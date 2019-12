Scrum Master till Brake Functions - Scania CV AB - Elektronikjobb i Södertälje

Scania CV AB / Elektronikjobb / Södertälje2019-12-21Scania genomgår nu en transformation från att vara en leverantör av lastbilar, bussar och motorer till en leverantör av kompletta och hållbara transportlösningar.Är du en social person som inspireras av stötta andra och av att bidra till såväl din egen som dina kollegors utveckling? Trivs du i en coachande roll där du får synkronisera arbetet mellan aktörer och avlägsna hinder för teamet?Vi söker nu en Scrum Master till vårt team inom gruppen Brake Functions. Vi är involverade från konceptutveckling till realisering och utvecklar broms-, stabilitets- och framkomlighetsfunktioner. Vi står inför intressanta utmaningar då våra funktioner utgör grunden för kunna leverera framtidens fordon inom autonomi och elektrifiering.Vi erbjuder en tjänst i ett engagerat drivet team med stort intresse för teknik, fordon och bromssystemutveckling. Du kommer att få stort inflytande på teamets arbetssätt och du kommer att skapa dig ett brett tvärfunktionellt nätverk.2019-12-21Du kommer kombinera din roll med att vara teamet's Scrummaster och driva funktionsutveckling, testa i fordon eller utveckla våra interna processer. Här finns möjlighet att, beroende på din profil, skräddarsy rollen.Du kommer att:leda scrummöten, sprintplanering, retrospektiv och andra arbetsrelaterade möten.Du kommer även att bidra med kravanalys, estimering och att hjälpa teamet formulera "definition of done".Ha en löpande dialog med våra intressenter inom ScaniaHa kontakt med leverantörer, främst i syfte att driva kravställning och säkerhetsarbete framåtDu är en driven och nyfiken person som är intresserad av att utvecklas vidare i din roll. Du har ett genuint intresse och gärna ett par års erfarenhet av agila metoder. Tidigare erfarenhet som Scrum Master eller Scrum Master certifiering är meriterande.Vi tror att du är van vid att planera och prioritera affärsnytta i någon form. Du bör även ha arbetat med krav i liknande sammanhang. Har du erfarenhet av styrsystem, fordonstestning, testplanering, säkerhetsarbete, hazardanalyser och/eller lastbilskörkort så är det meriterande. Goda kunskaper i både svenska och engelska är ett krav.Vi söker dig som är högskoleingenjör, civilingenjör eller har motsvarande erfarenhet. Goda kunskaper i både svenska och engelska är ett krav.Vi erbjuderSom anställd på Scania erbjuder vi förutom karriär- och utvecklingsmöjligheter andra förmåner som exempelvis personalbil, resultatbonus, tjänstepension, friskvårdsbidrag, flexibel arbetstid, lunch till reducerat pris och mycket mer. Bor du i Stockholm erbjuder vi direktbuss mellan Stockholm och Södertälje med Scania Jobexpress.För mer informationKontakta gärna Lina Berg, 08-553 506 98, gruppchef.Sök via vår hemsida: www.scania.com/jobb. Urvalsprocessen kommer att påbörjas i slutet på januari. Ansökan ska innehålla personligt brev, CV och betygskopior.Scania är en världsledande leverantör av transportlösningar. Tillsammans med våra partners och kunder leder vi övergången till ett hållbart transportsystem. Under 2018 levererade vi 88 000 lastbilar, 8 500 bussar samt 12 800 industri- och marinmotorer till våra kunder. Vi omsatte över 137 miljarder kronor, varav 20 procent utgjordes av servicerelaterade tjänster. Scania grundades 1891 och finns idag representerat i mer än 100 länder, och har drygt 52 000 medarbetare. Forskning och utveckling är koncentrerad till Sverige, med filialer i Brasilien och Indien. Produktion sker i Europa, Latinamerika och Asien, med regionala produktcentra i Afrika, Asien och Eurasien. Scania ingår i TRATON.SE. För ytterligare information, besök www.scania.com. Varaktighet, arbetstidHeltid/ Ej specificeratEnl överenskommelse.Sista dag att ansöka är 2020-01-26Scania CV AB5017073