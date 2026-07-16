Scrum Master
Skatteverket / Datajobb / Sundbyberg Visa alla datajobb i Sundbyberg
2026-07-16
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Vill du jobba med teknik i framkant, samtidigt som du bidrar till samhällsnyttan? Hos oss får du intressanta arbetsuppgifter i samhällets hjärta, kombinerat med utvecklingsmöjligheter och balans mellan arbete och fritid. Upptäck ett mångsidigt uppdrag.
Om jobbet
Som Scrum Master för central övervakning har du ett helhetsansvar för att leda, utveckla och följa upp det dagliga arbetet inom teamet. Teamet ansvarar för flera centrala plattformar för att övervaka och förstå hur applikationer och it‐miljöer mår. Vi arbetar med att kontinuerligt identifiera, analysera och prioritera tekniska sårbarheter i it‐miljön samt förvalta Skatteverkets centrala ärendehanteringssystem.
I din roll som Scrum Master leder du ett team där varje person har expertkunskap inom sitt teknikområde. Du leder och prioriterar arbetet genom ett agilt ledarskap, följer upp ärenden och incidenter samt driver förbättringsinitiativ och samarbeten med andra team. Du bistår teamet att tillämpa ett agilt arbetssätt, etablera teamregler, estimera teamets arbete och redovisa teamets framdrift. Du leder agila ceremonier så som sprintplanering, stå upp möten, demos och retrospektiv. Som Scrum Master hanterar du kommunikation och koordinering med andra utvecklingsteam och stöttar i planering och genomförande av den gemensamma utvecklingsplaneringen.
Hos oss får du möjlighet till ständig utveckling och lärande i arbetet. Vi jobbar aktivt med kompetens- och teknikutveckling genom exempelvis innovationssprintar. Du har kunniga kollegor som du utbyter erfarenheter med och du kan utveckla både bredd och spets hos oss. Tack vare att vi är en stor it-organisation kan vi erbjuda goda möjligheter till intern rörlighet. Det är viktigt för oss att du har balans mellan jobb och fritid och vi erbjuder bland annat flexibel arbetstid och möjlighet att jobba delvis hemifrån. Du får en friskvårdstimme i veckan och friskvårdsbidrag.
Skatteverkets it-avdelning arbetar aktivt för att främja en inkluderande arbetsplats som präglas av jämställdhet och mångfald där alla medarbetare får lika möjligheter att bidra och utvecklas. Läs mer på Jobba med it hos oss .
Du blir en del av Skatteverkets Tekniska Tjänster (STT) i Sundbyberg eller Göteborg. Vi ansvarar för utveckling, drift och underhåll av it-infrastruktur åt flera myndigheter.
Om dig
För att göra ett bra jobb och trivas hos oss på Skatteverket behöver du vara lyhörd, tänka nytt och ta ansvar. I arbetet är gott omdöme och förståelse för rättssäkerhet och säkerhet viktigt. Du ska också leva upp till vår medarbetarpolicy.
I det här jobbet ska du:
ha god samarbetsförmåga, vara hjälpsam och ha ett gott bemötande
kunna arbeta självständigt, planera och driva arbetet framåt
ha förmågan och viljan att lära dig nya saker, vara flexibel och öppen för förändringar
ha god problemlösningsförmåga, se mönster och kunna göra avgränsningar
vara målfokuserad och bidra till att syftet med verksamheten uppnås
vara tydlig i din kommunikation och säkerställa att budskap når fram och att förväntningarna är klara för alla
uttrycka dig väl i tal och skrift på svenska.
Du ska även ha:
relevant eftergymnasial utbildning inom it, alternativt flerårig och relevant arbetslivserfarenhet inom it-området
flerårig, aktuell och relevant arbetslivserfarenhet av att leda eller coacha team
flerårig, aktuell och relevant arbetslivserfarenhet av att arbeta agilt.
Det är önskvärt att du har aktuell och relevant arbetslivserfarenhet av observabilityplattformar, ServiceNow, Jira och Confluence. Det är även önskvärt att du har relevant och aktuell erfarenhet av att arbeta i en komplex it-miljö inom en stor organisation.
Bra att veta
Anställningen är tillsvidare och kan inledas med provanställning i sex månader.
En anställning hos oss kan innebära placering i säkerhetsklass. En säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) kan därför komma att genomföras före beslut om anställning. För en del av våra arbetsuppgifter i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap.
På skatteverket.se/jobb kan du exempelvis läsa om vår samhällsbärande roll, fördelarna med att jobba hos oss och hur det går till när du söker våra jobb.
När du ansöker bifogar du ditt cv. Vi använder inte personligt brev i våra rekryteringar och du ska därför inte bifoga det i din ansökan.
Ansvariga kontaktpersoner har begränsad tillgänglighet under semesterperioden. Om du önskar komma i kontakt med någon av oss, maila oss gärna så hjälper vi dig vidare. Intervjuer planeras att genomföras under vecka 36 och 37. Dessa veckor kan komma att ändras.
Välkommen med din ansökan!
Skatteverket har en samhällsbärande roll. Vårt arbete berör alla privatpersoner och företag och genom vårt uppdrag bidrar vi till ett väl fungerande samhälle. Vår utveckling är kunddriven och vi samverkar med andra för att skapa effektiva lösningar. Tillsammans gör vi samhället möjligt. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Skatteverket
(org.nr 202100-5448), https://www.skatteverket.se/omoss/jobbahososs/ledigajobb.4.3a2a542410ab40a421c80005924.html
Sturegatan 4 (visa karta
)
172 31 SUNDBYBERG Arbetsplats
Skatteverket Kontakt
Hr-specialist
Klara Hallsenius klara.hallsenius@skatteverket.se Jobbnummer
10004218