Science Teacher - Internationella Engelska Skolan Västerås
Karriärguiden Group Sweden AB / Grundskollärarjobb / Västerås Visa alla grundskollärarjobb i Västerås
2025-09-30
, Hallstahammar
, Surahammar
, Eskilstuna
, Enköping
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Karriärguiden Group Sweden AB i Västerås
, Eskilstuna
, Enköping
, Sala
, Strängnäs
eller i hela Sverige
Vi söker för kunds räkning. För att ansöka till tjänsten, vänligen besök https://karriarguiden.se/sv/jobb/science-teacher-internationella-engelska-skolan-vasteras.
Vi ser fram emot din ansökan!
About this vacancy
Science Teacher - Internationella Engelska Skolan Västerås
Would you like to work in an international environment with a clear educational vision and inspire students through Science education?
Internationella Engelska Skolan Västerås is looking for an enthusiastic and dedicated Science teacher to join our team. This role involves teaching Science to students of various ages and backgrounds while contributing to a dynamic, inclusive, and academically driven learning environment.
Your responsibilities:
• Teach Science in line with the Swedish curriculum
• Serve as a mentor for approximately 16 students, supporting their academic and personal development
• Share mentorship responsibilities for a class of approximately 32 students
• Provide continuous feedback to students and guardians regarding academic progress
• Actively contribute to upholding the school's values and educational vision
• Collaborate with the student health team and special education teachers to support inclusive education
We are looking for someone who:
• Holds a Swedish and or International teaching certification
• Has experience teaching Science
• Teaches in the target language (English) but has a good understanding of Swedish
• Has a passion for teaching and motivates students to reach their full potential
• Creates an inclusive and engaging learning environment
• Has a positive attitude and a flexible, creative approach to teaching
• Enjoys working collaboratively and values teamwork
We place great value on personal suitability.
What we offer:
• An international and multicultural work environment
• A structured and calm learning atmosphere that promotes effective teaching
• High academic standards and strong teaching conditions
• Opportunities for professional and personal development
• A supportive team with a clear educational vision
How to apply:
Send your CV and cover letter to apply.vasteras@engelska.se
with the subject line "Science Teacher." Don't forget to attach your teaching certification.
Important Information:
• A criminal background check is required for employment in a school setting.
• We encourage early applications - interviews are conducted on a rolling basis, and the position may be filled before the application deadline.
• For more information about our school, visit:www.vasteras.engelska.se
We look forward to receiving your application and welcoming a passionate Science Teacher to our team!
_____________________________________________________________________________________________________________________
Lärare i NO - Internationella Engelska Skolan Västerås
Vill du arbeta i en internationell miljö med en tydlig pedagogisk vision och inspirera elever genom NO-undervisning?
Internationella Engelska Skolan Västerås söker en engagerad och dedikerad NO-lärare till vårt team. Tjänsten innebär undervisning i NO för elever i olika åldrar och bakgrunder, där du bidrar till att skapa en dynamisk, inkluderande och akademiskt stark lärandemiljö.Publiceringsdatum2025-09-30Arbetsuppgifter
• Undervisa i NO enligt svensk läroplan
• Vara mentor för cirka 16 elever och stödja deras akademiska och personliga utveckling
• Dela mentorskap för en klass med cirka 32 elever
• Ge kontinuerlig återkoppling till elever och vårdnadshavare om elevernas utveckling
• Aktivt bidra till att upprätthålla skolans värdegrund och vision
• Samarbeta med elevhälsoteamet och specialpedagoger för att stödja inkluderande undervisning
Vi söker dig som:
• Har svensk internationell lärarlegitimation
• Har erfarenhet av att undervisa i NO
• Undervisar på målspråket (engelska) men har goda kunskaper i svenska
• Har en passion för undervisning och motiverar elever att nå sin fulla potential
• Skapar en inkluderande och engagerande lärmiljö
• Har en positiv inställning samt ett flexibelt och kreativt arbetssätt
• Trivs i en samarbetande skolmiljö och värdesätter teamwork
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vad vi erbjuder:
• En internationell och mångkulturell arbetsmiljö
• En strukturerad och lugn lärandemiljö som främjar effektiv undervisning
• Höga akademiska ambitioner och goda undervisningsförutsättningar
• Möjligheter till professionell och personlig utveckling
• Ett stöttande team med en tydlig pedagogisk vision
Hur du ansöker:
Skicka ditt CV och personliga brev tillapply.vasteras@engelska.seme
d ämnesraden "Lärare i NO." Glöm inte att bifoga din lärarlegitimation.
Viktig information:
• Ett utdrag ur belastningsregistret krävs för anställning i skola.
• Vi uppmuntrar tidiga ansökningar - intervjuer sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdatum.
• För mer information om vår skola, besök:www.vasteras.engelska.se
Vi ser fram emot din ansökan och att få välkomna en engagerad NO-lärare till vårt team!
About IES
Internationella Engelska Skolan (IES) is a leading independent school group with academic results far above average and a diverse and energetic staff. Teaching is in both Swedish and English,... Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-04 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Karriärguiden Group Sweden AB
(org.nr 559486-8696), https://karriarguiden.se/sv/arbetsgivare/internationella-engelska-skolan-i-sverige-ab Arbetsplats
Internationella Engelska Skolan i Sverige AB Jobbnummer
9532197