inte förrän problemet är löst.
Du har ett strukturerat arbetssätt och tar ansvar för dina ärenden från start till mål. Du har ett starkt eget driv och trivs i en roll med frihet under ansvar och högt tempo. Samtidigt är du trygg i dialogen med kunder och kan kommunicera tydligt och professionellt, även i mer komplexa situationer. Du uppskattar samarbete och bidrar gärna till ett team där man delar kunskap och hjälper varandra.
Skallkrav
Har några års erfarenhet av IT-support, drift eller liknande arbete
God förmåga att felsöka och lösa problem självständigt
Meriterande
Erfarenhet av att arbeta självständigt i olika kundmiljöer
Kunskap inom virtualisering, exempelvis VMware
Grundläggande förståelse för nätverk (VLAN, VPN, brandväggar)
Erfarenhet av PowerShell eller intresse för automatisering
Erfarenhet av backup- och övervakningslösningar
Om kundföretaget
Kundföretaget är en etablerad IT-partner med lång erfarenhet av att leverera drift, säkerhet och moderna IT-lösningar till företag i Sverige. De arbetar nära sina kunder och erbjuder bred kompetens inom IT-infrastruktur, vilket skapar varierade och utvecklande arbetsdagar.
Här får du arbeta i en organisation med korta beslutsvägar, stort tekniskt fokus och en kultur där samarbete och kunskapsdelning är en självklar del av vardagen.
Om Framtiden
Vi på Framtiden arbetar med både bemanning och rekrytering och vill göra skillnad i människors liv. Det gör vi genom att hjälpa människor att hitta rätt jobb och rätt kollega. Vi är specialister på att matcha rätt talanger med rätt företag.Publiceringsdatum2026-04-15Anställningsvillkor
Start: Enligt överenskommelse
Omfattning: Heltid
Placeringsort: Uddevalla
Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-15
Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Framtiden i Sverige AB
https://www.framtiden.com
451 01 UDDEVALLA Arbetsplats
Framtiden AB Kontakt
Saga Fjellström saga.fjellstrom@framtiden.com
