Scootermekaniker/förare till Solna

Adecco Sweden AB / Verktygsmaskinoperatörsjobb / Solna
2026-01-19


Publiceringsdatum
2026-01-19

Om tjänsten
Som scootermekaniker/förare kommer du att arbeta med felsökning, reparation och underhåll av elektriska scootrar. Du kommer att arbeta inne i verkstaden men även ute och göra batteribyten, ställa ut scootrar, hämta upp felanmälda scootrar till verkstaden.

Arbetsplatsen är i Solna och du kommer att arbeta vardagar 9-18 men kan även gå över till dag och kvällsskift.

I din roll som scootermekaniker kommer dina huvudsakliga arbetsuppgifter innebära:
• Felsöka scootrar
• Reparationer
• Ställa ut scootrar

Tjänsten som scootermekaniker är ett konsultuppdrag med start i februari 2026, det kommer pågå under våren, men kan även bli längre.

Om dig
Det viktigaste är att du tycker om att meka, är lättlärd och har förmåga att ta egna initiativ och se vad som behöver göras. Att du har en positiv attityd, tycker om att arbeta mot uppsatta mål och krav och en god samarbetsförmåga är en självklarhet för att du ska trivas.

Viktigt för tjänsten är:
• Körkort B (manuell)
• Bakgrund som mekaniker

Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet.

Ersättning
Fast lön

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-30
Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Adecco Sweden AB (org.nr 556447-2677), https://www.adecco.com/sv-se

Kontakt
Business Manger
Edvard Bergstedt

Jobbnummer
9690509

