Schemakonsult

Halmstads kommun, Servicekontoret / Administratörsjobb / Halmstad2020-06-17Halmstad är en expansiv kommun där vi arbetar för att våra 100 000 kommuninvånare ska trivas och få ut mer av livet. Här finns möjligheterna för dig som vill ha ett meningsfullt arbete och bidra med engagemang och nytänkande. Tillsammans med 8000 kollegor är du med och bygger hemstaden, kunskapsstaden och upplevelsestaden. Läs mer om oss https://www.halmstad.se/intro Servicekontoret bidrar till en bättre vardag för kommunens invånare och verksamheter med tjänster inom bland annat måltider, fastighets- och verksamhetsservice, IT, fordon, personal- och löneadministration samt invånarvägledning.Brinner du för att ge bra service? Välkommen till oss, en professionell organisation i ständig utveckling som arbetar aktivt med service och engagemang.2020-06-17Vill du driva servicekontorets utveckling av bemannings- och schemaplanering?Vi ger dig möjlighet att utvecklas tillsammans med kollegor i flera förvaltningar inom Halmstads kommun.Uppdraget är en del i flera projekt som ska bidra till att antalet heltidsarbetande ökar. Den första tiden lär du dig rutinerna internt i servicekontorets måltids- och städverksamhet. Samtidigt utforskar du andra förvaltningars arbetssätt. Du får utbildning i personalsystemet Heroma och deltar i akutbemanning, schemaläggning och schemaregistrering.Under hösten och början av 2021 kommer du följa och medverka i socialförvaltningens och hemvårdsförvaltningens införande av systemstödet schemaplaneringshjälpen. Måltids- och städpersonalen (cirka 500 st) följer efter i två etapper 2021. I systemet registrerar medarbetare önskade ledigheter och förslag till arbetsdagar utifrån verksamhetens behov. Schemakonsulter korrigerar förslagen så att de följer gällande lagar och avtal. Det ingår också att planera utifrån ekonomiska ramar och för en hållbar arbetsmiljö. Färdigt schemaförslag fastställs av respektive chef.Parallellt med schemaläggning utvecklar du servicekontorets akutbemanning tillsammans med ledare och administratörer inom måltid och städ. Målet är att ha likvärdiga och effektiva arbetssätt inom servicekontoret och i Halmstads kommun.Vi söker dig som har gymnasieutbildning, gärna kompletterad med utbildning i bemanningsoptimering, logistik, arbetstidslagstiftning eller personalekonomi. Du har arbetat inom service, till exempel inom kommunal verksamhet. Erfarenhet av schemaläggning och bemanningsplanering är en förutsättning för uppdraget, meriterande är erfarenhet av förändringsarbete.Känner du igen dig i nedanstående beskrivningar? Då har du det som behövs för jobbet!jag har lätt för att lära nya uppgifter, samla information och analysera denproblem är till för att lösas och våra lärdomar hjälper jag till att sprida i organisationenkontaktnät och goda relationer är viktigt för att jag och mitt uppdrag ska utvecklasförändringar är ok, det kan till och med vara jag som tar initiativetÖVRIGTSom medarbetare hos oss delar och bidrar du till vår gemensamma arbetskultur. Den uttrycks i våra lönekriterier, se dem på https://bit.ly/2VbZwaT Vi uppmuntrar till god hälsa och regelbunden rörelse. Halmstads kommun erbjuder ett friskvårdsbidrag till alla anställda.Välkommen med din ansökan redan idag, vi intervjuar löpande under ansökningstiden.Varaktighet, arbetstidHeltid. Tidsbegränsad anställning, upphör: 2022-02-28 .Enligt avtal.Sista dag att ansöka är 2020-07-05Halmstads kommun, Servicekontoret5268785