School Caretaker
About this vacancy
Om skolan:
Internationella Engelska Skolan Tyresö är en skola för årskurserna 4-9 med 970 elever och 100 medarbetare. Skolan startade 2014 och har sedan dess vuxit och etablerat sig. Skolan är belägen nära Tyresö centrum, nära till bussar samt ett fint grönområde.
Skolan har en internationell inriktning och undervisningen bedrivs både på engelska och svenska beroende på ämnet. Arbetsspråket bland personalen är engelska. Skolan vill verka för att lärande och kunskap sätts i första rummet. Vi är en skola med en klar värdegrund, med en trygg arbetsmiljö, god disciplin och mycket omvårdnad. Eleverna skall lära sig ta ett personligt ansvar för sin utveckling och arbetsmiljö och att respektera sina skolkamrater, lärare och sig själva.
• ----------------------------------------------------------------------------------
Ditt uppdrag:
Som Vaktmästare stöttar du verksamheten och reparerar inventarier, lokaler och anläggningar.
Vaktmästare arbetar med service, underhåll och reparationer av skolans lokaler och skolgård. Arbetet är serviceinriktat med tekniska och praktiska inslag. Vaktmästaren behöver ha förmåga att ta egna initiativ och skapa goda relationer med lärare och elever samt bidra till trygghet och trivsel på skolan.
Vaktmästaren behöver ha en god servicekänsla och hjälpa till där det behövs.
Det är viktigt att ha ett öga för vad som behöver göras inom verksamheten man jobbar i. Arbetet är ofta självständigt och vaktmästaren behöver kunna ta egna initiativ.
Vaktmästaren ställs ofta inför nya praktiska eller tekniska utmaningar och behöver kunna lösa de problem som uppstår.
• Vänligen notera att tjänsten är en tidsbegränsadanställning till slutet av december 2025.Publiceringsdatum2025-09-22Profil
Vi söker dig som har gymnasieutbildning med praktisk inriktning eller relevant yrkeserfarenhet. Yrkeserfarenhet inom bygg-, fastighet- eller industribranschen är meriterande. Vi ser gärna att du har goda datakunskaper.
Du är en mångsysslare med erfarenhet av liknande arbete, du är noggrann, stresstålig, självgående och initiativtagande. Du ska vara strukturerad, systematisk och organiserad och ha en god förmåga att kunna prioritera i alla förekommande arbetsuppgifter och att fatta beslut.
Du ska ha lätt för att skapa relationer med många olika människor och vara van vid ungdomar, du bidrar med att vara en trygg vuxen som är medskapare i att skapa en trygg och trivsam arbetsplats/skola.
Vi ser att du har goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift.
B-körkort är ett krav.
Stor vikt kommer att läggas vid erfarenhet från yrket, personliga egenskaper och förmågan att samarbeta med andra.
Välkommen att skicka in CV med ett kort personligt brev som beskriver varför just du passar som vår nya vaktmästare.
About IES
Internationella Engelska Skolan (IES) is a leading independent school group with academic results far above average and a diverse and energetic staff. Teaching is in both Swedish and English, and the hallways are bilingual. The language of meetings and communication amongst the staff is English.
IES is one of Sweden's largest school groups at compulsory school level with 48 schools and around 32,000 students across the country. IES has grown steadily and maintained quality since 1993. Så ansöker du
