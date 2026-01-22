Scrum Master
2026-01-22
Vi tror att framsteg och möjligheter skapas bäst tillsammans. Välkommen till en plats där samarbete gör skillnad.
Din roll
Som Scrum Master har du en central roll i att leda och stötta ett eller flera team i deras dagliga arbete. Du coachar team och teammedlemmar, skapar goda förutsättningar för samarbete och hjälper teamen att arbeta effektivt mot gemensamma mål. Du samverkar med flera team i olika typer av radarprojekt. Rollen har en tydlig teknisk koppling och du trivs i en miljö där utveckling - både av människor och teknik - står i fokus.Publiceringsdatum2026-01-22Profil
Du är en positiv och drivande person som tycker om att samarbeta och bygga starka, självständiga team. Du har ett coachande förhållningssätt och ett genuint intresse för både människor och teknik. För dig är det viktigt att teamen arbetar tillsammans, lär av varandra och når sina mål på ett hållbart sätt.
Vi ser gärna att du har erfarenhet av:
* Att ha tagit en ledande roll, formell eller informell
* Agil utveckling
* Agila metoder, till exempel Scrum och/eller SAFe
* Mjukvaru- och/eller plattformsutveckling
* Linux OS
Du har mycket goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift. Vi tänker oss även att du har en teknisk utbildning som grund.
Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där Saab har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap.
Vad du blir en del av
Saab är ett ledande försvars- och säkerhetsföretag med uppdrag att hjälpa nationer att skydda sin befolkning och bidrar till trygghet för människor och samhällen. Med 26,100 talangfulla medarbetare utvecklar Saab teknik och lösningar för en säkrare och mer hållbar värld.
Saab är ett ledande försvars- och säkerhetsföretag med uppdrag att hjälpa nationer att skydda sin befolkning och bidrar till trygghet för människor och samhällen. Med 26,100 talangfulla medarbetare utvecklar Saab teknik och lösningar för en säkrare och mer hållbar värld.
Saab utvecklar, tillverkar och underhåller avancerade system inom flygteknik, vapen, ledningssystem, sensorer och undervattenssystem. Saab har sitt huvudkontor i Sverige men en global verksamhet där Saab är en del av många nationers försvarsförmåga. Läs mer om oss här
