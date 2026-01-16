SDR inom B2B till ett globalt Saasbolag
På Visionera har de höga mål och stora hjärtan och de har alltid stora saker på gång. Visionera har en egenutvecklade molntjänst VisionFlow som används av företag världen över och de konkurrerar med de största aktörerna på marknaden. De är idag 13 engagerade medarbetare som sitter centralt i Odenplan. Nu är företaget i en expansiv tillväxtfas och söker en SDR som vill vara med på en spännande resa! Är du nyfiken på hur system, processer och verksamheter hänger ihop? Har ett intresse för mjukvara och IT och vill vara med i Visioneras tillväxt genom att identifiera och engagera nya affärsmöjligheter? Skicka in din ansökan redan idag!
OM TJÄNSTEN
I rollen som SDR (Sales Development Representative) är du den första och kanske viktigaste kontakten med våra framtida kunder. Du spelar en avgörande roll i att generera nya affärsmöjligheter och bygga en stark pipeline för vårt säljteam. Vi söker dig som har förmåga att ta till dig och förklara relativt komplexa tjänster på ett enkelt sätt, du behöver inte vara en teknisk expert men du vill förstå och lära dig mer. Du kommer att arbeta nära sälj- och marknadsteamet för att uppnå gemensamma mål genom att boka kvalificerade möten och hålla demos med potentiella kunder. Rollen passar dig som är nyfiken på IT och mjukvara och att tycker om att ha kontakt med olika människor. Vidare att du drivs av att arbeta mot tydliga mål! Du kommer med din arbetsinsats att vara en viktig kugge i vår organisation i att hitta nya affärsmöjligheter. Tjänsten är en direktrekrytering vilket innebär att rekryteringsprocessen sker genom Academic Work men du kommer anställas direkt hos Visionera.
Du erbjuds
Visionera erbjuder en spännande roll i ett snabbväxande företag med stora utvecklingsmöjligheter och ett stöttande team och arbetsmiljö där din framgång är vår framgång. Det finns en tydlig karriärsväg och du kommer att utvecklas och få en djup kunskap inom IT och mjukvara. Hos oss är det kompetenta kollegor, korta beslutsvägar och du har stor påverkan på affären!
• Tydlig karriärtrappa: Vi ser detta som början på något stort. Vid fina resultat är målet att du växlar upp och på sikt blir vår nästa Account Executive.
• En vinnande kultur: Korta beslutsvägar, kompetenta kollegor och ett team som stöttar varandra i vått och torrt.
• Utbildning: Du får djup kunskap inom IT, mjukvara och modern säljmetodik.
• Påverkan på riktigt: Du är en nyckelspelare där din insats syns direkt på sista raden och i företagets tillväxt.
ARBETSUPPGIFTER Publiceringsdatum2026-01-16Dina arbetsuppgifter
Som SDR ansvarar du för att proaktivt identifiera, kontakta och kvalificera potentiella kunder. Ditt huvudsakliga mål är att skapa intresse och boka kvalificerade möten för säljteamet, vilket är avgörande för företagets tillväxt. Du kommer exempelvis att:
• Kontakta potentiella kunder och genomföra utgående samtal där du presenterar tjänsten på ett tydligt och förtroendeingivande sätt
• Genomför behovsanalys och ställer relevanta frågor i samtalen
• Identifiera nästa steg i dialogen (demo, möte, uppföljning)
• Boka in möten/demos
• Dokumentera dialog, behov och kontext i CRM-systemet
• Samarbeta nära Account Executive
Dina arbetsuppgifter kommer till stor del att styras av ditt eget utvecklingsfokus vilket på sikt kan innebära mer ansvar. Vid lyckat samarbete ser vi att du med fördel och fortsatt intresse på sikt tar dig an rollen som Account Executive hos oss!
VI SÖKER DIG SOM
• Flytande svenska och engelska i tal och skrift, då båda språken kan komma att användas i arbetet.
• God kommunikations- och presentationsförmåga.
• Erfarenhet av att arbeta med telefon som ditt främsta verktyg och utgående samtal.
• Förmåga att arbeta självständigt och i team.
Det är meriterande om du har
• Erfarenhet av IT och systemförståelse
• Utbildning inom IT, teknik, ekonomi
• Praktisk erfarenhet av B2B-försäljning eller liknande roll.
• Förmåga att snabbt lära sig nya produkter och tjänster.
• Kunskap om prospekteringstekniker.
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
• Kommunikativ och trygg i telefon
• Strukturerad och van vid att arbeta mot tydliga mål
• Lyhörd och affärsinriktad
• Kan kombinera effektivitet med kvalité
• Prestigelös och samarbetsvillig
• Motiveras av utveckling
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
INFORMATION OM FÖRETAGET
Visionera är ett innovativt mjukvaruföretag som utvecklar verksamhetsstödssystem för alla typer av företag och industrier. Visionera har stor erfarenhet av att hjälpa kunder att effektivisera interna processer med olika former av IT- produkter och support. Visionera är idag ledande inom cloud- baserade tjänster och erbjuder dessutom konsulttjänster i sin service- och produktportfölj. Varaktighet, arbetstid, etc.
