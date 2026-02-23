Schemaplanerare & Chefsstöd inom vården
Vill du ha en central roll där du kombinerar schemaplanering, lön och administrativt chefsstöd i en högspecialiserad vårdmiljö? Vi söker dig som trivs med ansvar, struktur och nära samarbete med sektionschef och läkare.
Hos oss blir du en nyckelperson i att säkerställa en välfungerande bemanning och administrativa processer.
Du erbjuds
anpassad introduktion utefter dig och dina tidigare erfarenheter
goda möjligheter till ett stimulerande och utvecklande arbete
ett självständigt och utmanande arbete inom det egna ansvarsområdet där din insats kommer ha stor betydelse för verksamhetens utveckling och framgång
ett nära samarbete med övriga professioner inom Tema Inflammation och Åldrande
möjligheten att jobba i framkant på Karolinska Universitetssjukhuset, där det alltid finns stora
utvecklingsmöjligheter och patienten alltid sätts först.
Självklart får du också ta del av våra generella förmåner som Karolinska Universitetssjukhuset erbjuder dig.Publiceringsdatum2026-02-23Om tjänsten
Vårdadministration är en del av Stab Produktion, som stödjer verksamhetens uppdrag inom vård, forskning, utbildning, utveckling och innovation. Vårt gemensamma mål är att förenkla det administrativa arbetet och skapa arbetssätt som frigör mer tid för patienterna.
Inom verksamhetsområde (VO) Vårdadministration är vi över 600 kollegor som tillsammans får vårdadministrationen att fungera - varje dag. Vi är en växande och lärande organisation där vi delar kunskap, stöttar varandra och bygger stolthet i vårt arbete.
I din roll ansvarar du självständigt för planering och strukturering av ditt dagliga arbete. Du samarbetar tätt med sektionschef och läkare i verksamheten och arbetar bland annat med att:
lägga schema och hantera arbetstider i Heroma/Tessa
upprätta och administrera anställningsavtal för läkare
registrera frånvaro såsom semester, sjukfrånvaro och föräldraledighet
hantera jour- och beredskapsplanering
genomföra provlön samt administrera tillfälliga placeringar.
Som chefsstöd bistår du sektionschefen med administrativa uppgifter och ger kvalificerad service till verksamheten.
Tjänsten är placerad i Huddinge.
Vi söker dig som
tar ansvar för din uppgift och själv strukturerar ditt angreppssätt samt driver processer vidare
arbetar bra med andra människor och relaterar till dem på ett lyhört och smidigt sätt. Du lyssnar, kommunicerar och löser konflikter konstruktivt
är lugn, uppmärksam och tillmötesgående i ditt bemötande. Du har intresse, vilja och förmåga att hjälpa andra och anstränger dig för att leverera lösningar
planerar, organiserar och prioriterar arbetet på ett effektivt sätt. Du sätter upp och håller tidsramar.KvalifikationerKvalifikationer
tidigare erfarenhet av schemaplaneringssystem och/eller personaladministrativa system
tidigare erfarenhet av läkarrapportering
tidigare erfarenhet av administrativt arbete
tidigare erfarenhet från sjukvården, till exempel som medicinsk sekreterare eller motsvarande
kunskap om grundläggande lagar och avtal
goda kunskaper i både svenska och engelska, i såväl tal som skrift.
Meriterande:
erfarenhet av arbete i Heroma, Tessa, TakeCare, Raindance och övrigt förekommande IT-system inom Karolinska/Region Stockholm.
Om rekryteringsprocessen
Urval och intervjuer kan komma att ske löpande under ansökningstiden.
I samband med din ansökan behöver du bifoga CV. Istället för ett personligt brev ber vi dig besvara urvalsfrågor samt kort motivera varför du passar för rollen. Att besvara frågorna är en förutsättning för att din ansökan ska anses komplett.
Varmt välkommen med din ansökan - Tillsammans är vi Karolinska!
Inför tillsättning av befattning som innefattar vård av barn och ungdom, kontrolleras den som erbjuds tjänsten mot misstanke- och belastningsregistret. https://www.karolinska.se/jobba-hos-oss/rekrytering-pa-karolinska/
Som anställd på Karolinska Universitetssjukhuset kan du komma att krigsplaceras. https://www.karolinska.se/jobba-hos-oss/var-arbetsplats/totalforsvarsplikt-allman-tjansteplikt-och-krigsplaceringar-pa-karolinska-universitetssjukhuset/
Om du är eller tidigare har varit anställd i Region Stockholm kommer vi att ta interna referenser från din nuvarande eller tidigare chef, om du blir aktuell för anställning.
För tillsvidaretjänster kan provanställning komma att tillämpas.
Om Karolinska Universitetssjukhuset
Vi på Karolinska Universitetssjukhuset är stolta över att vi är ett av världens främsta universitetssjukhus. Förutom vårt särskilda ansvar för den högspecialiserade vården i Stockholmsregionen är huvuduppdraget att tillsammans med Karolinska Institutet utbilda framtidens vårdanställda och bedriva världsledande forskning samtidigt som vi fortsätter vårt arbete med att utveckla vården för patientens bästa. Vi arbetar inom en rad olika områden och professioner.
Vår vision - Vi ska bota och lindra imorgon det ingen kan bota och lindra idag.
Läs gärna mer om oss på https://www.karolinska.se/
