Scootermekaniker/förare till Solna
Adecco Sweden AB / Verktygsmaskinoperatörsjobb / Solna
2026-01-19
eller i hela Sverige
Publiceringsdatum2026-01-19Om tjänsten
Som scootermekaniker/förare kommer du att arbeta med felsökning, reparation och underhåll av elektriska scootrar. Du kommer att arbeta inne i verkstaden men även ute och göra batteribyten, ställa ut scootrar, hämta upp felanmälda scootrar till verkstaden.
Arbetsplatsen är i Solna och du kommer att arbeta vardagar 9-18 men kan även gå över till dag och kvällsskift.
I din roll som scootermekaniker kommer dina huvudsakliga arbetsuppgifter innebära:
• Felsöka scootrar
• Reparationer
• Ställa ut scootrar
Tjänsten som scootermekaniker är ett konsultuppdrag med start i februari 2026, det kommer pågå under våren, men kan även bli längre.
Om dig
Det viktigaste är att du tycker om att meka, är lättlärd och har förmåga att ta egna initiativ och se vad som behöver göras. Att du har en positiv attityd, tycker om att arbeta mot uppsatta mål och krav och en god samarbetsförmåga är en självklarhet för att du ska trivas.
Viktigt för tjänsten är:
• Körkort B (manuell)
• Bakgrund som mekaniker
Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet.
Ersättning

Fast lön
Sista dag att ansöka är 2026-01-30
Detta är ett heltidsjobb.
Adecco Sweden AB

(org.nr 556447-2677)
Business Manger
Edvard Bergstedt Jobbnummer
9690509