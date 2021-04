Scrum Master med ansvar för förändringsledning - Envoi AB - Datajobb i Stockholm

Vill du bli en del av ett sammansvetsat team som står inför en spännande tillväxtfas? Då kan vi på Envoi stolt presentera ditt nästa uppdrag - som vår nya Scrum Master!Vi söker just nu en Scrum Master till en av våra kunder inom offentlig sektor. Hos kunden kommer du i uppdraget att dels arbeta med flera team inom sektionen för att främja deras samarbete och gemensamma leveransförmåga, dels med sektionens intressenter och samarbetspartners. I rollen är det därför viktigt att du har hög förmåga att anpassa din approach och coachande insatser utifrån behov.Alla våra team jobbar utifrån Scrum-metodik och under föregående år blev flera av våra team också DevOps-team. Under detta år tar vi steget mot att arbeta mer värdeströmsorienterat, och i detta arbete kommer du att vara drivande i att stegvist ta fram rutiner och processer som stödjer den transformationen.Hos oss sker förändring och anpassning till nya krav och behov löpande, och konsulten på denna roll ska kunna bidra till organisatorisk utveckling även inom andra områden.2021-04-08I denna roll kommer du äga och driva Agila arbetsprocesser inom och mellan team. Vi söker dig som är van vid att coacha och stötta team till att bygga upp struktur och stöd från agila processer. Ditt arbete att kretsa runt att få nya team på banan samt att driva arbetet med att förbättra samarbete och processer även mellan team, olika produktområden och med den övriga organisationen. Vi söker dig som har erfarenhet av att både jobba inom ramen för ett team samt ha jobbat med att ta fram och befästa struktur och kultur utifrån ett helhetsperspektiv.Då flera av våra produkter närmar sig produktionssättning vill vi också att du är drivande i arbetet med att ta fram och förbättra våra processer för Ops. Konsulten jobbar tätt tillsammans även med produktägare, och ska kunna vara ett stöd för produktägaren i teamet. Konsulten ska bidra till andras växande. Du behöver därför ha en väl utvecklad förmåga att kunna göra avvägningar i ditt ledarskap och anpassa din approach till olika personer och funktioner hos kunde. Parallellt med detta krävs hög skicklighet och lyhördhet i att utmana och utveckla team och individer som befinner sig i olika mognadsstadier och skeden. Du bistår produktägaren i teamet med att lägga budget och tidplan för utveckling och förvaltning för kommande år, samt deltar i det löpande ekonomiska arbetet.Obligatoriska kravMinst 9 års erfarenhet av att driva förändringar i processer och arbetssätt inom såväl agil IT-utveckling som IT- förvaltning inom ITIL/PM3, varav minst ett uppdrag där du genomfört en förflyttning mot värdeströmsinriktade team.Certifieringar inom ICP-CAT och ICP-ENT eller liknande certifieringar inom förändringsledningsledning av agil transformation på enterprise-nivå.Minst 5 års samlad erfarenhet av att arbeta med eller i olika agila processer och metoder.Minst 5 års erfarenhet av uppdrag att etablera fungerande samarbeten med intressenter och beställare, inom både agilt arbetssätt och ITIL/PM3.Erfarenhet av coaching och mentoring av andra ledare för att stärka deras agila approach, till exempel produktägare, projektledare och testledare från minst fem uppdrag.Erfarenhet av att jobba inom kollektivtrafik från minst 2 konsultuppdrag.Erfarenhet av minst 3 heltidsuppdrag som Scrum Master, produktägare eller agil coach för både backendteam, kanalteam och värdeströmsteam.Erfarenhet av att driva Community of Practice från minst ett uppdrag.Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid. För mer information om tjänsten är du välkommen att kontakta Marina Hedberg, Talent Acquisition Manager, Marina@envoi.se Skicka din ansökan med CV redan idag! Vi går igenom alla ansökningar löpande, Välkommen med din ansökan!Varför ska du jobba hos oss?Vi på Envoi AB kan erbjuda förmånliga attraktiva anställningsvillkor som professionell konsult och vi har naturligtvis kollektivavtal (Almega).Som konsult hos Envoi AB har du engagerade säljare som hittar uppdrag utifrån ditt intresse. Vi har kunder i hela Stockholm inom systemutveckling och teknik. Hos oss får du möjligheten att jobba i en bredd av branscher. Om du har en drivkraft att utvecklas och utmanas med stor flexibilitet, då är det en bra början att bli en del av vårt Envoi team.Du också får tillgång till personlig utveckling på kort och lång sikt samt friskvårdsbidrag att utnyttja för fysisk aktivitet på fritiden.Varaktighet, arbetstidHeltid Anställningstid enligt överenskommelseLön enligt överenskommelseSista dag att ansöka är 2021-09-25