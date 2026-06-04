Scrum Master/Systemutvecklare
Deploja AB / Datajobb / Stockholm Visa alla datajobb i Stockholm
2026-06-04
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Deploja AB i Stockholm
, Solna
, Uppsala
, Eskilstuna
, Nyköping
eller i hela Sverige
Vi har nu ett nytt behov och söker därför en konsult och kollega med nedan kvalifikationer. Tjänsten är en del av vår konsultverksamhet vilket innebär att du blir anställd av oss och arbetar hos kund alt. interna projekt och åtaganden.
Din profil (Skall krav) • Minst 6 års erfarenhet som Scrum master under de senaste 8 åren
• Minst 3 års erfarenhet som Scrum master i skalade team under de senaste 6 åren
• Minst 6 års erfarenhet av utveckling av JavaEE/JakartaEE-baserade system under de senaste 8 åren
• Minst 6 års erfarenhet av framgångsrik testbaserad utveckling under de senaste 8 åren.
• Erfarenhet av JPA och/eller JMS under de senaste 6 åren.
• Högskoleutbildning inom Data/IT
• Scrum mastercertifiering
• Safe-certifiering Meriterande • Erfarenhet av testbaserad utveckling för enhets/integrationstest baserat på ramverk som Junit, JBehave eller motsvarande under de senaste 5 åren.
• Erfarenhet av Domain Driven Design.
• Erfarenhet av av XML/XSD/JSON/JSONSchema.
• Erfarenhet av agilt utvecklingsarbete i egenutvecklade system i stor organisation med fler än 500 anställda.
• Erfarenhet från statlig myndighet inom de senaste 5 åren i minst 3 år
Sista ansökningdatum: 10-06-2026
Vi erbjuder dig följande, Valet är ditt!
🚀 Spännande uppdrag hos våra många kunder. Vi fokuserar på långsiktiga uppdrag, vilket ger dig möjlighet att skapa värde för kunden samtidigt som du utvecklas själv.
🌟 En trygg månadslön – tillsammans bestämmer vi en grundlön baserad på dina uppdrag.
💼 Tjänstepension och stora möjligheter till löneväxling.
🌴 Semester - Önskar du mer än 30 dagar semester, kanske 60 dagar?
🏥 Privat sjukvårdsförsäkring, olycksfallsförsäkring och livförsäkring för ökad trygghet.
📚 Kompetensutveckling – du får själv sätta din budget och välja vilka utbildningar du vill delta i.
🕑 Livskvalitet - Har du kanske svårt att få ihop pusslet i vardagen och önskar arbeta lite mindre och ändå kunna tjäna lika mycket om inte mer?
• Vi hanterar ansökningar löpande, med hänsyn till höga arbetstrycket är det extra viktigt med en kort motivering för tjänsten som förklarar hur man möter kraven. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7851881-2035936". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Deploja AB
(org.nr 556932-8155), https://career.deploja.se
Gustav III:s Boulevard 32 (visa karta
)
169 73 SOLNA Jobbnummer
9947709