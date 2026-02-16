Schindler söker installations ledare i Göteborg
Schindler Hiss AB / Byggjobb / Mölndal Visa alla byggjobb i Mölndal
2026-02-16
, Göteborg
, Partille
, Härryda
, Kungsbacka
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Schindler Hiss AB i Mölndal
, Göteborg
, Borås
, Uddevalla
, Lidköping
eller i hela Sverige
Om din framtida chefsroll
Här på Schindler Hiss väntar en spännande chefsroll där du kommer att ansvara för nyinstallation av hissar i regionen. Samtidigt leder du ett kompetent team montörer, samt koordinerar och leder montörsteam från underleverantörer.
Din uppgift blir att strukturera, leda och motivera montörerna så att ni tillsammans genomför arbetet på det sätt som är bäst både för oss och kunden! Du utgår ifrån Göteborg, men det förekommer också resor i regionen. Som installationsledare hos oss får du omväxlande dagar, helt enkelt!
Några exempel vad dina arbetsuppgifter kommer innefatta:
• Planering av installationer
• Resurs- och kapacitetsplanering, rekrytering
• Budgetansvar
• Säkerställa kvalitén i utfört arbete ute på fältet
• Fastställa och följa upp uppsatta mål
Något annat som kan vara bra för dig att veta är att din närmaste chef kommer att vara Fullfillment manager.
Kvalifikationer
• Vi söker en person som har en naturlig fallenhet för att leda sina medarbetare.
• Du är kommunikativ och har en ödmjukhet och lyhördhet i ditt ledarskap.
• Du har också förmåga att entusiasmera och motivera dina medarbetare för att åstadkomma samverkan, engagemang och resultat.
• Dessutom trivs du med att arbeta kundorienterat och att skapa förtroendeingivande relationer med alla i din närhet - och är naturligtvis en fena på att presentera och kommunicera information!
• Utöver dina personliga egenskaper så har du god datavana, gärna med erfarenhet av SAP och goda kunskaper i Officepaketet samt outlock. Du behärskar även såväl svenska som engelska i tal och skrift.
• Kanske har du också kunskap och erfarenhet av Entreprenadjuridik, ABT06? Då får du en guldstjärna av oss! Men det är självklart inget vi kräver av dig.
Kontaktperson och ansökan
För mer information och frågor om tjänsten kontakta Fullfillmemt Manager Christopher Bloodeng (christopher.bloodeng@schindler.com
) alternativt HR Support hrsupport.se@schindler.com
Din ansökan med meritförteckning registrerar du på vår hemsida www.schindler.se
så snart som möjligt. Urval sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas före sista ansökningsdatum.
Vi är ett företag som anser att mångfald leder till ökad produktivitet, högre innovation, bättre beslutsfattande, och högre medarbetarnöjdhet och mindre personalomsättning. Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-18 Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Schindler Hiss AB
(org.nr 556202-2821)
Argongatan 9 (visa karta
)
431 53 MÖLNDAL Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9745878