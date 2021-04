Scrum Master med ansvar för förändringsledning , Stockholm - Shaya Solutions AB - Elektronikjobb i Stockholm

Prenumerera på nya jobb hos Shaya Solutions AB

Shaya Solutions AB / Elektronikjobb / Stockholm2021-04-07Om konsultuppdragetOrt: StockholmUppdragslängd: Ca. 1 årUppdragsstart: Enligt ök.Sista ansökningsdagen: ansök snarastOmfattning: 100%OBS! Det är väldigt viktigt att du uppfyller skall-kraven för att vi överhuvudtaget ska kunna offerera dig, annars förkastar beställaren vårt anbud omgående där både din tid resp. vår tid går till spillo.Bakgrund och UppdragsbeskrivningUppdragsbeskrivningÄga och driva Agila arbetsprocesser inom och mellan teamDen konsult kunden söker ska vara van vid att coacha och stötta team till att bygga upp struktur och stöd från agila processer.Tätt samarbete med POKonsulten jobbar tätt tillsammans även med produktägare, och ska kunna vara ett stöd för produktägaren i teamet.Coaching och mentoringKonsulten ska bidra till andras växande.Verka för sektionen i samarbete med ledning och andra kompetenser inom verksamheten.I rollen driver du kontinuerlig förbättring av agila processer och agerar som en möjliggörare för goda samtal och samarbeten.Hjälpa till att ta fram budget och prognoser för vidmakthållande och nyutvecklingDu bistår produktägaren i teamet med att lägga budget och tidplan för utveckling och förvaltning för kommande år, samt deltar i det löpande ekonomiska arbetet.Obligatoriska kompetenser och erfarenhet (skallkrav):Minst 9 års erfarenhet av att driva förändringar i processer och arbetssätt inom såväl agil IT-utveckling som IT- förvaltning inom ITIL/PM3, varav minst ett uppdrag där du genomfört en förflyttning mot värdeströmsinriktade teamCertifieringar inom ICP-CAT och ICP-ENT eller liknande certifieringar inom förändringsledningsledning av agil transformation på enterprise-nivå.Minst 5 års samlad erfarenhet av att arbeta med eller i olika agila processer och metoder.Minst 5 års erfarenhet av uppdrag att etablera fungerande samarbeten med intressenter och beställare, inom både agilt arbetssätt och ITIL/PM3.Erfarenhet av coaching och mentoring av andra ledare för att stärka deras agila approach, till exempel produktägare, projektledare och testledare från minst fem uppdrag.Erfarenhet av att jobba inom kollektivtrafik från minst 2 konsultuppdrag.Erfarenhet av minst 3 heltidsuppdrag som Scrum Master, produktägare eller agil coach för både backendteam, kanalteam och värdeströmsteam.Erfarenhet av att driva Community of Practice från minst ett uppdrag.Med anbudet bifogas CV/Konsultprofil på svenska.______________________Hur du kommer vidareSök uppdraget genom denna annonsI ansökan anger du ett kravställt timprisLägg in ett CV i word-formatVi återkopplar genom plattformen om något behöver kompletteras eller förtydligas.Återkoppling sker vanligtvis från Kunden till oss inom 10 arbetsdagar från det att ansökningstiden utgått. Vi försöker återkoppla omgående till dig som kandidat snarast vi har ny information avseende din ansökan eller uppdraget. Skulle återkoppling dröja, vänligen kontakta oss via plattformen.Inför en eventuell intervju meddelas du om vilken Kunden är i god tid.Om Shaya SolutionsKonsult- och kompetenspartner inom IT, Management och Teknik.Vi lägger ett stort fokus på kund-/konsultpartnernöjdhet och kvalité i våra leveranser och verkar idag i hela Sverige med utgångspunkt i Stockholm. Vårt motto är därför Ödmjukhet, Ihärdighet samt Flexibilitet.Varmt välkommen att höra av dig vid frågor eller funderingar.Annonsförsäljare undanbedes.Varaktighet, arbetstidHeltid Anställningstid enligt överenskommelse2021-04-07Lön enligt överenskommelseSista dag att ansöka är 2021-04-21Shaya Solutions AB5677247