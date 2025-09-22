Scrum master

Castra Group AB / Datajobb / Stockholm
2025-09-22


Vi söker en erfaren Scrum Master där man ska leda två team i ett prioriterat projekt som ska gå live under våren. Du kommer att få arbeta tillsammans med två team (5-6 personer i varje) samt ett nätverk av skickliga Scrum Masters. Plats: Södra Stockholm (på plats 3-4 dagar/vecka) Start: senast 1 november Längd: ca 6-12 månader Krav: Minst 3 års erfarenhet som Scrum Master Gärna bred arbetslivserfarenhet där du fått hantera pressade situationer

Varför ska du välja oss?
Här tror vi på frihet, möjligheter och medbestämmande. Att du som medarbetare ska ha möjlighet att utvecklas och forma ditt arbete utefter dina intressen och prioriteringar i livet. Att alla får vara med och forma och påverka bolaget genom delägarskap, advisory board och projektgrupper. Att det är viktigt att ha ett sammanhang, känna tillhörighet och att man har kollegor som stöttar, utvecklar och tror på en.
Om Castra
Castra är en entreprenörsdriven konsultgrupp inom IT, management och systemutveckling. Bolaget ägs gemensamt av medarbetarna och tillsammans bygger vi det företag vi själva vill jobba på.
Vår vision är att vi ska vara Sveriges bästa arbetsgivare för konsulter. Att vi blivit certifierade av Great Place to Work fem år i rad är ett bevis på våra höga mål kring företagskultur. Våra tankar om delaktighet, påverkansmöjligheter och respekt för individens egna val och möjligheter fungerar.
Företaget har kontor i Göteborg, Stockholm, Helsingborg, Malmö, Linköping, Norrköping, Örebro och Jönköping. Mer information om Castra-koncernen hittar du på vår hemsida www.castra.se.
