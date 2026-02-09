Schindler söker servicetekniker till Lidköping
Schindler Hiss AB / Maskinreparatörsjobb / Lidköping Visa alla maskinreparatörsjobb i Lidköping
2026-02-09
, Götene
, Skara
, Vara
, Grästorp
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Schindler Hiss AB i Lidköping
, Uddevalla
, Borås
, Karlstad
, Jönköping
eller i hela Sverige
Är du vår nya stjärna på service av hissar?
Till vårt affärsområde Eftermarknad, Lidköping söker vi en Servicetekniker.
Är detta du?
Ditt nya jobb innebär service och reparation av hissar, portar och rulltrappor främst i verksamhetsområdet med omnejd. Du erbjuds ett tekniskt utmanande och självständigt arbete i en miljö med internationell prägel och goda möjligheter till både professionell och personlig utveckling. Arbetet innebär en hel del kundkontakt.
Vi söker dig som är gediget tekniskt intresserad och kunnig och som förstår att våra kunder är vår viktigaste tillgång. Du är kommunikativ och duktig på att prioritera och planera ditt arbete. Du har en god förmåga och vana vid att arbeta självständigt, där du tar egna initiativ och på egen hand skapar struktur bland flera arbetsuppgifter. Du har även en förmåga att snabbt ändra inriktning när arbetsuppgifterna så kräver men utan att tappa fokus på slutresultatet. Du trivs med kundkontakt och är en social och säljande person som gillar när det är mycket "på gång" samtidigt.
Kvalifikationer
o Utbildning från gymnasieprogram med teknisk, gärna el- och/eller byggteknisk, inriktning eller motsvarande
o Behärska svenska och engelska i såväl tal som skrift
o Körkort för personbil
o Några års erfarenhet av hiss, elektromekanik eller liknande, vana att möta kunder och grundläggande datorvana med PC och handdator är meriterande.
Det här erbjuder vi dig
o Ett internationellt bolag med stark lokal förankring och stora utvecklingsmöjligheter.
o Ett självständigt och tekniskt avancerat arbete där du verkligen kan göra skillnad.
o En företagskultur som värderar mångfald, innovation och samarbete.
Kontaktperson och ansökan
För mer information och frågor om tjänsten kontakta Distriktschef Viktor Björk viktor.bjork@schindler.com
alternativt HR Support, hrsupport.se@schindler.com
.
Din ansökan med meritförteckning registrerar du på vår hemsida www.schindler.se
så snart som möjligt. Urval sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas före sista ansökningsdatum.
Vi är ett företag som anser att mångfald leder till ökad produktivitet, högre innovation, bättre beslutsfattande, och högre medarbetarnöjdhet och mindre personalomsättning. Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet.
Denna rekrytering görs internt och vi avböjer vänligast samtal från bemannings- och rekryteringsfirmor.
Ansökningar tas enbart emot via vårat rekryteringssystem. Ansökningar via mail kommer inte att tas i beaktande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-11 Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Schindler Hiss AB
(org.nr 556202-2821)
Sockerbruksgatan 20 (visa karta
)
531 40 LIDKÖPING Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9732841