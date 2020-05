SDR söker en Operativ Affärsutvecklare - Poolia Sverige AB - Kontorsjobb i Uppsala

Prenumerera på nya jobb hos Poolia Sverige AB

Poolia Sverige AB / Kontorsjobb / Uppsala2020-05-29För rätt person erbjuder vi ett utmanande ansvarsområde med omväxlande arbetsuppgifter i en framgångsrik och växande koncern. Du kommer få stor frihet och goda förutsättningar att lyckas i din roll.2020-05-29Som Operativ Affärsutvecklare hos Svensk Direktreklam (SDR) är din roll att stötta våra egenägda bolag och franchisetagare runt om i landet i frågor som kan gälla produktion och företagande. För att säkerställa att bolagen sköts på ett så strategiskt och kostnadseffektivt sätt som möjligt.Det gör du genom att coacha och följa upp företagets koncept, mål och värderingar. Informationen hittar du genom att analysera bolagen på djupet för att identifiera vad insatser behöver sättas in. Rollen innebär allt från introduktion av nya franchisetagare/platschefer till att utveckla, implementera och utbilda i nya arbetssätt och system. Rollen kan även innebära att du periodvis går in som Interim chef på ett egenägt lokalt SDR-företag alternativt går in och stöttar en franchisetagare.Din placeringsort är på huvudkontoret i Uppsala där du ingår i teamet Drift och Utveckling. Du rapporterar till chefen för Produktion. Som Operativ Affärsutvecklare ansvarar du för att stötta SDR:s olika verksamheter runt om i Sverige. Det kan innebära en hel del resor och övernattningar på annan ort. Du kommer också att äga och vara delaktig i ett flertal projekt av olika storlek och komplexitet.Vem är du?Gillar du utmaningar och att den ena dagen inte är den andra lik? Då kan du vara rätt för denna roll.Vi söker dig med dokumenterad ledarerfarenhet, affärsförståelse, starkt mål- och resultatfokus och ett mycket starkt driv. För att lyckas i denna roll krävs det mycket god kunskap inom ekonomi och tidigare erfarenhet av att jobba med kostnadsbesparingar, statistik och uppföljning då du aktivt kommer stötta Platschefer och jobba med att sätta nyckeltal, prognoser och budgetar för de olika verksamheterna.Då SDR har krav på deadlines och hög kvalitet lägger vi stor vikt vid din förmåga att kunna organisera och delegera ansvar i den dagliga verksamheten, i syfte att uppnå bästa möjliga resursanvändning.Vi söker dig som är en ledare med ett coachande förhållningssätt, handlingskraftig, förbättringsorienterad, social och prestigelös. Ett intresse av att vara "ute där det händer" underlättar eftersom all utveckling sker tillsammans med människor. Meriterande är om du tidigare har arbetat med ekonomiska nyckeltal och uppföljning av dessa. Vår personal är en av våra viktigaste resurser och en viktig förutsättning för en väl fungerande och kostnadseffektiv verksamhet.Om verksamhetenSDR gruppen är sedan över 40 år en av Sveriges största privatägda aktörer inom direktmedia med verksamheter inom direktreklam och gratisdistribuerade lokaltidningar. Gruppen är specialiserad på Sveriges konsumenter och kan hjälpa till med allt eller bara en liten del av hela kampanjprocessen. SDR gruppen når, genom sina mediekanaler, mer än 5 miljoner individer varje vecka.Koncernen omfattar ca 400 anställda och har närmare 10 000 sysselsatta i uppdrag runt om i Sverige. Den samlade omsättningen uppgår till ca 700 Mkr. Läs mer på www.sdr.se Svensk Direktreklam är en del av SDR gruppen och Sveriges största privata direktreklamföretag. Företaget är representerat på 36 orter via lokala franchisetagare och har huvudkontor i Uppsala samt försäljnings- och marknadskontor i Stockholm och Göteborg. Svensk Direktreklam är godkänd postoperatör av Post och Telestyrelsen. Företaget har ett aktivt miljöarbete och är sedan 2001 certifierade enligt ISO 14001Vid frågor kring tjänsten ber vi er kontakta Peter Frost på nr 0720-742010 alternativt mail peter.frost@poolia.se Varaktighet, arbetstidHeltid TillsvidareFast lönSista dag att ansöka är 2020-06-14Poolia Sverige AB5244173